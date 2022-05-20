Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã!

Xem bí kíp làm bánh ít trần đậu xanh dẻo dai, nước mắm chua ngọt hòa quyện, đảm bảo cả nhà mê tít.

BÁNH ÍT TRẦN NHÂN ĐẬU XANH

Nguyên liệu:

400gr bột nếp

7gr bột gạo

220ml nước ấm

25ml dầu ăn

1/2 muỗng cafe muối

100gr tôm khô

200gr đậu xanh cà vỏ

Nước mắm ăn kèm

Cách làm:



- Cho bột nếp + bột gạo + muối vào trộn đều, đổ 1/2 lượng nước + dầu ăn vào nhào kỹ thành khối thống nhất, để bột nghỉ 5 phút

- Đổ từ từ 1/2 lượng nước còn lại vào, vì độ hút nước của bột khác nhau, bột đạt là thử vo viên bột, bề mặt bột mịn, không khô nứt, cũng không chảy ra 2 bên. Đậy kín bột, để bột nghỉ trong 30 phú

Phần nhân đậu:

-Ngâm đậu cho mềm. Mang hấp chín, sau đó nghiền mịn.

- Sau đó đem xào với chút dầu và hành, nêm vào 1 ít bột nêm + tiêu cho thơm.

- Để nguội, nặn thành viên tròn.

Nước mắm:

- 1 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh đường + 1/2 muỗng canh nước cốt chanh + 4 muỗng canh nước lọc, khuấy tan.

- Sau cùng cho ớt + tỏi băm vào khi ăn

Phần topping:

- Hành lá cắt nhỏ

- Dùng dầu sôi 80% cho vào hành để làm mỡ hành

- Tôm khô ngâm với nước ấm cho mềm rồi giã/xay nhuyễn. Xào đêò cho tôm tơi

Hấp bánh:

- Chia bột tương ứng với phần nhân

- Nhào kỹ lại từng phần bột nhỏ, cán hình tròn mỏng, đặt nhân bánh vào giữa, vo tròn lại.

- Lá chuối xoa tí dầu rồi đặt viên bánh lên.

- Hấp 12-15 phút, cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-an-vat-banh-it-tran-dam-nhan-sieu-da-469800.html