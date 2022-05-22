Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 10:32

Làm bánh mì ngọt tại nhà, thơm nức mũi và mềm ẩm, siêu ngon

BÁNH MÌ CUA BÍ ĐỎ

Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr bí đỏ, đậu đen
  • 380gr bột mì đa dụng
  • 40gr bơ lạt
  • 250ml sữa tươi không đường
  • 45gr đường
  • 7gr men nở

Cách làm:

- Bí đỏ gọt vỏ, thái mỏng, hấp chín rồi đem xay nhuyễn

- Trộn bột và men cho đều, cho hỗn hợp sữa + đường + bơ, bí đỏ vào trộn đều hòa quyện. Cho bột nghỉ 15 phút, lại mở ra nhồi từ ngoài vào trong 15 lần, lại đậy cho bột nghỉ 15 phút, lặp lại 3 lần như vậy là bột nở gấp đôi

- Bỏ bột ra ấn nhẹ cho ra bớt bọt khí, chia đều từng cục bột: thân là 65gr, chân là 30gr

- Để tạo hình chú cua thì chia bột làm 4 viên bột nhỏ và 1 viên bột to. Cán dài 4 viên bột nhỏ tạo thành chân cua. Phần bột to, cán dẹt rồi đặt lên phần chân của chú cua sau đó gập lại tạo thành mình cua. Thêm 2 hạt đậu đen làm mắt 

 

Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít! - Ảnh 2

 

- Tạo hình xong cho cua nghỉ 15 phút, sau đó phết lòng đỏ trứng gà lên bề mặt bánh.

- Nướng bánh với 155 độ trong 15 phút bằng nồi chiên không dầu

- Bánh chín thì lấy ra, phết thêm 1 lớp bơ lên mặt bánh và thưởng thức

 

Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hồ Linh

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