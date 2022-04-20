Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây!

Món ngon mỗi ngày 20/04/2022 10:31

Làm bánh mì chuối ngọt ngọt, thơm mùi bơ nức mũi

CÁCH LÀM BÁNH MÌ CHUỐI TẠI NHÀ

Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 900 gr chuối

  • 300gr bột mì số 11

  • 250gr đường cát trắng

  • 135gr trứng gà

  • 3-5ml vanilla

  • 150ml sữa tươi không đường

  • 5gr banking soda

  • 50ml dầu ăn

  • 50gr bơ lạt đun chảy

  • Nho - hạnh nhân

    • Cách làm:

    - Chuối lột vỏ, rồi dùng nĩa để nghiền nát

     

    Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 2

     

    - Cho đường, trứng vào hỗn hợp chuối. Dùng phới để trộn hỗn hợp cho thật mịn

    - Cho vani, sữa tươi, dầu ăn bơ lạt vào hỗn hợp và tiếp tục dùng phới để trộn đều hỗn hợp.

     

    Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 3

     

    - Bột và baking soda dùng rây để rây bột cho mịn, sau đó tiếp tục dùng phới để hoà quyện hỗn hợp cho thật là mịn 

    - Cho thêm nho khô vào cho bánh thêm hấp dẫn. 

     

    Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 4

     

    - Làm nóng lò ở nhiệt độ 165 độ C khoảng 10-15 phút. 

    - Quét bơ vào khuôn nướng bánh, làm nóng khuôn

     

    Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 5

     

    - Cho hỗn hợp vào khuôn

    - Nướng bánh với 165 độ C trong khoảng thời gian 65-80 phút

     

    Bánh mì chuối nướng nóng hổi thơm phức mới ra lò đây! - Ảnh 6

    Chúc mọi người làm thành công!

     

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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