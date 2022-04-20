Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi!

Làm bánh flan với nguyên liệu chất lượng, bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi caramel

BÁNH FLAN

Nguyên liệu:

3/4 hộp sữa đặc ông Thọ

700ml nước nóng

6 quả trứng gà

3 muỗng canh đường

Khay thuỷ tinh/ hũ thuỷ tinh

Cách làm:

- Thắng đường nhỏ lửa đến khi ngả màu cánh gián đổ ra khay

- Đập trứng lấy cả lòng đỏ và trắng đánh nhẹ cho lòng trắng và đỏ tan đều, sau đó lọc qua rây cho mịn

- Đun sôi nước, cho 3/4 hộp sữa ông thọ vào khuấy tan giúp phần hỗn hợp nước sữa nguội bớt

- Đổ phần hỗn hợp trứng đã được lọc vào khuấy đều nhẹ tay cùng hỗn hợp sữa nước

- Đổ hỗn hợp trứng sữa vào các khuôn có chứa nước caramel, vớt bọt cho mịn

- Hấp bánh bằng cách thủy:

Đổ 1/2 nước vào nồi hấp, đun sôi nước rồi xếp khay vào

Hấp trong thời gian 20 - 45 phút là chín

- Đợi bánh nguội và làm lạnh trong khoảng 2-3 tiếng là ăn được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kim JinHua

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-flan-tu-lam-tai-nha-nung-ninh-chat-luong-khong-ban-cai-463262.html