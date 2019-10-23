Theo Y học cổ truyền, lá mãng cầu xiêm có tác dụng tốt trong việc thanh nhiệt giải độc, diệt trùng, trị viêm gan, hỗ trợ điều trị trĩ ra máu, kiết lỵ, trẻ nhỏ lòi dom, vết thương ngoài da sưng đau, nhọt độc sưng đau, ung nhọt ở da. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng hỗ trợ điều trị những bệnh mãn tính khó trị như bệnh thận, đường và mỡ trong máu cao, khí hư bạch đới... giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, nhanh phục hồi sức khỏe.

Cùng với lá cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo, cây an xoa thì lá mãng cầu xiêm cũng là một trong những vị thuốc quý có nhiều tác dụng tốt như: trị bệnh thấp khớp, bệnh trầm cảm, bệnh co giật, bệnh tiêu chảy, đặc biệt là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những công dụng của lá mãng cầu xiêm này chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm dân gian và một số công trình nghiên cứu ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Còn trong y học hiện đại, cũng đã có một vài nghiên cứu về công dụng của lá mãng cầu xiêm và thấy rằng hợp chất được chiết xuất từ lá mãng cầu xiêm có nhiều lợi ích cho sức khỏe . Đặc biệt, các hợp chất annonaceous acetogenins – là chuỗi acid béo dài có khả năng chống độc hiệu quả. Ngoài ra, lá mãng cầu xiêm còn có thể phòng và điều trị một số bệnh khác như:

Nhờ vào đặc tính chống viêm lá mãng cầu xiêm có thể giúp người bệnh nhanh chóng cải thiện tình trạng chàm trên da mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Do đó, bạn hãy dùng lá mãng cầu xiêm nghiền nát đắp lên vết chàm hoặc chà xát lên vết chàm để nhanh chóng khỏi, không để lại sẹo trên da.

Chữa chứng phong thấp

Cũng nhờ vào tác dụng chống viêm tự nhiên mà lá mãng cầu xiêm còn được ứng dụng trong việc điều trị bệnh thấp khớp. Bạn hãy đun sôi lá cây và nghiền nát để tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó đắp vào vị trí các khớp đau 2 lần mỗi ngày. Bạn sẽ thấy bệnh thuyên giảm nhanh chóng, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm các bệnh nhiễm khuẩn bàng quang, thận, niệu quản, niệu đạo. Những bệnh này đều có thể điều trị hiệu quả bằng cách dùng lá mãng cầu xiêm hãm với nước sôi, dùng như trà, uống thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh, làm lành các tổn thương nhanh chóng.

Hỗ trợ điều trị bệnh Gout

Lá mãng cầu xiêm hỗ trợ điều trị bệnh gout

Gout là do sự thay đổi khác thường của các phản ứng trong cơ thể dẫn đến việc acid uric được tạo ra nhiều hơn hoặc do sự lọc thải bằng đường tiểu không kịp gây ứ đọng. Căn bệnh này là nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều người. Bởi khi acid uric trong máu tăng lên, chúng kết hợp và tạo nên những khối trong suốt được gọi là tinh thể urat và lắng đọng trong màng hoạt dịch khớp gây viêm, đau khớp. Khiến cho việc vận động và làm việc gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Để chữa trị căn bệnh này, bạn hãy lấy lá mãng cầu xiêm hãm với nước sôi, dùng như nước trà, uống mỗi ngày để làm sạch axit uric trong máu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Khi hệ miễn dịch suy yếu bạn rất dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, nhiễm trùng... Lúc này, bạn hãy lấy lá mãng cầu xiêm khô nấu lên và lấy nước uống, sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và nhanh chóng khỏi bệnh.

Ung thư

Một trong những công dụng tuyệt vời của lá mãng cầu xiêm mang lại chính là hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Nhiều chuyên gia y tế đã nhận thấy rằng việc cho bệnh nhân uống trà lá mãng cầu xiêm là phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn cả hóa trị hay xạ trị. Đặc biệt, loại lá này tốt cho ung thư vú, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Hoàn toàn không để lại bất cứ tác dụng phụ nào sau khi sử dụng.

Lá mãng cầu xiêm có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư

Để có thể kiềm chế sự phát triển của tế bào ung thư, giúp hỗ trợ điều trị ung thư và phòng ngừa bệnh ung thư thì bạn cần phải biết cách dùng lá mãng cầu xiêm tươi đúng cách. Bạn hãy lấy 10 lá mãng cầu xiêm khô rửa sạch, hãm với 700ml nước sôi, đun sôi đến khi còn lại 2/3 lượng nước là được, để nguội và uống trong ngày. Bạn hãy uống liên tục 3-4 tuần, nghỉ 3 ngày rồi uống tiếp. Dùng thành từng đợt, cứ khoảng 3 đợt bạn lại đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe để theo dõi sự tiến triển của thuốc.

Lá mãng cầu xiêm – vị thuốc tuyệt vời chữa đau xơ cơ

Hiện nay, đau xơ cơ là một rối loạn thần kinh cảm giác bởi đau cơ lan rộng, cứng khớp và mệt mỏi. Đây là căn bệnh mạn tính, khiến cho người bệnh vô cùng mệt mỏi và khổ sở vì cơn đau di chuyển khắp cơ thể và gây đau đớn thường trực cho khoảng 6% dân số trên thế giới.

Những người bị đau xơ cơ thường trải qua đau đớn khắp cơ thể, cùng với hội chứng rối loạn chức năng khớp thái dương hàm, khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Phần lớn những người bị chứng này là phụ nữ ở tuổi trung niên (cũng gặp ở nam giới nhưng ít hơn) có yếu tố như tiền sử gia đình bị đau xơ cơ, viêm khớp cột sống và bệnh lupus ban đỏ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Lá mãng cầu xiêm có thể giảm đau hiệu quả cho bệnh xơ cơ

Những triệu chứng phổ biến của bệnh như là đau và cứng khớp khắp cơ thể, mệt mỏi, trầm cảm và lo âu, nhức đầu và đau nửa đầu, gặp rắc rối với giấc ngủ, suy nghĩ, trí nhớ và sự tập trung, khiến cho hiệu quả công việc bị giảm sút trầm trọng.

Để điều trị dứt điểm căn bệnh này, các bác sĩ chuyên khoa đã mất rất nhiều công sức để nghiên cứu và gần đây mới có kết quả khả quan. Họ nhận thấy rằng lá cây mãng cầu xiêm có khả năng bảo vệ chống lại các triệu chứng đặc trưng của đau xơ cơ, đặc biệt làm giảm cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn nên họ đã tiến hành xác định hiệu quả của lá mãng cầu xiêm. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã gây ra trên những con chuột từng cơn căng thẳng lạnh gián đoạn, mô phỏng theo triệu chứng của chứng đau xơ cơ để thực nghiệm, sau đó tiến hành thử nghiệm nước chiết của lá mãng cầu xiêm trên những chú chuột này. Họ chia những con chuột ra thành 3 nhóm khác nhau:

+ Nhóm 1: Điều trị bằng chiết xuất lá mãng cầu xiêm.

+ Nhóm 2: Điều trị bằng thuốc giảm đau Acetaminophen.

+ Nhóm 3: Kết hợp cả hai phương pháp trên.

Tiếp theo, họ đã bắt đầu thử nghiệm và cảm thụ đau trên cả 3 nhóm. Sự thụ đau là phản ứng của hệ thần kinh đối với cơn đau hoặc các kích thích có thể gây đau. Các kết quả cho thấy, những con chuột được sử dụng hàng ngày với chiết xuất lá mãng cầu xiêm được bảo vệ chống lại những cơn đau mạn tính của chứng đau xơ cơ và cả những triệu chứng liên quan khác như: lo âu, trầm cảm. Vì thế, chiết xuất lá mãng cầu xiêm hiện nay đang được tiến hành nghiên cứu thêm để điều chế thành thuốc.

Nên mua lá mãng cầu xiêm tại vườn

Qua đây có thể thấy được rằng, tác dụng của lá mãng cầu xiêm là rất lớn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ với vài lá mãng cầu xiêm, bạn đã có thể điều chế thành một phương thuốc chữa được vô số bệnh.

Nhưng có vấn đề đặt ra là, để tận dụng hết được các công dụng của lá mãng cầu xiêm thì bạn phải chọn mua tận gốc và cần hạn chế mua trung gian vì nếu không hiểu biết nhiều về loại lá này sẽ khiến rất nhiều người mua phải lá giả, kém chất lượng.