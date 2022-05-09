Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị!

Món ngon mỗi ngày 09/05/2022 11:05

Làm bánh ngọt tại nhà, không tốn nhiều thời gian mà bánh vẫn siêu ngon

Bánh Sampa (Ladyfingers) mềm xốp và thơm ngon

Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3 lòng đỏ trứng

  • 20gr đường + 1 muỗng cafe tinh chất Vanilla

  • 3 lòng trắng + 60gr đường + 90gr bột mì

  • Đường bột

Cách làm:

- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng.

- Đánh bông lòng đỏ với 20gr đường và tinh chất vanilla đến khi chuyển màu vàng nhạt.

- Đánh bông lòng trắng với 60gr đường, cho đến khi tạo thành chóp cứng và bóng.

- Trộn lòng đỏ và lòng trắng chung với nhau. Rồi rây 90gr bột mì số 8 vào hỗn hợp trên, trộn nhẹ nhàng cho đều và hoà quyện.

- Tạo hình và kích thước tuỳ ý thích. 

- Rắc đều đường bột lên mặt bánh.

 

Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị! - Ảnh 2

 

Nướng bánh: nhiệt độ 190 độ C trong khoảng 15 phút/ khi rìa bánh đã ngả màu hơn vàng

- Để nguội và bảo quản trong hộp kín để dành sử dụng

 

Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngoc Nguyen

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