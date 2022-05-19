Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn!

Cách làm:



- Đánh lòng đỏ trứng với đường. Sau đó cho rượu vào khuấy đều.

- Đun cách thuỷ lửa nhỏ, khuấy đều tay liên tục cho tới khi thấy mặt hỗn hợp bóng, thành chất lỏng sền sệt. Bắc ra để nguội hoàn toàn.

- Mascapone để ở nhiệt độ phòng. Đánh bông. Sau đó trộn với hỗn hợp trứng rượu đã nguội ở trên.

- Đánh bông whipping cream rồi fold để trộn với hỗn hợp mascapone trứng.

- Cà phê để lạnh. Nhanh tay nhúng đều các mặt của từng thanh bánh rồi xếp vào khuôn. Xếp lần lượt cho tới khi kín khuôn thì đổ một lớp hỗn hợp kem lên. Có thể làm 2/3 tầng bánh tuỳ ý.

- Để tủ lạnh ít nhất 12 tiếng.

- Rây bột cacao lên mặt bánh. Có thể xếp kèm với hoa quả tươi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Thuy