Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo!

Bắp nếp dẻo dẻo, mỡ hành thơm phức, ăn muỗng nào muỗng nấy chất lượng

Xôi bắp - Món quà miền quê

Nguyên liệu:

10 trái bắp nếp sống

6 muỗng cafe đường

1 muỗng cafe muối

1.5 muỗng canh dầu ăn

Hành phi, hành lá

Cách làm:



- Bắp lột sạch vỏ và râu, rửa sạch rồi dùng dao bào xát theo chiều dọc trái bắp

- Cho gia vị đường, muối, dầu ăn vào bắp đã xát, trộn đều

- Đun sôi nước trong xửng hấp

- Cho bắp vào khay rồi bỏ vào xửng, dùng giấy bạc/ khăn lông phủ bên trên miệng xửng, rồi đậy nắp lại hấp trong vòng 15 phút, sau đó mở nắp ra dùng đũa xới đều bắp lên rồi đậy lại tiếp tục hấp 10 phút nữa.

- Trong thời gian chờ đợi hấp xôi, các bác làm mỡ hành và hành phi để chút rải lên mặt xôi

- Sau khi hấp xong, nhấc khay xôi ra, xới ra đĩa, cho thêm mỡ hành và hành phi lên mặt, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-bap-la-chuoi-mo-hanh-bong-bay-hat-xoi-mem-deo-471447.html