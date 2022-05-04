Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ!

Món ngon mỗi ngày 04/05/2022 10:24

Làm chè trôi nước ăn vui miệng tại nhà. Nhân đậu xanh bùi béo, nước đường ngọt nhẹ, thơm thơm mùi cốt dừa chắc chắn sẽ khiến các thành viên mê tít.

CHÈ TRÔI NƯỚC

Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Pha bột:

  • 500gr bột nếp Thái Lan
  • 2gr muối
  • 100gr gấc
  • 300ml nước

Nhân đậu xanh:

  • 200gr đậu xanh cà vỏ
  • 60gr đường
  • 0,2gr muối
  • 10ml dầu ăn

Nước đường:

  • 500ml nước lọc
  • 100gr đường
  • 2gr muối
  • 20gr gừng thái lát

Nước cốt dừa:

  • 500ml nước cốt dừa
  • 5gr bột năng
  • 5gr bột gạo
  • 50gr đường
  • 0,5gr muối
  • 2 cái lá dứa
  • Vani

Cách làm:

- Trộn đều bột nếp + muối, chừa lại 50gr bột màu trắng để dùng tạo hình cánh hoa.

- Cho nước và gấc vào máy xay mịn, đặt lên bếp đun cho hỗn hợp sôi, từ từ đổ hỗn hợp nước gấc vào bột dùng đũa khuấy đều, sau đó đeo găng tay đã thoa dầu ăn để nhào bột, nhồi cho bột dẻo thành khối

- Đậu xanh ngâm nước 2 tiếng cho đậu nở, rửa sạch đậu nhiều lần nước sau đó nấu chín, đậu chín thì cà nhuyễn, tiếp tục cho đường + dầu ăn + muối vào đánh đều, cho đậu vào chảo không dính sên lửa liu riu đến khi ấn đầu ngón tay vào thấy đậu không bị dính tay là được, vo viên tròn

 

Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ! - Ảnh 2

  • Nấu nước đường:

- Cho đường và nước nấu sôi, thêm gừng vào và chờ sôi lăn tăn thì tắt bếp

  • Nấu nước cốt dừa:

- Nêm vào đường + muối + lá dứa, nước sôi lăn tăn thì hạ lửa nhỏ, bột năng + bột gạo cho vào 1/2 bát nước khuấy tan rồi từ từ đổ vào nồi nước cốt dừa, khuấy đều nhẹ tay chờ nước sôi lăn tăn 60 giây là được. Sau cùng thêm vani vào, tắt bếp

  • Nặn viên chè:

- Chia bột thành phần nhỏ 25gr, thoa dầu ăn vào tay và nặn, ấn dẹt bột trong lòng bàn tay sau đó cho viên nhân vào giữa và túm lại cho kín viên nhân, vê tròn viên chè 

 

Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ! - Ảnh 3

  • Luộc chè:

- Đặt nồi nước lên bếp, nước sôi thả viên chè vào luộc, khi viên chè nổi lên khoảng 2 phút sau là chín, vớt ra thả vào bát nước nguội cho sạch dầu 

- Cho ra bát, thêm nước đường và thưởng thức

 

Chè trôi nước tạo hình hoa siêu bắt mắt - Ngọt thanh, không gắt cổ! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Ti Gôn

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