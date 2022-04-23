Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công!

Tự làm trân châu đậu biếc dai dẻo, màu sắc bắt mắt mê ly
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TRÀ SỮA OLONG TRÂN CHÂU HOA ĐẬU BIẾC
- Làm trân châu:
- Nấu 300ml nước sôi, rồi thả hoa đậu biếc sấy khô vào cho ra màu
- Chuẩn bị 100gr bột năng, cho từ từ nước sôi thật sôi vào bột, trộn từ từ
- Nhào bột tới thì bột thành 1 cục dẻo và không còn dính tay
- Nặn thành viên nhỏ, thêm phô mai làm nhân trân châu nếu thích
- Nấu 500ml nước cho sôi thật sôi. Thả trân châu vào khuấy đều, tới khi trân châu nổi lên mặt nước là đã chín.
- Sau đó vớt trân châu ra nước lạnh
- Rồi ngào qua 1 lớp đường để trân châu có vị ngọt
- Pha trà sữa Olong:
- 1 chai OLONG
- 1/4 bịch sữa tươi không đường
- 1 muỗng sữa đặc
- Hoàn thành:
- Cho trân châu tùy ý ra ly, thêm trà sữa đã pha. Thêm đá và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kay Nguyen