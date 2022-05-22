Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít!

Làm bánh mì ngọt tại nhà, thơm nức mũi và mềm ẩm, siêu ngon

BÁNH MÌ CUA BÍ ĐỎ

Nguyên liệu:

100gr bí đỏ, đậu đen

380gr bột mì đa dụng

40gr bơ lạt

250ml sữa tươi không đường

45gr đường

7gr men nở

Cách làm:



- Bí đỏ gọt vỏ, thái mỏng, hấp chín rồi đem xay nhuyễn

- Trộn bột và men cho đều, cho hỗn hợp sữa + đường + bơ, bí đỏ vào trộn đều hòa quyện. Cho bột nghỉ 15 phút, lại mở ra nhồi từ ngoài vào trong 15 lần, lại đậy cho bột nghỉ 15 phút, lặp lại 3 lần như vậy là bột nở gấp đôi

- Bỏ bột ra ấn nhẹ cho ra bớt bọt khí, chia đều từng cục bột: thân là 65gr, chân là 30gr

- Để tạo hình chú cua thì chia bột làm 4 viên bột nhỏ và 1 viên bột to. Cán dài 4 viên bột nhỏ tạo thành chân cua. Phần bột to, cán dẹt rồi đặt lên phần chân của chú cua sau đó gập lại tạo thành mình cua. Thêm 2 hạt đậu đen làm mắt

- Tạo hình xong cho cua nghỉ 15 phút, sau đó phết lòng đỏ trứng gà lên bề mặt bánh.

- Nướng bánh với 155 độ trong 15 phút bằng nồi chiên không dầu

- Bánh chín thì lấy ra, phết thêm 1 lớp bơ lên mặt bánh và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hồ Linh

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