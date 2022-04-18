Croissant (bánh mì sừng bò) giòn rụm - Cách làm đơn giản tại nhà!

Làm bánh sừng bò tại nhà, chưa bao giờ dễ như thế. Thử ngay công thức dưới đây nhé!

BÁNH MÌ SỪNG BÒ - CROISSANTS

Nguyên liệu:

1 quả trứng gà

140ml sữa tươi

4gr men nở

20gr đường

3gr muối

300gr bột mì

20gr + 80gr bơ lạt

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu vào thau trừ bơ. Trộn đều rồi cho 20gr bơ vào nhồi cho thành khối, đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 15 phút.

- Lấy bột ra nhồi cho mịn không dính tay. Đậy khăn ẩm lại ủ bột 1 tiếng cho bột nở gấp đôi.

- Lấy bột ra nhồi cho vỡ bọt khí, chia bột ra làm 9 phần bằng nhau, vo tròn, đậy màng bọc cho bột không bị khô.

- Cán bột mỏng ra.

- 80gr bơ chia làm 8 phần nhỏ

- Phết bơ đều lên phần bột vừa cán mỏng. Lần lượt 1 lớp bột 1 lớp bơ cho đến hết. Bọc màng bọc kín bột. Cho vào ngăn dá tủ lạnh để 30 phút.

- Lấy bột ra cáng mỏng rồi chia bột ra làm 8~12 phần tuỳ thích độ to của bánh.

- Cán miếng bột vừa cắt tạo hình tam giác dài rồi quấn lại từ đầu to xuống đầu nhỏ.

- Xếp bánh đã tạo hình lên khay nướng có lót giấy nến/ tấm nướng cilicon. Đậy khăn ẩm ủ bột 2~3 tiếng cho bột nở gấp 2.

- Quét trứng đều lên mặt bánh. Trước khi nướng nhớ bật lò cho nóng rồi mới cho bánh vào nướng.

Nướng 200°c trong 20phút.

Sau đó lật mặt bánh và nướng thêm 10 phút nữa

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/croissant-banh-mi-sung-bo-gion-rum-cach-lam-don-gian-tai-nha-462894.html