Sữa gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cả gia đình!

Nấu nồi sữa gạo rang thơm nức, ngọt nhẹ và siêu dễ uống nào chị em ơi.

Sữa gạo rang

Nguyên liệu:

1/4 cup gạo tẻ

1/3 cup gạo lứt đỏ/ trắng/ nâu

1/4 cup sữa đặc

1 cup sữa tươi hoặc sữa dừa

1.5L nước

1 muỗng cafe vanilla

Đường

Bột cacao

Cách làm:

- Vo gạo sạch, sau đó rang gạo trên lửa vừa cho đến khi gạo khô thì giảm lửa nhỏ, đảo liên tục cho đến khi gạo lứt nở bung, gạo tẻ có màu vàng ươm và có mùi thơm. Tắt bếp.

- Đun sôi 1.5L nước cùng sữa đặc. Cho hỗn hợp sôi trong 30 giây, tắt bếp, cho gạo đã rang cùng sữa tươi và vanilla. Cho thêm đường nếu muốn.

-Ngâm gạo trong hỗn hợp khoảng 15-30 phút/ cho đến khi gạo hơi mềm.

- Xay qua máy xanh sinh tố trong khoảng 30 giây, sau đó vắt lọc qua túi lọc. Giữ lại phần bã để nấu cháo/ rang/chiên trên chảo làm snack…

- Có thể cho ít bột cacao vào sữa để tăng hương vị.

- Cho sữa vào chai và cất trong tủ lạnh và uống dần

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Alison Lê

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sua-gao-dinh-duong-tot-cho-suc-khoe-ca-gia-dinh-465411.html