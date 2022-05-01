Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 09:23

Bánh trứng sữa nướng nguyên liệu dễ làm, ăn vào béo ngậy, ngon mềm tan

BÁNH TRỨNG SỮA NƯỚNG

Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 440ml sữa tươi không đường
  • 50gr đường cát
  • 30gr bột bắp
  • 2 lòng đỏ trứng gà
  • 2 miếng phô mai 
Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Đánh tan đường và 2 lòng đỏ trứng gà, sau đó cho 30gr bột bắp vào trộn đều, thêm 440ml sữa tươi không đường.

- Bắc lên bếp khuấy với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp gần chín thì cho 2 miếng phô mai vào, tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp chín.

 

Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn! - Ảnh 3

 

- Đổ hỗn hợp ra chén và chờ nguội, sau đó đem để ngăn mát tủ lạnh từ 1 tiếng trở lên là có thể dùng được. 

 

Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn! - Ảnh 4

 

- Nướng với nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 170 độ trong 20 phút.

 

Trứng sữa nướng thơm phức - Món ăn vặt béo ngậy khiến trẻ mê mẩn! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trường Thọ

Đuôi heo chiên giòn xóc mắm tắc sả ớt - Món ngon ăn mãi không ngán!

Đuôi heo chiên giòn xóc mắm tắc sả ớt - Món ngon ăn mãi không ngán!

Đuôi heo chiên giòn rụm, hòa quyện với vị nước mắm chua ngọt, thơm thơm của vị sả siêu đã

Xem thêm
Từ khóa:   các món ăn vặt bánh trứng nướng phô mai món bánh ngon

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ