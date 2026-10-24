Sau hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 24/10/2026 04:45

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Tuổi Sửu

Dưới sự hậu thuẫn của Chính Ấn, con giáp này bộc lộ được tài năng của mình khiến mọi người chú ý đến. Thông qua đó, bạn mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và có nhiều cơ hội bước lên vị trí cao hơn trong công việc.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hòa thuận. Chính Ấn vận chủ giúp đôi lứa thấu hiểu và yêu thương nhau hết lòng. Bạn và đối phương đều biết cách nhường nhịn nhau nên khi gặp vấn đề đều giải quyết một cách êm đẹp.

Sau hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên bình ổn và suôn sẻ. Bản mệnh không có nhiều dự án đang được thực hiện nhưng chỉ với những công việc tay trái hiện tại cũng đủ để bạn đảm bảo các chi tiêu hàng ngày. Khuyên bạn nên lập kế hoạch chi tiêu cá nhân để không tiêu dùng quá mức.

Hơn nữa, chuyện tình duyên của bản mệnh cũng ngọt ngào. Cục diện Tam Hợp giúp đôi lứa luôn thuận hòa và dành cho nhau tình cảm nồng nhiệt. Những cặp đôi yêu xa cũng dành cho nhau sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tuyệt đối.

Sau hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới ảnh hưởng của cục diện Bán Hợp, các mối quan hệ với đồng nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận hòa và bạn cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cùng họ những vấn đề tại công ty. Tuổi Mùi còn được Chính Tài hậu thuận nên có được nguồn thu kha khá. Bạn không còn phải lo lắng về sự thiếu hụt tài chính như trước đây. Một phần tiền kiếm được bản mệnh có thể dùng để đầu tư sinh lời.

Những bạn đã có người yêu sẽ có một ngày bên ngày thật bình yên khi bạn có thể chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với người ấy. Điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và có động lực tiến về phía trước.

Sau hôm nay, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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