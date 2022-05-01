Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người!

Bánh dày tự làm tại nhà, dẻo dai, thơm mềm của gạo. Ăn kèm chả lụa, ngon không tưởng.

BÁNH DÀY GIÒ

Nguyên liệu:

300gr bột nếp

30gr bột gạo

300ml sữa tươi không đường

Giò lụa

Lá chuối

Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn

Cách làm:



- Cho bột nếp và bột gạo vào tô và trộn đều, sau đó cho qua rây thật mịn.

- Cho 300ml sữa tươi không đường vào nhào đều tay. Khi hỗn hợp chuyển thành lớp bột chắc mịn, không dính tay thì dừng lại

- Lá chuối rửa sạch, để ráo và cắt thành những miếng vuông nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, thoa một lớp dầu lên

- Lấy lượng bột vừa đủ, ấn dẹp và cho lên lá chuối

Hấp bánh:

- Đun 1 nồi nước sôi, nước chỉ nên đổ bằng 1/3 nồi.

- Nước sôi cho xửng hấp lên, xếp bánh và hấp trong vòng 9-10 phút là bánh đã chín

- Lấy bánh ra, thêm chả và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kiều Nguyễn

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