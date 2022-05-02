Bánh hẹ Trung Hoa - Món ăn vặt vừa lạ vừa quen của người Sài Gòn!

Bánh hẹ hấp thơm mùi bột, giòn nhẹ và siêu nhiều toping

Bánh hẹ hấp kiểu Trung Hoa

Nguyên liệu:

200gr bột năng

200gr bột mì

200gr bột nếp

5gr muối

Hẹ

1 củ cà rốt

Cách làm:



Phần vỏ bánh:

- Trộn đều 3 loại bột kèm muối cho vào bát to/ nồi to nhào bột cho dễ

- Đổ từ từ 400ml nước nóng vào và nhồi mịn

- Sau đó cho 1 muỗng dầu ăn vào nhào cùng. Nhào thật nhuyễn sau đó ủ 1 tiếng

Phần nhân:

- Hẹ thái nhỏ, cà rốt thái hạt lựu

- Xào hẹ và cà rốt lên với lửa to, đảo đều cho vừa chín tới thì tắt bếp

- Sau đó lăn bột rồi cắt khúc nặn bánh

- Cho vào xửng hấp 15-20 phút

- Để nguội rồi cho vào chảo áp vàng 2 mặt

- Nước chấm ăn kèm: nước tương ớt mè





Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Nga

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