Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo!

Món ngon mỗi ngày 27/05/2022 09:32

Bắp nếp dẻo dẻo, mỡ hành thơm phức, ăn muỗng nào muỗng nấy chất lượng

Xôi bắp - Món quà miền quê

Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 trái bắp nếp sống 
  • 6 muỗng cafe đường
  • 1 muỗng cafe muối
  • 1.5 muỗng canh dầu ăn
  • Hành phi, hành lá

Cách làm:

- Bắp lột sạch vỏ và râu, rửa sạch rồi dùng dao bào xát theo chiều dọc trái bắp

 

Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo! - Ảnh 2

 

- Cho gia vị đường, muối, dầu ăn vào bắp đã xát, trộn đều

- Đun sôi nước trong xửng hấp

- Cho bắp vào khay rồi bỏ vào xửng, dùng giấy bạc/ khăn lông phủ bên trên miệng xửng, rồi đậy nắp lại hấp trong vòng 15 phút, sau đó mở nắp ra dùng đũa xới đều bắp lên rồi đậy lại tiếp tục hấp 10 phút nữa.

 

Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo! - Ảnh 3

 

- Trong thời gian chờ đợi hấp xôi, các bác làm mỡ hành và hành phi để chút rải lên mặt xôi

- Sau khi hấp xong, nhấc khay xôi ra, xới ra đĩa, cho thêm mỡ hành và hành phi lên mặt, thưởng thức thôi

 

Xôi bắp lá chuối mỡ hành - Bóng bẩy, hạt xôi mềm dẻo! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

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