Cruffin thơm nức mùi bơ - Dùng kèm một ly sữa tươi là chuẩn bài!

Món ngon mỗi ngày 18/04/2022 11:18

Bánh ngọt cruffin mềm xốp, giòn vừa đủ, ngọt ngọt ăn siêu cuốn

 Bánh Cruffin thơm bơ siêu ngon

Cruffin thơm nức mùi bơ - Dùng kèm một ly sữa tươi là chuẩn bài! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 220gr bột mì số 11-13
  • 20gr đường
  • 4gr muối
  • 5gr men nở
  • 110ml nước ấm
  • 147gr bơ lạt

Cách làm: 

- Trộn đều bột mì, đường, muối, men nở với nhau, sau đó thêm nước ấm vô nhào thành khối bột. Thêm 37gr bơ vào tiếp tục nhào đến khi bột có thể kéo màng, bọc lại để nghỉ cho nở gấp đôi

- Cắt bột thành 3 phần rồi đắp khăn ẩm nghỉ trong 15 phút, sau đó cán mỏng bột nhất có thể. Quét 110gr bơ đều lên tất cả các tấm bột mỏng rồi từ từ cuộn chặt lại.

- Cắt cuộn bột dọc ở giữa thành 2 dải rồi cuốn lại hình xoắn ốc, mặt cắt hướng lên trên. Đặt bánh vô khay, để nghỉ cho nở gấp đôi rồi nướng ở 185 độ C trong 23 phút.

- Trang trí bánh với hạnh nhân, đường bột/ đường quế 

 

Cruffin thơm nức mùi bơ - Dùng kèm một ly sữa tươi là chuẩn bài! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Herman Huang

Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài!

Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài!

Làm bánh su kem đơn giản, ngọt ngọt, béo béo, mát lạnh. Ăn thích mê

Xem thêm
Từ khóa:   bánh ngọt bánh mì bơ sữa bánh mì

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ