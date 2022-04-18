Bông lan dâu mềm mịn, tan ngay trong khoang miệng, siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 18/04/2022 11:02

Làm bánh bông lan dâu, thơm nức mũi, ngọt ngọt mềm xốp, đảm bảo tụi trẻ con mê tít.

BÔNG LAN DÂU TÂY siêu bông xốp và mềm mịn

Bông lan dâu mềm mịn, tan ngay trong khoang miệng, siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 quả trứng gà

  • 35gr xốt dâu 

  • 15ml dầu Ăn

  • 25gr bột mì số 8

  • 25gr bột bắp

  • 30-35gr đường

  • ⅛ muỗng cafe muối

  • 1 muỗng cafe nước cốt chanh + vỏ chanh vàng

    • Cách làm: 

    - Tách lòng đỏ và lòng trắng ra 2 tô khác nhau. Cho bột mì, xốt dâu, dầu ăn vào bát đựng lòng đỏ trứng. Trộn cho đến khi mịn và không còn lợn cợn.

    - Đánh lòng trắng trứng ở mức Trung bình - Thấp. Khi lòng trắng trứng đã nổi bọt thì cho đường vào dần dần trong 3 lần. Chỉ đánh bông trứng đến khi chóp mềm

    - Thêm một phần lòng trắng trứng đánh bông vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn đều.

    - Cho hỗn hợp lòng đỏ vào phần bánh trứng đường còn lại. Nhẹ nhàng gấp bột cho đến khi hoà quyện vào nhau.

    - Đổ bột bánh vào khuôn bánh đã lót sẵn. Gõ nhẹ 5-7 lần để loại bỏ bọt khí lớn.

    - Nướng cách thuỷ trong lò nướng: Đổ 1 ít nước nóng vào một lòng nồi.

    - Che giấy bạc, nướng lần 1 với 130-140 độ C trong 30 phút. Sau đó, bỏ giấy bạc ra và nướng tiếp lần 2: 130-140 độ C trong 20 phút nữa. Hết thời gian, chờ bánh nghỉ khoảng 5 phút trong lò.

    - Sau đó trang trí thêm mứt, dâu tươi tùy ý

     

    Bông lan dâu mềm mịn, tan ngay trong khoang miệng, siêu đã! - Ảnh 2

    Chúc mọi người làm thành công

    Nguồn: Fb Ngoc Nguyen

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