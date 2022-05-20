Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 20/05/2022 19:45

Xem bí kíp làm bánh ít trần đậu xanh dẻo dai, nước mắm chua ngọt hòa quyện, đảm bảo cả nhà mê tít.

BÁNH ÍT TRẦN NHÂN ĐẬU XANH

Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr bột nếp
  • 7gr bột gạo
  • 220ml nước ấm
  • 25ml dầu ăn
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 100gr tôm khô
  • 200gr đậu xanh cà vỏ
  • Nước mắm ăn kèm

Cách làm:

- Cho bột nếp + bột gạo + muối vào trộn đều, đổ 1/2 lượng nước + dầu ăn vào nhào kỹ thành khối thống nhất, để bột nghỉ 5 phút

- Đổ từ từ 1/2 lượng nước còn lại vào, vì độ hút nước của bột khác nhau, bột đạt là thử vo viên bột, bề mặt bột mịn, không khô nứt, cũng không chảy ra 2 bên. Đậy kín bột, để bột nghỉ trong 30 phú

  • Phần nhân đậu:

-Ngâm đậu cho mềm. Mang hấp chín, sau đó nghiền mịn.

- Sau đó đem xào với chút dầu và hành, nêm vào 1 ít bột nêm + tiêu cho thơm.

- Để nguội, nặn thành viên tròn.

  • Nước mắm:

- 1 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh đường + 1/2 muỗng canh nước cốt chanh + 4 muỗng canh nước lọc, khuấy tan.

- Sau cùng cho ớt + tỏi băm vào khi ăn

  • Phần topping:

- Hành lá cắt nhỏ

- Dùng dầu sôi 80% cho vào hành để làm mỡ hành

- Tôm khô ngâm với nước ấm cho mềm rồi giã/xay nhuyễn. Xào đêò cho tôm tơi

  • Hấp bánh:

- Chia bột tương ứng với phần nhân

 

Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã! - Ảnh 2

 

- Nhào kỹ lại từng phần bột nhỏ, cán hình tròn mỏng, đặt nhân bánh vào giữa, vo tròn lại.

- Lá chuối xoa tí dầu rồi đặt viên bánh lên.

- Hấp 12-15 phút, cho ra đĩa và thưởng thức

 

Xế chiều ăn vặt bánh ít trần đẫm nhân siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi!

Bánh bao hấp thơm mùi sữa tươi - Làm một cái ấm bụng và đi làm thôi!

Bánh bao thịt heo trứng cút tự làm, nhân đầy ụ chất lượng siêu ngon sẽ khiến bạn mê mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon món bánh mặn ngon bánh ít trần

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ