Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã!

Làm bánh tiêu đơn giản, ngọt ngọt, thơm nức mùi dầu mới chiên
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BÁNH TIÊU
Nguyên liệu:
- 130gr bột mì bread flour
- 297gr bột mì đa dụng all purpose flour
- 1/2 muỗng cafe muối
- 156gr đường
- 1 muỗng cafe bột nổi Baking Powder
- 1/2 muỗng canh dầu ăn
Cách làm:
- Trộn đều các nguyên liệu trên lại với nhau.
- Pha 224ml nước ấm + đường, khuấy đều, cho 7gr men vào, để 5 phút cho men nở. Sau đó thì khuấy đều.
Đổ nước hỗn hợp men vào hỗn hợp bột. Nhào vài phút cho hòa quyện
- Ủ bột trong 2 tiếng
- Sau 2 tiếng, Lấy bột ra, nhào lại chút. Chia bột làm 10 phần, mỗi phần bột khoảng 80gr
- Lật ngược phần bột ướt ra ngoài, phần khô vào trong, vo tròn bột và lăn qua mè.
- Để bột nở trong 30 phút
- Cán dẹp từng phần bột và chiên vàng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Emmi Nguyen