Croissant (bánh mì sừng bò) giòn rụm - Cách làm đơn giản tại nhà!

Làm bánh sừng bò tại nhà, chưa bao giờ dễ như thế. Thử ngay công thức dưới đây nhé!
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BÁNH MÌ SỪNG BÒ - CROISSANTS
Nguyên liệu:
- 1 quả trứng gà
- 140ml sữa tươi
- 4gr men nở
- 20gr đường
- 3gr muối
- 300gr bột mì
- 20gr + 80gr bơ lạt
Cách làm:
- Cho tất cả nguyên liệu vào thau trừ bơ. Trộn đều rồi cho 20gr bơ vào nhồi cho thành khối, đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 15 phút.
- Lấy bột ra nhồi cho mịn không dính tay. Đậy khăn ẩm lại ủ bột 1 tiếng cho bột nở gấp đôi.
- Lấy bột ra nhồi cho vỡ bọt khí, chia bột ra làm 9 phần bằng nhau, vo tròn, đậy màng bọc cho bột không bị khô.
- Cán bột mỏng ra.
- 80gr bơ chia làm 8 phần nhỏ
- Phết bơ đều lên phần bột vừa cán mỏng. Lần lượt 1 lớp bột 1 lớp bơ cho đến hết. Bọc màng bọc kín bột. Cho vào ngăn dá tủ lạnh để 30 phút.
- Lấy bột ra cáng mỏng rồi chia bột ra làm 8~12 phần tuỳ thích độ to của bánh.
- Cán miếng bột vừa cắt tạo hình tam giác dài rồi quấn lại từ đầu to xuống đầu nhỏ.
- Xếp bánh đã tạo hình lên khay nướng có lót giấy nến/ tấm nướng cilicon. Đậy khăn ẩm ủ bột 2~3 tiếng cho bột nở gấp 2.
- Quét trứng đều lên mặt bánh. Trước khi nướng nhớ bật lò cho nóng rồi mới cho bánh vào nướng.
- Nướng 200°c trong 20phút.
- Sau đó lật mặt bánh và nướng thêm 10 phút nữa
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado