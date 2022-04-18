Bông lan dâu mềm mịn, tan ngay trong khoang miệng, siêu đã!

15ml dầu Ăn

25gr bột mì số 8

25gr bột bắp

30-35gr đường

⅛ muỗng cafe muối

1 muỗng cafe nước cốt chanh + vỏ chanh vàng

Cách làm:

- Tách lòng đỏ và lòng trắng ra 2 tô khác nhau. Cho bột mì, xốt dâu, dầu ăn vào bát đựng lòng đỏ trứng. Trộn cho đến khi mịn và không còn lợn cợn.

- Đánh lòng trắng trứng ở mức Trung bình - Thấp. Khi lòng trắng trứng đã nổi bọt thì cho đường vào dần dần trong 3 lần. Chỉ đánh bông trứng đến khi chóp mềm

- Thêm một phần lòng trắng trứng đánh bông vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn đều.

- Cho hỗn hợp lòng đỏ vào phần bánh trứng đường còn lại. Nhẹ nhàng gấp bột cho đến khi hoà quyện vào nhau.

- Đổ bột bánh vào khuôn bánh đã lót sẵn. Gõ nhẹ 5-7 lần để loại bỏ bọt khí lớn.

- Nướng cách thuỷ trong lò nướng: Đổ 1 ít nước nóng vào một lòng nồi.

- Che giấy bạc, nướng lần 1 với 130-140 độ C trong 30 phút. Sau đó, bỏ giấy bạc ra và nướng tiếp lần 2: 130-140 độ C trong 20 phút nữa. Hết thời gian, chờ bánh nghỉ khoảng 5 phút trong lò.

- Sau đó trang trí thêm mứt, dâu tươi tùy ý

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Ngoc Nguyen