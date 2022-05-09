Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị!

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Bánh Sampa (Ladyfingers) mềm xốp và thơm ngon
Nguyên liệu:
3 lòng đỏ trứng
20gr đường + 1 muỗng cafe tinh chất Vanilla
3 lòng trắng + 60gr đường + 90gr bột mì
Đường bột
Cách làm:
- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng.
- Đánh bông lòng đỏ với 20gr đường và tinh chất vanilla đến khi chuyển màu vàng nhạt.
- Đánh bông lòng trắng với 60gr đường, cho đến khi tạo thành chóp cứng và bóng.
- Trộn lòng đỏ và lòng trắng chung với nhau. Rồi rây 90gr bột mì số 8 vào hỗn hợp trên, trộn nhẹ nhàng cho đều và hoà quyện.
- Tạo hình và kích thước tuỳ ý thích.
- Rắc đều đường bột lên mặt bánh.
- Nướng bánh: nhiệt độ 190 độ C trong khoảng 15 phút/ khi rìa bánh đã ngả màu hơn vàng
- Để nguội và bảo quản trong hộp kín để dành sử dụng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngoc Nguyen