Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây!

CÁCH LÀM BÁNH MÌ CHUỐI TẠI NHÀ

250gr đường cát trắng

135gr trứng gà

3-5ml vanilla

150ml sữa tươi không đường

5gr banking soda

50ml dầu ăn

50gr bơ lạt đun chảy

Nho - hạnh nhân

Cách làm:

- Chuối lột vỏ, rồi dùng nĩa để nghiền nát

- Cho đường, trứng vào hỗn hợp chuối. Dùng phới để trộn hỗn hợp cho thật mịn

- Cho vani, sữa tươi, dầu ăn bơ lạt vào hỗn hợp và tiếp tục dùng phới để trộn đều hỗn hợp.

- Bột và baking soda dùng rây để rây bột cho mịn, sau đó tiếp tục dùng phới để hoà quyện hỗn hợp cho thật là mịn

- Cho thêm nho khô vào cho bánh thêm hấp dẫn.

- Làm nóng lò ở nhiệt độ 165 độ C khoảng 10-15 phút.

- Quét bơ vào khuôn nướng bánh, làm nóng khuôn

- Cho hỗn hợp vào khuôn

- Nướng bánh với 165 độ C trong khoảng thời gian 65-80 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen