Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng!

Món ngon mỗi ngày 24/04/2022 11:26

Trà đậm vị, thơm nhẹ, hòa vị béo ngậy và bùi của hạt sen mềm

TRÀ SEN VÀNG HIGHLAND PHIÊN BẢN TẠI NHÀ

Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Trà oolong
  • Hạt sen, củ năng
  • Bột năng
  • Nước củ dền
  • Đường phèn
  • Kem béo rich lùn
  • Muối

Cách làm:

- Hạt sen rửa sạch đem nấu chín, sau đó đun cùng một chút nước đường phèn cho hạt sen có vị ngọt.

- Củ năng cắt hạt lựu

 

Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng! - Ảnh 2

 

- Trộn củ năng với nước củ dền để tạo màu. Sau đó áo thêm bột năng, xóc đều cho lớp bột bám hết củ năng và tách từng hạt, rây qua lớp bột thừa, áo thêm một lớp bột và chuẩn bị luộc

 

Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng! - Ảnh 3

 

- Đun sôi nước, thả củ năng đã áo bột vào và luộc chín đến khi nổi lên trên và hạt trong. Vớt ra để vào một bát nước lạnh sau đó vớt ra và trộn một chút đường.

  • Tiếp đến phần trà:

- Pha 5gr trà hãm 150ml nước sôi trong 5 phút. Gạn bỏ bã trà và thả 1 viên đá vào cho nguội. Hoà 30ml nước đường/ thêm đường cho trà có vị ngọt theo ý thích

  • Phần kem mặn:

- 100ml kem béo, 1gr muối, dùng cây đánh bọt sữa đánh bông đến khi kem hơi đặc lại

 

Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng! - Ảnh 4

  • Hoàn thành:

- Cho vào cốc 1 muỗng hạt sen, 1 muỗng thạch củ năng. Thêm đá, rót 120-150ml trà vào cốc. Rót kem mặn lên trên và thưởng thức

 

Trà sen vàng phiên bản tại nhà - Đậm vị trà, chuẩn vị không khác gì ngoài cửa hàng! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyen Thanh Nga

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