Hãy lắng nghe lá gan của bạn!

Cảm giác mệt mỏi do thiếu năng lượng tinh thần và thể chất khiến bạn không có động lực để làm bất cứ điều gì. Lý do là khi chức năng gan suy yếu, không đủ khả năng chuyển hóa glycogen thành glucose, cơ thể sẽ thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi cả ngày hoặc cảm thấy khó khăn để rời khỏi giường vào buổi sáng.

Chán ăn hoặc cảm thấy nhanh no mặc dù ăn ít

Khi gan bị tổn thương, khả năng trao đổi chất để chuyển hóa và hấp thụ thức ăn của gan bị suy giảm. Điều này dẫn đến hạn chế việc tiêu thụ thức ăn, người mắc bệnh gan thường cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng.

Ăn không tiêu, đầy bụng, buồn nôn

Khi gan không hoạt động tốt, chức năng gan suy giảm làm giảm bài tiết mật và các enzyme tiêu hóa. Các chất dịch không được xử lý hết, tích tụ trong bụng làm bạn luôn cảm thấy đầy hơi hoặc buồn nôn dai dẳng cả ngày.

Suy giảm chức năng gan gây khó tiêu đầy bụng

Đừng để khi cơ thể đã gặp phải các triệu chứng nặng hơn sau đây bạn mới tìm đến và bác sĩ và chuyên gia:

Vàng mắt, vàng da:

Nguyên nhân của hiện tượng vàng mắt có thể là do bilirubin được sản xuất quá nhiều do giảm thu nạp bilirubin vào gan hoặc giảm bài tiết vào túi mật, do tắc nghẽn đường mật.

Chảy máu chân răng bất thường

Khi gan bị tổn thương sẽ khiến gan không sản xuất đủ mật khiến quá trình tổng hợp chất đông máu từ vitamin K bị ảnh hưởng dẫn tới hiện tượng máu không đông khiến chân răng hay bị chảy máu.

Cơ thể có nhiều vết bầm tím

Gan bị tổn thương khiến quá trình sản xuất protein trở nên chậm hơn, xuất hiện tình trạng đông máu. Do đó, những người bị tổn thương gan sẽ dễ bị chảy máu hoặc bầm tím hơn so với người khỏe mạnh.

Trong đời sống hiện đại, tình trạng căng thẳng thần kinh (stress) kéo dài cùng với các thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, thường xuyên sử dụng rượu bia rượu, hút thuốc lá, môi trường sống với nhiều hóa chất độc hại đều vô tình tạo nên gánh nặng lớn cho gan. Hãy sớm quan tâm và lắng nghe lá gan của bạn để nó luôn trong trạng thái khỏe mạnh, sung sức hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề mỗi ngày.

Hepalyse W là sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Zeria – Nhật Bản. Với thành phần chính là 18 axit amin quan trọng từ đạm thủy phân, curcumin từ nghệ và tiêu đen, sản phẩm giúp bảo vệ và hạn chế tổn thương tế bào gan do các tác nhân rượu bia, thuốc lá, hóa chất…; tăng cường chuyển các hóa dưỡng chất tại gan, hỗ trợ tái tạo tế bào gan, tăng cường chức năng gan.

