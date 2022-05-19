Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn!

Món ngon mỗi ngày 19/05/2022 09:36

Làm bánh tiramisu đơn giản tại nhà, đăng đắng giữa cacao và béo của kem siêu ngon

TIRAMISU

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 18-20 cái bánh Lady finger
  • 4 lòng đỏ trứng
  • 8gr đường Vani
  • 100ml rượu Amaretto
  • 300gr mascarpone
  • 200gr whipping cream
  • 200ml cafe espresso/ cà phê fin
  • Bột cacao
Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Đánh lòng đỏ trứng với đường. Sau đó cho rượu vào khuấy đều.

 

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 3

 

- Đun cách thuỷ lửa nhỏ, khuấy đều tay liên tục cho tới khi thấy mặt hỗn hợp bóng, thành chất lỏng sền sệt. Bắc ra để nguội hoàn toàn.

- Mascapone để ở nhiệt độ phòng. Đánh bông. Sau đó trộn với hỗn hợp trứng rượu đã nguội ở trên.

 

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 4

 

- Đánh bông whipping cream rồi fold để trộn với hỗn hợp mascapone trứng. 

 

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 5

 

- Cà phê để lạnh. Nhanh tay nhúng đều các mặt của từng thanh bánh rồi xếp vào khuôn. Xếp lần lượt cho tới khi kín khuôn thì đổ một lớp hỗn hợp kem lên. Có thể làm 2/3 tầng bánh tuỳ ý.

 

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 6

 

- Để tủ lạnh ít nhất 12 tiếng.

- Rây bột cacao lên mặt bánh. Có thể xếp kèm với hoa quả tươi.

 

Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn! - Ảnh 7

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thu Thuy

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