Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi!

Món ngon mỗi ngày 20/04/2022 11:07

Làm bánh flan với nguyên liệu chất lượng, bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi caramel

BÁNH FLAN

Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3/4 hộp sữa đặc ông Thọ
  • 700ml nước nóng
  • 6 quả trứng gà 
  • 3 muỗng canh đường 
  • Khay thuỷ tinh/ hũ thuỷ tinh

Cách làm:

- Thắng đường nhỏ lửa đến khi ngả màu cánh gián đổ ra khay

- Đập trứng lấy cả lòng đỏ và trắng đánh nhẹ cho lòng trắng và đỏ tan đều, sau đó lọc qua rây cho mịn

- Đun sôi nước, cho 3/4 hộp sữa ông thọ vào khuấy tan giúp phần hỗn hợp nước sữa nguội bớt

- Đổ phần hỗn hợp trứng đã được lọc vào khuấy đều nhẹ tay cùng hỗn hợp sữa nước

- Đổ hỗn hợp trứng sữa vào các khuôn có chứa nước caramel, vớt bọt cho mịn

 

Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi! - Ảnh 2

 

- Hấp bánh bằng cách thủy:

  •  Đổ 1/2 nước vào nồi hấp, đun sôi nước rồi xếp khay vào
  •  Hấp trong thời gian 20 - 45 phút là chín

- Đợi bánh nguội và làm lạnh trong khoảng 2-3 tiếng là ăn được

 

Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Kim JinHua

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