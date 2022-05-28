Mochi kem lạnh nhân dâu tằm thơm béo - Nhìn là thèm ngay!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 15:34

Làm mochi dẻo dai, kem lạnh mềm béo tại nhà.

Mochi Dâu Tằm Nhân Kem Lạnh | Mulberry Mochi Ice Cream

Mochi kem lạnh nhân dâu tằm thơm béo - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Nhân kem lạnh:

  • 200gr dâu tằm
  • 50gr đường
  • 120ml kem tươi Whipping cream
  • 25ml nước cốt dâu tằm
  • 25gr đường
  • 1 muỗng cafe gelatin

Vỏ bánh:

  • 100gr bột nếp
  • 50ml nước cốt dâu tằm
  • 100ml nước
  • 50ml nước cốt dừa
  • 45gr đường
  • 15ml dầu ăn
  • Bột khoai tây/ bột bắp

Cách làm:

- Xay nhuyễn dâu tằm để lọc lấy nước cốt.

- Bã dâu tằm cho lên chảo đun cùng 50gr đường cho sệt lại để làm mứt, khi nguội thì cho vào túi bắt kem.

  • làm nhân kem lạnh:

- Rót 25ml nước cốt dâu tằm vào gelatin cho nở rồi mang quay lò vi sóng khoảng 30 giây cho chảy, để nguội.

- Đánh bông kem tươi với đường, rồi đổ hỗn hợp gelatin vào đảo cho đều rồi bỏ vào túi bắt kem.

- Dùng 1 khuôn silicon cầu tròn để bơm nhân kem. Thứ tự như sau: bơm đầy ½ khuôn, bóp mứt dâu tằm vào giữa rồi mới phủ nốt kem tươi lên trên bề mặt.

- Bọc nilon thực phẩm kín mặt rồi cho vào ngăn đá khoảng 8-12 tiếng cho kem thật lạnh và cứng lại.

  • Làm vỏ bánh:

- Bột nếp rây lại cho mịn. Dùng phới đánh tan các nguyên liệu gồm: nước cốt dâu tằm, nước lọc, nước cốt dừa, đường, dầu ăn rồi đổ vào bột. Dùng phới đánh đến khi hỗn hợp hòa tan hoàn toàn, không còn vón cục.

- Bọc nilon thực phẩm rồi cho vào lò vi sóng quay 3-4 phút ở mức nhiệt cao. Bỏ ra trộn lại cho bột chín đều một lượt rồi lại bọc kín lại, quay lò vi sóng thêm 1-2 phút cho bột chín hẳn.

- Dùng một mặt phẳng chống dính bằng bột khoai tây/ bột bắp rồi đổ bột ra dàn phẳng, áo đều bột xung quanh để không bị dính tay. Dùng dao chia bột thành 12-13 phần tùy ý

- Nhân kem sau khi đã để lạnh và cứng lại thì mang ra để tạo hình

 

Mochi kem lạnh nhân dâu tằm thơm béo - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 2

- Vỏ bột dàn nhẹ ra rồi bọc nhân kem vào giữa gói lại và vê tròn, dùng màng bọc thực phẩm gói kín lại.

 

Mochi kem lạnh nhân dâu tằm thơm béo - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công.

 

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

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