Bánh hẹ Trung Hoa - Món ăn vặt vừa lạ vừa quen của người Sài Gòn!

Món ngon mỗi ngày 02/05/2022 16:50

Bánh hẹ hấp thơm mùi bột, giòn nhẹ và siêu nhiều toping

Bánh hẹ hấp kiểu Trung Hoa

Bánh hẹ Trung Hoa - Món ăn vặt vừa lạ vừa quen của người Sài Gòn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bột năng 
  • 200gr bột mì 
  • 200gr bột nếp 
  • 5gr muối 
  • Hẹ 
  • 1 củ cà rốt 

Cách làm:

  • Phần vỏ bánh:

- Trộn đều 3 loại bột kèm muối cho vào bát to/ nồi to nhào bột cho dễ

- Đổ từ từ 400ml nước nóng vào và nhồi mịn

- Sau đó cho 1 muỗng dầu ăn vào nhào cùng. Nhào thật nhuyễn sau đó ủ 1 tiếng

  • Phần nhân:

- Hẹ thái nhỏ, cà rốt thái hạt lựu

- Xào hẹ và cà rốt lên với lửa to, đảo đều cho vừa chín tới thì tắt bếp

- Sau đó lăn bột rồi cắt khúc nặn bánh

- Cho vào xửng hấp 15-20 phút

- Để nguội rồi cho vào chảo áp vàng 2 mặt

- Nước chấm ăn kèm: nước tương ớt mè

 

Bánh hẹ Trung Hoa - Món ăn vặt vừa lạ vừa quen của người Sài Gòn! - Ảnh 2
 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Quỳnh Nga

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