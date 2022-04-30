Bánh trà sữa trân châu đường đen 'phát sốt' một thời của giới trẻ!

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 11:45

Trà sữa thơm dịu, cốt bánh mềm ẩm, trân châu ấm nóng dai dai, sự kết hợp tuyệt hảo.

BÁNH TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

Bánh trà sữa trân châu đường đen 'phát sốt' một thời của giới trẻ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần trà sữa:

  • 20gr hồng trà/ trà đen/ trà bá tước 
  • 250ml sữa tươi không đường

Phần Gato trà sữa:

  • 3 quả trứng
  • 50ml trà sữa
  • 20ml dầu ăn
  • 70gr bột mì số 8
  • 60gr đường
  • 1/2 muỗng cafe trà đen nghiền nhỏ

Phần kem trà sữa:

  • 1 lòng đỏ trứng
  • 40gr đường đen
  • 120ml trà sữa
  • 5gr bột bắp
  • 200gr whipping cream

Cách làm:

- Đun hồng trà và sữa tươi đến khi sôi thì tắt bếp và ủ khoảng 20 phút. Sau đó lọc bỏ bã trà

- Tách 3 quả trứng, lòng đỏ và trắng để 2 tô riêng khác nhau

  • Tô lòng đỏ: 50ml trà sữa + dầu ăn và trộn đều, thêm bột mì số 8 + trà đen nghiền nhỏ, trộn cho hòa quyện
  • Tô lòng trắng: đánh bông cùng đường 

- Trộn nhẹ tô lòng trắng với tô lòng đỏ với nhau, đổ ra khuôn và đem đi nướng với 160 độ c trong 50 phút

- Bánh chín lấy ra để nguội.

  • Phần trân châu: đun 50gr trân châu đến khi chín và trộn với 20gr đường đen
  • Phần kem trà sữa:

- Cho vào nồi 1 lòng đỏ trứng, đường đen, 120ml trà sữa và bột bắp, khuấy đều cho tan hết, sau đó cho lên bếp đun nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy đến khi hỗn hợp đặc lại thì tắt bếp, bọc kín mặt, cất tủ lạnh khoảng 30-60 phút

- Rót ra tô phần whipping cream và đánh bông nhẹ

- Lấy phần kem trứng trong tủ lạnh ra, trộn cùng phần whipping vừa đánh bông. 

  • Trang trí:

- Bọc lớp mica quanh bánh, đổ lớp kem trà sữa, cho trân châu lên. Khi nào ăn thì bỏ lớp mica ra, phần trà sữa chảy xuống sẽ hấp dẫn hơn

 

Bánh trà sữa trân châu đường đen 'phát sốt' một thời của giới trẻ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyen Thuyduong

Bánh bao tạo hình trái ổi siêu dễ thương - Bánh vừa hấp chín, thơm mịn, mềm tan!

Bánh bao tạo hình trái ổi siêu dễ thương - Bánh vừa hấp chín, thơm mịn, mềm tan!

Làm bánh bao tại nhà, cách tạo hình siêu đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian

Xem thêm
Từ khóa:   các món ăn vặt bánh ngọt cách nấu trà sữa bằng trà đen

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 51 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 51 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ