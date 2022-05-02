Bánh hẹ Trung Hoa - Món ăn vặt vừa lạ vừa quen của người Sài Gòn!

Bánh hẹ hấp thơm mùi bột, giòn nhẹ và siêu nhiều toping
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Bánh hẹ hấp kiểu Trung Hoa
Nguyên liệu:
- 200gr bột năng
- 200gr bột mì
- 200gr bột nếp
- 5gr muối
- Hẹ
- 1 củ cà rốt
Cách làm:
- Phần vỏ bánh:
- Trộn đều 3 loại bột kèm muối cho vào bát to/ nồi to nhào bột cho dễ
- Đổ từ từ 400ml nước nóng vào và nhồi mịn
- Sau đó cho 1 muỗng dầu ăn vào nhào cùng. Nhào thật nhuyễn sau đó ủ 1 tiếng
- Phần nhân:
- Hẹ thái nhỏ, cà rốt thái hạt lựu
- Xào hẹ và cà rốt lên với lửa to, đảo đều cho vừa chín tới thì tắt bếp
- Sau đó lăn bột rồi cắt khúc nặn bánh
- Cho vào xửng hấp 15-20 phút
- Để nguội rồi cho vào chảo áp vàng 2 mặt
- Nước chấm ăn kèm: nước tương ớt mè
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Nga