Trân châu đậu biếc tự làm uống kèm với trà sữa 'dã chiến' - Nhanh gọn mà không tốn công!

Tự làm trân châu đậu biếc dai dẻo, màu sắc bắt mắt mê ly

TRÀ SỮA OLONG TRÂN CHÂU HOA ĐẬU BIẾC

Làm trân châu:

- Nấu 300ml nước sôi, rồi thả hoa đậu biếc sấy khô vào cho ra màu

- Chuẩn bị 100gr bột năng, cho từ từ nước sôi thật sôi vào bột, trộn từ từ

- Nhào bột tới thì bột thành 1 cục dẻo và không còn dính tay

- Nặn thành viên nhỏ, thêm phô mai làm nhân trân châu nếu thích

- Nấu 500ml nước cho sôi thật sôi. Thả trân châu vào khuấy đều, tới khi trân châu nổi lên mặt nước là đã chín.

- Sau đó vớt trân châu ra nước lạnh

- Rồi ngào qua 1 lớp đường để trân châu có vị ngọt

Pha trà sữa Olong:

- 1 chai OLONG

- 1/4 bịch sữa tươi không đường

- 1 muỗng sữa đặc

Hoàn thành:

- Cho trân châu tùy ý ra ly, thêm trà sữa đã pha. Thêm đá và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Kay Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-chau-dau-biec-tu-lam-uong-kem-voi-tra-sua-da-chien-nhanh-gon-ma-khong-ton-cong-463933.html