Giải nhiệt mát lạnh với xí muội ngâm

Xí muội ngâm, uống với đá mát lạnh thích mê
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NGỌT THANH MÁT LÀNH LY XÍ MUỘI
Nguyên liệu:
- 1kg tắc chín vàng
- 800gr đường phèn
- Muối hột
- Mật ong
Cách làm:
- Tắc cắt đôi vắt lấy nước và bỏ hạt, vỏ tắc xắt sợi mỏng
- Vỏ tắc đem ngâm với 2 muỗng muối hột khoảng 3-4 tiếng, sau đó xả lại vài lần cho hết mặn và the.
- Phần nước tắc cho lên bếp, thêm đường phèn vào nấu sôi, vớt bọt vài lần cho nước thật trong. Cho phần vỏ tắc vào nấu thêm chừng 5 phút nữa, vớt bọt
- Cho 2-3 muỗng mật ong vào và bắt xuống thế là xong
- Chờ nguội hẳn cho vào hủ thủy tinh bảo quản
- Thưởng thức cùng đá sẽ ngon hơn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Huỷnh Quyên