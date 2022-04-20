Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây!

Làm bánh mì chuối ngọt ngọt, thơm mùi bơ nức mũi
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CÁCH LÀM BÁNH MÌ CHUỐI TẠI NHÀ
Nguyên liệu:
900 gr chuối
300gr bột mì số 11
250gr đường cát trắng
135gr trứng gà
3-5ml vanilla
150ml sữa tươi không đường
5gr banking soda
50ml dầu ăn
50gr bơ lạt đun chảy
Nho - hạnh nhân
Cách làm:
- Chuối lột vỏ, rồi dùng nĩa để nghiền nát
- Cho đường, trứng vào hỗn hợp chuối. Dùng phới để trộn hỗn hợp cho thật mịn
- Cho vani, sữa tươi, dầu ăn bơ lạt vào hỗn hợp và tiếp tục dùng phới để trộn đều hỗn hợp.
- Bột và baking soda dùng rây để rây bột cho mịn, sau đó tiếp tục dùng phới để hoà quyện hỗn hợp cho thật là mịn
- Cho thêm nho khô vào cho bánh thêm hấp dẫn.
- Làm nóng lò ở nhiệt độ 165 độ C khoảng 10-15 phút.
- Quét bơ vào khuôn nướng bánh, làm nóng khuôn
- Cho hỗn hợp vào khuôn
- Nướng bánh với 165 độ C trong khoảng thời gian 65-80 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen