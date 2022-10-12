Tác dụng của hạt kê: Vừa là món ăn vừa là thuốc quý trường thọ, đặc biệt có lợi cho bà bầu và mẹ sau sinh

Trong hạt kê cũng chứa nhiều carbonhydrate, protein, các vitamin nhóm B, axit béo, các khoáng chất như sắt, phốt pho, canxi… Trong mỗi hạt kê chứa 73% là tinh bột, 10,8% là protein, 2,9% lipid. Hàm lượng vitamin B1, B2 của hạt kê cao gấp 1,5 lần so với lúa gạo.

Theo y học hiện đại, tác dụng của hạt kê giúp an thần, ngủ ngon vì chứa nhiều melatonin, là một món ăn bổ dưỡng cho cơ thể. Những ai yếu mệt, ngủ không ngon giấc, tinh thần mệt mỏi thì ăn kê là một lựa chọn hợp lý để giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Hạt kê hay còn có tên gọi khác là tiểu mễ, cốc nha, là một loại ngũ cốc có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hạt kê được trồng phổ biến và quen thuộc với mọi người, nhất là ở các vùng quê. Hạt kê được sử dụng như một loại lương thực phụ trong đời sống của người dân. Người ta hay dùng kê để nấu cháo, nấu cơm, làm bánh,… Nhưng không chỉ là lương thực mà tác dụng của hạt kê còn nhiều hơn thế.

Hạt kê cung cấp cho con người như tất cả vitamin bổ dưỡng và cần thiết như: vitamin B1, B2, A, E, Protein. Lượng khoáng chất như: canxi, phốt pho, mangan, sắt, đồng,… có rất nhiều so với các thức ăn khác. Chất lecithin và choline rất tốt cho những người làm việc trí óc, thường căng thẳng bởi nó giúp duy trì tế bào não, tăng cường trí nhớ và làm giảm quá trình lão hóa, ngăn ngừa bệnh cứng động mạch.

Hạt kê được Đông y coi là thuốc quý chữa nhiều bệnh tật!

Tác dụng chữa bệnh của hạt kê đã được nhắc đến và ghi lại nhiều trong các y thư cổ. Trong Đông y, kê có vị ngọt, tính hơi hàn, có tác dụng bổ trung ích khí, trừ chứng phiền khát. Hạt kê có tác dụng hòa trung, bổ thận, khỏe tỳ vị, trừ nhiệt, giải độc, lợi tiểu, giải khát. Hạt kê chủ yếu dùng cho các trường hợp tỳ vị hư nhiệt, đau bụng nôn mửa, chống mất nước khi tiêu chảy. Theo quan điểm của Đông y thì hạt kê là một trong những thực phẩm giúp tăng cường tuổi thọ, giữ gìn sức khỏe.

Hạt kê và những công dụng thường thấy

Hạt kê là loại hạt giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, không chỉ làm thực phẩm mà còn dùng làm thuốc chữa bệnh. Tại Ấn Độ, người ta dùng hạt kê để làm dịu các cơn đau do sinh đẻ, dùng để nấu các món ăn bài thuốc trị bệnh thấp khớp.

Ở Trung Quốc, người ta dùng hạt kê để nấu cháo cho những người bị đau dạ dày. Trẻ em bị bệnh mụn nhọt thì rang hạt kê nghiền thành bột rồi pha với mật ong. Hạt kê cũng được dùng cho người bị ăn uống kém, đầy bụng khó tiêu, tỳ vị hư yếu,…

Tại Việt Nam, hạt kê được sử dụng phổ biến để làm lương thực và cũng để trị bệnh. Cụ thể như sau:

- Hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng: Kê dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ hơn những loại ngũ cốc khác. Với những người mới ốm dậy, hay mệt mỏi, sức đề kháng kém dễ mắc bệnh, hay khó ngủ, đổ mồ hôi trộm… thì thường xuyên ăn hạt kê sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, sức khỏe nhanh phục hồi, hệ tiêu hóa cũng tốt hơn. Công dụng của hạt kê còn giúp bổ thận, giúp thải độc tố trong hệ tiêu hóa và tăng cường chức năng của gan thận hơn.

Các món ăn từ kê giúp bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng!

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nếu thường xuyên bị táo bón, ăn không tiêu thì bạn hãy đưa kê vào thực đơn của mình. Ăn cháo kê sẽ giúp giảm hẳn các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Hạt kê sẽ giúp bạn thoát khỏi các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu,

-Giúp an thần, ngủ ngon giấc: Hạt kê chứa rất nhiều melatonin có tác dụng điều chỉnh giấc ngủ. Vì thế những người khó ngủ, ngủ không ngon giấc, hay trằn trọc nên ăn một bát cháo kê vào buổi tối thay vì ăn cơm vừa dễ tiêu hóa, vừa giải tỏa sự căng thẳng đầu óc, tâm trạng nhẹ nhàng và dễ đi vào giấc ngủ sâu.

- Giúp xương chắc khỏe: Cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra canxi. Do vậy, chế độ ăn phải cung cấp đủ canxi để duy trì sức khỏe của xương. Hạt kê là một thực phẩm bổ dưỡng có thành phần canxi cao nên thường xuyên ăn để giúp xương chắc khỏe hơn. Một số loại hạt kê còn chứa nhiều magnesium giúp giảm rủi ro bị loãng xương và tổn thương xương ở người trung niên và cao tuổi.

Tác dụng của hạt kê với phụ nữ mang thai và sau sinh

Hạt kê là một thực phẩm tốt cho quá trình mang thai và sau sinh của mẹ. Tác dụng của hạt kê với bà bầu là không hề nhỏ. Khi mang thai, thường xuyên ăn hạt kê giúp thai phụ đỡ mệt mỏi do nhiệt, tiêu hóa thức ăn tốt hơn, ngủ ngon hơn. Ngoài ra, trong hạt kê giàu các axit amin và silic nên giúp bà bầu giảm tình trạng nôn nghén, giảm nguy cơ động thai, sảy thai.

Những mẹ nào trong khi mang thai mà bị khí hư ra quá nhiều cũng có thể sử dụng hạt kê như một món ăn để trị bệnh. Hạt kê 50g, hoàng kỳ 50g rồi cho vào nồi nấu thành cháo ăn. Mỗi ngày ăn 1 lần, ăn liên tục trong 5 ngày sẽ thấy hiệu quả đáng kể.

Hạt kê lợi sữa là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ mang thai và sau sinh!

Tác dụng của hạt kê đặc biệt tốt với những bà mẹ mới sinh: Các mẹ sau sinh thiếu sữa, ít sữa, sữa về chậm là tình trạng rất phổ biến và hạt kê nếp là một giải pháp rất tốt. Hạt kê nếp chứa nhiều dinh dưỡng, giúp lợi sữa, sữa về nhanh, về nhiều, đặc và nhiều dưỡng chất hơn. Mẹ nào sau sinh mất máu nhiều, suy nhược cơ thể thì ăn cơm kê, cháo kê, nấu cơm nếp với kê vừa ngon, vừa nhiều dinh dưỡng, vừa nhanh hồi phục sức khỏe nhé.

Món ăn bài thuốc từ hạt kê

1. Cháo kê lợi sữa cho mẹ sau sinh

Phụ nữ sau sinh sữa chưa về hoặc về ít nên áp dụng cách nấu cháo kê như sau: 50g hạt kê nếp vàng đem nấu cháo, khi ăn cho thêm đường đỏ vào, ngày ăn hai lần. Hoặc dùng 50g kê, nửa củ khoai lang đem nấu thành cháo và ăn vào buổi sáng và buổi tối. Ăn trong 10 ngày liên tục để trị mất sữa, ít sữa rất hiệu quả.

Cháo gà nấu hạt kê cũng là món ăn rất tốt cho những sản phụ sau sinh, người gầy yếu hoặc tiêu hóa kém. Cách làm như sau: Hạt kê vo sạch rồi ngâm trong khoảng 1 giờ rồi vớt ra để ráo. Gà làm sạch luộc chín, khi gà chín vớt ra để ráo và xé thịt gà ra, phần xương để lại trong nồi để ninh lấy nước dùng. Sau đó bỏ hạt kê đã ngâm vào nồi nước luộc gà và đun nhỏ lửa cho tới khi chín mềm. Khi cháo chín nêm nếm gia vị và múc cháo ra bát, thêm thịt gà xé và thêm hành mùi xắt nhỏ vào và ăn nóng.

Nguyên liệu nấu cháo kê thịt gà tốt cho sản phụ!

2. Bài thuốc cho người hay đau bụng, tiêu hóa kém

Bột hạt kê đem nghiền nhỏ mịn, lấy khoảng 150 - 200g hòa với nước, viên lại thành viên. Mỗi lần lấy 30 - 50 viên đem chưng cách thủy cho chín xong cho thêm ít muối, ăn không hoặc ăn với canh.

Cháo kê nấu với đại táo: 200gr hạt kê đem nấu với 10 quả đại táo (táo đỏ) đem nấu thành cháo, khi ăn cho thêm đường rất tốt cho người già, trẻ em tiêu hóa kém, tiêu chảy, hay mệt mỏi.

Cháo hạt kê nấu với táo đỏ tốt cho người có tiêu hóa kém!

3. Bài thuốc trị chứng hồi hộp, tim đập mạnh

Lấy khoảng 200gr hạt kê ngâm rửa sạch, sau đó lấy 40gr đạm trúc diệp thái nhỏ, đem nấu nhừ lấy nước và bỏ phần bã. Tiếp đó, đem nước đạm trúc diệp nấu với kê thành cháo là có thể thưởng thúc ngay rồi nhé. Món cháo này giúp giảm các triệu chứng hồi hộp, tim đập nhanh, say nắng, cảm nắng, giật tay chân,…rất tốt.

Tóm lại, hạt kê tuy bé nhỏ nhưng tác dụng của hạt kê với sức khỏe thì lại có thật nhiều phải không nào? Hy vọng qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ không bỏ qua những tác dụng tuyệt vời của loại hạt vàng bé nhỏ này nhé!