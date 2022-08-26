Cách làm cá nục kho măng thơm ngon hấp dẫn, siêu bắt vị tại nhà!

Cá nục là một loại cá biển, có kích thước nhỏ gọn, thịt cá săn chắc, ngọt vị, và mang giá trị dinh dưỡng cùng giá trị thương mại cao. Bên cạnh đó, loại cá này còn được biết đến như một loại hải sản có tác động rất tốt đến sức khỏe của con người.

Cá nục là một trong những loại cá biển rất được ưa thích trong nền ẩm thực Việt. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn đặc sắc với muôn kiểu chế biến từ cá nục như: cá nục chiên, cá nục kho nước dừa , cá nục kho cà chua ,... trong đó, nổi bật nhất, mang hương vị đậm đà dân dã nhất phải kể đến, đó chính là món cá nục kho măng ! Món ngon với những nguyên liệu dân dã, với hương vị khiến ai may mắn được thưởng thức một lần đầu nhớ mãi không quên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cá nục kho măng đậm đà, siêu bắt vị này nhé!

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng “chất lượng” như vậy, việc bổ sung cá mực vào thực đơn hàng tuần là điều được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để bổ sung và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Cụ thể, cá nục nổi tiếng với những lợi ích sức khỏe tim mạch, giúp máu lưu thông tốt. Nó cũng rất giàu protein và các khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, selen và magie, hay chức các loại vitamin như Vitamin như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K, Niacin, Vitamin B12, Vitamin C, Choline và Folate, và đặc biệt, loại cá này cũng là nguồn cung cấp lượng lớn các axit béo Omega-3 và axit béo Omega-6 cũng như chất béo không bão hòa đơn, rất cần thiết cho nhu cầu thiết yếu của cơ thể người.

Không chỉ có thế, thường xuyên ăn cá nục còn giúp cơ thể chúng ta đạt được những công hiệu “thần kỳ” sau: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát huyết áp, giảm triệu chứng viêm khớp, cải thiện chức năng não bộ, tốt cho hệ tiêu hóa,...

Ngoài ra, việc tiêu thụ cá nục còn có khả năng ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là tăng cơ hội sống sót cho những bệnh nhân bị ung thư đường ruột, nhờ vào hàm lượng vitamin D cao có trong cá nục, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân bị ung thư đường ruột.

Quả là một loại cá biển thơm ngon, chắc thịt và siêu bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá nục kho măng đậm đà hương vị, thơm ngon và dinh dưỡng này thôi nào?!

Cách làm cá nục kho măng thơm ngon bắt vị, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Một vài nguyên liệu cho món cá nục kho măng dân dã!

Cá nục hấp 300 gr

Măng luộc 500 gr

Hành tím 2 củ

Ớt (loại nhỏ) 5 trái

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 100 ml

Nước mắm 4 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm món cá nục kho măng siêu bắt cơm và đơn giản

Bước 1: Sơ chế cá nục và măng

Công đoạn sơ chế cá nục và làm sạch măng tươi!

- Đầu tiên, với cá nục hấp, bạn tiến hành gỡ bỏ mang và ruột, rồi rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước cho sạch, sau đó, bạn để cá ra rổ cho ráo nước hoặc dùng giấy ăn thấm khô là được nhé.

- Còn với măng mua về thì bạn thái thành sợi nhỏ vừa ăn như hình, sau đó đem rửa qua 2 - 3 lần nước cho sạch rồi vắt nước và để ráo nhé. Hoặc bạn cũng có thể cho măng vào nồi luộc lại khoảng 10 phút, cách này sẽ giúp măng ngon hơn, loại bỏ những chất dơ và độc tố trong măng.

Bước 2: Pha nước sốt và chiên cá

Các bước pha chế nước sốt đậm đà và ướp gia vị cho cá nục!

- Ở công đoạn này. trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 100ml dầu ăn vào đun nóng.

- Khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho phần cá nục đã được làm sạch vào chiên vàng đều hai mặt là được.

- Trong thời gian chiên cá, bạn đồng thời có thể pha chế nước sốt bằng cách lần lượt cho các nguyên liệu là 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê ớt bột, 5 trái ớt nhỏ, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 2 củ hành tím và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào cối, sau đó tiến hành giã nát hỗn hợp rồi tiếp tục cho thêm vào 4 muỗng canh nước mắm và trộn đều.

- Đến đây, sau khi cá đã được chiên xong, bạn vớt ra và xếp vào nồi, sau đó cho hỗn hợp gia vị vừa chuẩn bị vào, dàn đều lên cá và ướp trong khoảng 15 phút là đạt nhé.

Bước 3: Kho cá với măng

Quy trình kho cá nục với măng chuẩn thơm ngon hấp dẫn!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc nồi cá lên bếp và tiến hành kho với lửa nhỏ trong khoảng 10 - 15 phút, cho đến khi nước rút lại còn khoảng 1/2 so với ban đầu thì cho hết phần măng đã sơ chế vào và đảo đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ nước cho ngập cá, rồi tiếp tục kho trên lửa nhỏ trong khoảng 30 phút, cho đến khi thấy nước cạn sền sệt thì nêm nếm lại cho vừa ăn, sau đó đun thêm khoảng 1 phút nữa là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Cá nục kho măng thơm ngon hút mắt và chuẩn hao cơm!

Món cá nục kho măng thơm ngon bắt mắt với phần thịt cá nục dai chắc, thấm gia vị đậm đà, kết hợp cùng hương vị măng tươi giòn ngọt hấp dẫn, thưởng thức một lần là mê đắm cái hương vị dân dã đậm vị này, món cá kho này mà ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn cá nục tươi ngon

- Bạn nên chọn những con có lớp da sáng bóng, khi dùng tay nhấn vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên chọn mua những con cá nục có phần mắt trong suốt, không chảy dịch, vảy bám chặt vào thân, bụng lép, hậu môn màu trắng nhạt thụt sâu vào bên trong.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con cá có mắt đục, chảy dịch, vây dễ tróc khỏi thân, bụng phình to, hậu môn có màu hồng hoặc màu đỏ bầm, tỏa mùi khó chịu. Đó là cá nục ươn, khi chế biến sẽ không còn ngon nữa.

Mẹo chọn mua măng luộc ngon không đắng

- Bạn nên mua những cây măng luộc có màu vàng nhạt, nhìn tươi mới, khi nhấn vào khúc măng có độ mềm, khoảng cách giữa các đốt măng gần nhau, đây là những cây măng non tươi mềm, ăn sẽ ngon ngọt hơn.

- Ngược lại, bạn không mua nếu thấy măng dai cứng có nhiều xơ, sờ vào thấy nhớt hoặc màu vàng đậm, vì đây là măng già hoặc có thể đã bị ngâm hóa chất.

Trên đây là công thức làm món cá nục kho măng dân dã thơm ngon và chuẩn hao cơm tại nhà. Nếu các chị em vẫn chưa biết chọn món gì cho bữa trưa nay thì đây có thể là một lựa chọn lý tưởng nhé, hương vị đậm đà đặc biệt này chắc chắn sẽ không khiến các chị em thất vọng đâu. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!