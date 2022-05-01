Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn!

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BÁNH TRỨNG SỮA NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 440ml sữa tươi không đường
- 50gr đường cát
- 30gr bột bắp
- 2 lòng đỏ trứng gà
- 2 miếng phô mai
Cách làm:
- Đánh tan đường và 2 lòng đỏ trứng gà, sau đó cho 30gr bột bắp vào trộn đều, thêm 440ml sữa tươi không đường.
- Bắc lên bếp khuấy với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp gần chín thì cho 2 miếng phô mai vào, tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp chín.
- Đổ hỗn hợp ra chén và chờ nguội, sau đó đem để ngăn mát tủ lạnh từ 1 tiếng trở lên là có thể dùng được.
- Nướng với nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ trong 20 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trường Thọ