Mochi tiramisu - Hòa quyện vị đắng của cacao, mát lạnh của kem thích mê!

Học hỏi cách làm bánh mochi tại nhà, tưởng khó nhưng siêu dễ

Bánh Mochi Tiramisu Dẻo Mềm Thơm Ngậy Ngon Ngất Ngây

Nguyên liệu:

Vỏ Mochi:

145gr bột nếp

90gr đường

1 nhúm muối

180ml nước nóng

30ml cà phê đen

Nhân Kem Phô Mai:

110gr phô mai mascarpone

25gr đường

95ml whipping cream

1 ít rượu rum

Cách làm:



Làm nhân kem phô mai:

- Đánh nhuyễn phô mai với đường rồi thêm whipping cream, rượu rum vào trộn đều. Cho nhân vào khay đá viên để ngăn đông cho cứng lại hoàn toàn.

Làm vỏ mochi:

- Trộn đều bột nếp, đường, muối, nước nóng, cà phê thành khối bột dẻo. Bọc lại rồi cho khối bột vào microwave quay 1 phút, lấy ra đánh đều khối bột lên rồi tiếp tục quay microwave thêm 1 phút nữa

- Cho bột mochi lên bàn, rắc ít bột bắp chống dính chia làm các miếng bột nhỏ đều nhau, ấn dẹt miếng bột rồi cho nhân vào giữa bọc kín lại. Cuối cùng rắc bột cacao/ milo lên trang trí mochi là xong.

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Herman Huang

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