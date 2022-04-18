Bánh tiêu tuổi thơ - Mùi thơm nức mũi, cắn vào ngọt ngọt siêu đã!

Làm bánh tiêu đơn giản, ngọt ngọt, thơm nức mùi dầu mới chiên

BÁNH TIÊU

Nguyên liệu:

130gr bột mì bread flour

297gr bột mì đa dụng all purpose flour

1/2 muỗng cafe muối

156gr đường

1 muỗng cafe bột nổi Baking Powder

1/2 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:

- Trộn đều các nguyên liệu trên lại với nhau.

- Pha 224ml nước ấm + đường, khuấy đều, cho 7gr men vào, để 5 phút cho men nở. Sau đó thì khuấy đều.

Đổ nước hỗn hợp men vào hỗn hợp bột. Nhào vài phút cho hòa quyện

- Ủ bột trong 2 tiếng

- Sau 2 tiếng, Lấy bột ra, nhào lại chút. Chia bột làm 10 phần, mỗi phần bột khoảng 80gr

- Lật ngược phần bột ướt ra ngoài, phần khô vào trong, vo tròn bột và lăn qua mè.

- Để bột nở trong 30 phút

- Cán dẹp từng phần bột và chiên vàng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Emmi Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-tieu-tuoi-tho-mui-thom-nuc-mui-can-vao-ngot-ngot-sieu-da-462900.html