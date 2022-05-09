Bánh sampa xốp giòn - Tuổi thơ ngọt ngào, nhớ mãi hương vị!

Làm bánh ngọt tại nhà, không tốn nhiều thời gian mà bánh vẫn siêu ngon

Bánh Sampa (Ladyfingers) mềm xốp và thơm ngon

Nguyên liệu:

3 lòng đỏ trứng

20gr đường + 1 muỗng cafe tinh chất Vanilla

3 lòng trắng + 60gr đường + 90gr bột mì

Đường bột

Cách làm:

- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng.

- Đánh bông lòng đỏ với 20gr đường và tinh chất vanilla đến khi chuyển màu vàng nhạt.

- Đánh bông lòng trắng với 60gr đường, cho đến khi tạo thành chóp cứng và bóng.

- Trộn lòng đỏ và lòng trắng chung với nhau. Rồi rây 90gr bột mì số 8 vào hỗn hợp trên, trộn nhẹ nhàng cho đều và hoà quyện.

- Tạo hình và kích thước tuỳ ý thích.

- Rắc đều đường bột lên mặt bánh.

- Nướng bánh: nhiệt độ 190 độ C trong khoảng 15 phút/ khi rìa bánh đã ngả màu hơn vàng

- Để nguội và bảo quản trong hộp kín để dành sử dụng

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Ngoc Nguyen

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