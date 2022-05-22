Bánh mì bí đỏ phô mai thơm nức mũi - Tạo hình con cua bắt mắt khiến trẻ mê tít!

Làm bánh mì ngọt tại nhà, thơm nức mũi và mềm ẩm, siêu ngon
- Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!
- Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã!
BÁNH MÌ CUA BÍ ĐỎ
Nguyên liệu:
- 100gr bí đỏ, đậu đen
- 380gr bột mì đa dụng
- 40gr bơ lạt
- 250ml sữa tươi không đường
- 45gr đường
- 7gr men nở
Cách làm:
- Bí đỏ gọt vỏ, thái mỏng, hấp chín rồi đem xay nhuyễn
- Trộn bột và men cho đều, cho hỗn hợp sữa + đường + bơ, bí đỏ vào trộn đều hòa quyện. Cho bột nghỉ 15 phút, lại mở ra nhồi từ ngoài vào trong 15 lần, lại đậy cho bột nghỉ 15 phút, lặp lại 3 lần như vậy là bột nở gấp đôi
- Bỏ bột ra ấn nhẹ cho ra bớt bọt khí, chia đều từng cục bột: thân là 65gr, chân là 30gr
- Để tạo hình chú cua thì chia bột làm 4 viên bột nhỏ và 1 viên bột to. Cán dài 4 viên bột nhỏ tạo thành chân cua. Phần bột to, cán dẹt rồi đặt lên phần chân của chú cua sau đó gập lại tạo thành mình cua. Thêm 2 hạt đậu đen làm mắt
- Tạo hình xong cho cua nghỉ 15 phút, sau đó phết lòng đỏ trứng gà lên bề mặt bánh.
- Nướng bánh với 155 độ trong 15 phút bằng nồi chiên không dầu
- Bánh chín thì lấy ra, phết thêm 1 lớp bơ lên mặt bánh và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hồ Linh