Sữa gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cả gia đình!

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 11:44

Nấu nồi sữa gạo rang thơm nức, ngọt nhẹ và siêu dễ uống nào chị em ơi.

Sữa gạo rang

Sữa gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cả gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/4 cup gạo tẻ

  • 1/3 cup gạo lứt đỏ/ trắng/ nâu

  • 1/4 cup sữa đặc

  • 1 cup sữa tươi hoặc sữa dừa

  • 1.5L nước

  • 1 muỗng cafe vanilla

  • Đường

  • Bột cacao

Sữa gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cả gia đình! - Ảnh 2

Cách làm:

- Vo gạo sạch, sau đó rang gạo trên lửa vừa cho đến khi gạo khô thì giảm lửa nhỏ, đảo liên tục cho đến khi gạo lứt nở bung, gạo tẻ có màu vàng ươm và có mùi thơm. Tắt bếp.

- Đun sôi 1.5L nước cùng sữa đặc. Cho hỗn hợp sôi trong 30 giây, tắt bếp, cho gạo đã rang cùng sữa tươi và vanilla. Cho thêm đường nếu muốn.

-Ngâm gạo trong hỗn hợp khoảng 15-30 phút/ cho đến khi gạo hơi mềm.

- Xay qua máy xanh sinh tố trong khoảng 30 giây, sau đó vắt lọc qua túi lọc. Giữ lại phần bã để nấu cháo/ rang/chiên trên chảo làm snack…

- Có thể cho ít bột cacao vào sữa để tăng hương vị.

- Cho sữa vào chai và cất trong tủ lạnh và uống dần

 

Sữa gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cả gia đình! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Alison Lê

Croissant (bánh mì sừng bò) giòn rụm - Cách làm đơn giản tại nhà!

Croissant (bánh mì sừng bò) giòn rụm - Cách làm đơn giản tại nhà!

Làm bánh sừng bò tại nhà, chưa bao giờ dễ như thế. Thử ngay công thức dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Nước uống dinh dưỡng Thức uống làm đẹp Nước uống detox tốt cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 52 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ