Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ!

200gr đậu xanh cà vỏ

60gr đường

0,2gr muối

10ml dầu ăn

Nước đường:

500ml nước lọc

100gr đường

2gr muối

20gr gừng thái lát

Nước cốt dừa:

500ml nước cốt dừa

5gr bột năng

5gr bột gạo

50gr đường

0,5gr muối

2 cái lá dứa

Vani

Cách làm:

- Trộn đều bột nếp + muối, chừa lại 50gr bột màu trắng để dùng tạo hình cánh hoa.

- Cho nước và gấc vào máy xay mịn, đặt lên bếp đun cho hỗn hợp sôi, từ từ đổ hỗn hợp nước gấc vào bột dùng đũa khuấy đều, sau đó đeo găng tay đã thoa dầu ăn để nhào bột, nhồi cho bột dẻo thành khối

- Đậu xanh ngâm nước 2 tiếng cho đậu nở, rửa sạch đậu nhiều lần nước sau đó nấu chín, đậu chín thì cà nhuyễn, tiếp tục cho đường + dầu ăn + muối vào đánh đều, cho đậu vào chảo không dính sên lửa liu riu đến khi ấn đầu ngón tay vào thấy đậu không bị dính tay là được, vo viên tròn

Nấu nước đường:

- Cho đường và nước nấu sôi, thêm gừng vào và chờ sôi lăn tăn thì tắt bếp

Nấu nước cốt dừa:

- Nêm vào đường + muối + lá dứa, nước sôi lăn tăn thì hạ lửa nhỏ, bột năng + bột gạo cho vào 1/2 bát nước khuấy tan rồi từ từ đổ vào nồi nước cốt dừa, khuấy đều nhẹ tay chờ nước sôi lăn tăn 60 giây là được. Sau cùng thêm vani vào, tắt bếp

Nặn viên chè:

- Chia bột thành phần nhỏ 25gr, thoa dầu ăn vào tay và nặn, ấn dẹt bột trong lòng bàn tay sau đó cho viên nhân vào giữa và túm lại cho kín viên nhân, vê tròn viên chè

Luộc chè:

- Đặt nồi nước lên bếp, nước sôi thả viên chè vào luộc, khi viên chè nổi lên khoảng 2 phút sau là chín, vớt ra thả vào bát nước nguội cho sạch dầu

- Cho ra bát, thêm nước đường và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Ti Gôn