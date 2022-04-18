Cruffin thơm nức mùi bơ - Dùng kèm một ly sữa tươi là chuẩn bài!

Bánh ngọt cruffin mềm xốp, giòn vừa đủ, ngọt ngọt ăn siêu cuốn

Bánh Cruffin thơm bơ siêu ngon

Nguyên liệu:

220gr bột mì số 11-13

20gr đường

4gr muối

5gr men nở

110ml nước ấm

147gr bơ lạt

Cách làm:



- Trộn đều bột mì, đường, muối, men nở với nhau, sau đó thêm nước ấm vô nhào thành khối bột. Thêm 37gr bơ vào tiếp tục nhào đến khi bột có thể kéo màng, bọc lại để nghỉ cho nở gấp đôi

- Cắt bột thành 3 phần rồi đắp khăn ẩm nghỉ trong 15 phút, sau đó cán mỏng bột nhất có thể. Quét 110gr bơ đều lên tất cả các tấm bột mỏng rồi từ từ cuộn chặt lại.

- Cắt cuộn bột dọc ở giữa thành 2 dải rồi cuốn lại hình xoắn ốc, mặt cắt hướng lên trên. Đặt bánh vô khay, để nghỉ cho nở gấp đôi rồi nướng ở 185 độ C trong 23 phút.

- Trang trí bánh với hạnh nhân, đường bột/ đường quế

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cruffin-thom-nuc-mui-bo-dung-kem-mot-ly-sua-tuoi-la-chuan-bai-462903.html