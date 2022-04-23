Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công!

Món ngon mỗi ngày 23/04/2022 08:51

Tự làm trân châu đậu biếc dai dẻo, màu sắc bắt mắt mê ly

TRÀ SỮA OLONG TRÂN CHÂU HOA ĐẬU BIẾC

Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công! - Ảnh 1
  • Làm trân châu:

- Nấu 300ml nước sôi, rồi thả hoa đậu biếc sấy khô vào cho ra màu

- Chuẩn bị 100gr bột năng, cho từ từ nước sôi thật sôi vào bột, trộn từ từ 

- Nhào bột tới thì bột thành 1 cục dẻo và không còn dính tay

- Nặn thành viên nhỏ, thêm phô mai làm nhân trân châu nếu thích

 

Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công! - Ảnh 2

 

- Nấu 500ml nước cho sôi thật sôi. Thả trân châu vào khuấy đều, tới khi trân châu nổi lên mặt nước là đã chín.

- Sau đó vớt trân châu ra nước lạnh

- Rồi ngào qua 1 lớp đường để trân châu có vị ngọt

  • Pha trà sữa Olong:

- 1 chai OLONG 

- 1/4 bịch sữa tươi không đường

- 1 muỗng sữa đặc

  • Hoàn thành: 

- Cho trân châu tùy ý ra ly, thêm trà sữa đã pha. Thêm đá và thưởng thức

Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Kay Nguyen

Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi!

Bánh flan tự làm tại nhà - Núng nính, chất lượng không bàn cãi!

Làm bánh flan với nguyên liệu chất lượng, bánh ngọt nhẹ, thơm nức mùi caramel

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trà sữa cách làm trân châu hoa đậu biếc cách làm trân châu tại nhà

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ