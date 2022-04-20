Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi!

Làm bánh flan với nguyên liệu chất lượng, bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi caramel
- Xôi đậu đen nước cốt dừa thơm phưng phức!
- Bánh bò rễ tre lá dứa thơm nức mũi - Mềm xốp, dai dai, quết với nước cốt dừa siêu béo ngậy!
BÁNH FLAN
Nguyên liệu:
- 3/4 hộp sữa đặc ông Thọ
- 700ml nước nóng
- 6 quả trứng gà
- 3 muỗng canh đường
- Khay thuỷ tinh/ hũ thuỷ tinh
Cách làm:
- Thắng đường nhỏ lửa đến khi ngả màu cánh gián đổ ra khay
- Đập trứng lấy cả lòng đỏ và trắng đánh nhẹ cho lòng trắng và đỏ tan đều, sau đó lọc qua rây cho mịn
- Đun sôi nước, cho 3/4 hộp sữa ông thọ vào khuấy tan giúp phần hỗn hợp nước sữa nguội bớt
- Đổ phần hỗn hợp trứng đã được lọc vào khuấy đều nhẹ tay cùng hỗn hợp sữa nước
- Đổ hỗn hợp trứng sữa vào các khuôn có chứa nước caramel, vớt bọt cho mịn
- Hấp bánh bằng cách thủy:
- Đổ 1/2 nước vào nồi hấp, đun sôi nước rồi xếp khay vào
- Hấp trong thời gian 20 - 45 phút là chín
- Đợi bánh nguội và làm lạnh trong khoảng 2-3 tiếng là ăn được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kim JinHua