Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm

Xí muội ngâm, uống với đá mát lạnh thích mê

NGỌT THANH MÁT LÀNH LY XÍ MUỘI

Nguyên liệu:

1kg tắc chín vàng

800gr đường phèn

Muối hột

Mật ong

Cách làm:

- Tắc cắt đôi vắt lấy nước và bỏ hạt, vỏ tắc xắt sợi mỏng

- Vỏ tắc đem ngâm với 2 muỗng muối hột khoảng 3-4 tiếng, sau đó xả lại vài lần cho hết mặn và the.

- Phần nước tắc cho lên bếp, thêm đường phèn vào nấu sôi, vớt bọt vài lần cho nước thật trong. Cho phần vỏ tắc vào nấu thêm chừng 5 phút nữa, vớt bọt

- Cho 2-3 muỗng mật ong vào và bắt xuống thế là xong

- Chờ nguội hẳn cho vào hủ thủy tinh bảo quản

- Thưởng thức cùng đá sẽ ngon hơn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Huỷnh Quyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-nhiet-mat-lanh-voi-xi-muoi-ngam-466868.html