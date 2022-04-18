Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 18/04/2022 11:20

Làm bánh tiêu đơn giản, ngọt ngọt, thơm nức mùi dầu mới chiên

BÁNH TIÊU

Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 130gr bột mì bread flour
  • 297gr bột mì đa dụng all purpose flour
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 156gr đường
  • 1 muỗng cafe bột nổi Baking Powder
  • 1/2 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:

- Trộn đều các nguyên liệu trên lại với nhau.

- Pha 224ml nước ấm + đường, khuấy đều, cho 7gr men vào, để 5 phút cho men nở. Sau đó thì khuấy đều.

Đổ nước hỗn hợp men vào hỗn hợp bột. Nhào vài phút cho hòa quyện

- Ủ bột trong 2 tiếng

- Sau 2 tiếng, Lấy bột ra, nhào lại chút. Chia bột làm 10 phần, mỗi phần bột khoảng 80gr

- Lật ngược phần bột ướt ra ngoài, phần khô vào trong, vo tròn bột và lăn qua mè.

 

Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã! - Ảnh 2

 

- Để bột nở trong 30 phút

- Cán dẹp từng phần bột và chiên vàng

 

Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Emmi Nguyen

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