Bánh dày kẹp chả lụa - Món ăn vặt tuổi thơ của bao người!

Bánh dày tự làm tại nhà, dẻo dai, thơm mềm của gạo. Ăn kèm chả lụa, ngon không tưởng.
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BÁNH DÀY GIÒ
Nguyên liệu:
- 300gr bột nếp
- 30gr bột gạo
- 300ml sữa tươi không đường
- Giò lụa
- Lá chuối
- Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn
Cách làm:
- Cho bột nếp và bột gạo vào tô và trộn đều, sau đó cho qua rây thật mịn.
- Cho 300ml sữa tươi không đường vào nhào đều tay. Khi hỗn hợp chuyển thành lớp bột chắc mịn, không dính tay thì dừng lại
- Lá chuối rửa sạch, để ráo và cắt thành những miếng vuông nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, thoa một lớp dầu lên
- Lấy lượng bột vừa đủ, ấn dẹp và cho lên lá chuối
- Hấp bánh:
- Đun 1 nồi nước sôi, nước chỉ nên đổ bằng 1/3 nồi.
- Nước sôi cho xửng hấp lên, xếp bánh và hấp trong vòng 9-10 phút là bánh đã chín
- Lấy bánh ra, thêm chả và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kiều Nguyễn