Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 20:09

Bánh dày tự làm tại nhà, dẻo dai, thơm mềm của gạo. Ăn kèm chả lụa, ngon không tưởng.

BÁNH DÀY GIÒ

Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột nếp
  • 30gr bột gạo
  • 300ml sữa tươi không đường
  • Giò lụa
  • Lá chuối
  • Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn

Cách làm:

- Cho bột nếp và bột gạo vào tô và trộn đều, sau đó cho qua rây thật mịn.

- Cho 300ml sữa tươi không đường vào nhào đều tay. Khi hỗn hợp chuyển thành lớp bột chắc mịn, không dính tay thì dừng lại

- Lá chuối rửa sạch, để ráo và cắt thành những miếng vuông nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, thoa một lớp dầu lên

- Lấy lượng bột vừa đủ, ấn dẹp và cho lên lá chuối

 

Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người! - Ảnh 2

  • Hấp bánh:

- Đun 1 nồi nước sôi, nước chỉ nên đổ bằng 1/3 nồi.

- Nước sôi cho xửng hấp lên, xếp bánh và hấp trong vòng 9-10 phút là bánh đã chín

 

Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người! - Ảnh 3

 

- Lấy bánh ra, thêm chả và thưởng thức

 

Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Kiều Nguyễn

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Làm thịt bò khô sấy đậm đà gia vị, độ khô vừa ý, ăn siêu ngon tại nhà

Xem thêm
Từ khóa:   món bánh mặn ngon món chả ngon các món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ