Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm

Món ngon mỗi ngày 07/05/2022 18:02

Xí muội ngâm, uống với đá mát lạnh thích mê

NGỌT THANH MÁT LÀNH LY XÍ MUỘI

Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg tắc chín vàng
  • 800gr đường phèn
  • Muối hột
  • Mật ong

Cách làm:

- Tắc cắt đôi vắt lấy nước và bỏ hạt, vỏ tắc xắt sợi mỏng

 

Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm - Ảnh 2

 

- Vỏ tắc đem ngâm với 2 muỗng muối hột khoảng 3-4 tiếng, sau đó xả lại vài lần cho hết mặn và the.

- Phần nước tắc cho lên bếp, thêm đường phèn vào nấu sôi, vớt bọt vài lần cho nước thật trong. Cho phần vỏ tắc vào nấu thêm chừng 5 phút nữa, vớt bọt

- Cho 2-3 muỗng mật ong vào và bắt xuống thế là xong 

- Chờ nguội hẳn cho vào hủ thủy tinh bảo quản

 

Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm - Ảnh 3

 

- Thưởng thức cùng đá sẽ ngon hơn

 

Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Huỷnh Quyên

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