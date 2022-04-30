Bánh trà sữa trân châu đường đen 'phát sốt' một thời của giới trẻ!

Trà sữa thơm dịu, cốt bánh mềm ẩm, trân châu ấm nóng dai dai, sự kết hợp tuyệt hảo.

BÁNH TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

Nguyên liệu:

Phần trà sữa:

20gr hồng trà/ trà đen/ trà bá tước

250ml sữa tươi không đường

Phần Gato trà sữa:

3 quả trứng

50ml trà sữa

20ml dầu ăn

70gr bột mì số 8

60gr đường

1/2 muỗng cafe trà đen nghiền nhỏ

Phần kem trà sữa:

1 lòng đỏ trứng

40gr đường đen

120ml trà sữa

5gr bột bắp

200gr whipping cream

Cách làm:



- Đun hồng trà và sữa tươi đến khi sôi thì tắt bếp và ủ khoảng 20 phút. Sau đó lọc bỏ bã trà

- Tách 3 quả trứng, lòng đỏ và trắng để 2 tô riêng khác nhau

Tô lòng đỏ: 50ml trà sữa + dầu ăn và trộn đều, thêm bột mì số 8 + trà đen nghiền nhỏ, trộn cho hòa quyện

50ml trà sữa + dầu ăn và trộn đều, thêm bột mì số 8 + trà đen nghiền nhỏ, trộn cho hòa quyện Tô lòng trắng: đánh bông cùng đường

- Trộn nhẹ tô lòng trắng với tô lòng đỏ với nhau, đổ ra khuôn và đem đi nướng với 160 độ c trong 50 phút

- Bánh chín lấy ra để nguội.

Phần trân châu: đun 50gr trân châu đến khi chín và trộn với 20gr đường đen

đun 50gr trân châu đến khi chín và trộn với 20gr đường đen Phần kem trà sữa:

- Cho vào nồi 1 lòng đỏ trứng, đường đen, 120ml trà sữa và bột bắp, khuấy đều cho tan hết, sau đó cho lên bếp đun nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy đến khi hỗn hợp đặc lại thì tắt bếp, bọc kín mặt, cất tủ lạnh khoảng 30-60 phút

- Rót ra tô phần whipping cream và đánh bông nhẹ

- Lấy phần kem trứng trong tủ lạnh ra, trộn cùng phần whipping vừa đánh bông.

Trang trí:

- Bọc lớp mica quanh bánh, đổ lớp kem trà sữa, cho trân châu lên. Khi nào ăn thì bỏ lớp mica ra, phần trà sữa chảy xuống sẽ hấp dẫn hơn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyen Thuyduong

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-tra-sua-tran-chau-duong-den-phat-sot-mot-thoi-cua-gioi-tre-465408.html