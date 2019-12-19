Những thông tin cần biết về bệnh viêm tai giữa người lớn

Sức khỏe 19/12/2019 15:58

Viêm tai giữa người lớn là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tương đối nghiêm trọng. Vậy viêm tai giữa người lớn là bệnh gì? và cách chữa trị như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay!

Rất nhiều người bệnh còn chủ quan với bệnh viêm tai giữa ở người trưởng thành vì nghĩ rằng đây là bệnh nhẹ và sẽ qua nhanh như bệnh viêm tai giữa ở trẻ em. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. Vậy bệnh viêm tai giữa người lớn là bệnh gì? và cách chữa trị như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Bệnh viêm tai giữa là bệnh gì?

Viêm tai giữa là tình trạng nhiễm trùng ở phía sau màng nhĩ. Bệnh viêm tai giữa bị gây ra khi dịch bị dồn ứ trong khu vực tai giữa ở phía sau màng nhĩ dẫn đến viêm.

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Viêm tai giữa ở người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân viêm tai giữa ở người lớn 

Viêm tai giữa thường bắt nguồn từ các bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm họng liên cầu khuẩn hoặc dị ứng. Ống Eustachian là ống điều chỉnh áp suất không khí bên trong tai, kết nối với phía sau mũi và cổ họng. Việc viêm này sẽ gây kích ứng hoặc làm cho xung quanh ống Eustachian sưng lên đồng thời khiến cho ống Eustachian bị rối loạn chức năng và không thể dẫn lưu dịch từ tai giữa ra ngoài hoặc do trào ngược dịch từ ổ viêm ở khu vực tai mũi họng vào trong tai giữa, dẫn đến dịch bị tích tụ lại ở sau màng nhĩ và dẫn đến viêm. Thường virus gây nhiễm trùng hô hấp cũng là mầm bệnh gây viêm tai giữa.

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Viêm tai giữa thường bắt nguồn từ viêm hô hấp trên – Ảnh minh họa: Internet

Do đó những người sau đây có nguy cơ mắc bệnh viêm tai giữa người lớn cao hơn người bình thường:

  • Người hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc lá;
  • Người có cơ địa dị ứng theo mùa;
  • Người thường xuyên bị cảm lạnh hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.
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Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ viêm tai giữa cao hơn – Ảnh minh họa: Internet

Phân loại bệnh viêm tai giữa ở người lớn

  • Viêm tai giữa cấp tính: Nhiễm trùng xảy ra đột ngột, gây sưng, đau. Người bệnh sẽ bị sốt và đau tai. 
  • Viêm tai giữa có dịch: Là tình trạng tích tụ dịch nhầy ở tai giữa và xoang chũm. Việc tích tụ dịch nhầy là do ống Eustachian bị rối loạn chức năng. Viêm tai giữa có dịch thường bắt nguồn từ việc bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Tràn dịch có thể gây mất thính lực nếu nó cản trở sự truyền động của sóng âm từ xương tai giữa đến phức hợp dây thần kinh tiền đình.
  • Viêm tai giữa có dịch mãn tính: Là tình trạng viêm kéo dài của tai giữa và khoang chũm mà khi đó có dịch chảy ra từ ống tai và bị thủng màng nhĩ. Viêm tai giữa có dịch mãn tính thường xảy ra sau khi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên gây ra viêm tai giữa cấp tính. Từ đó dẫn đến một phản ứng viêm kéo dài khiến niêm mạc tai giữa bị phù nề, loét và thủng. Tai giữa cố gắng chữa lành vết loét này bằng cách sản xuất ra các mô hạt và hình thành polyp. Việc này lại dẫn đến tăng tiết dịch và không thể ngăn chặn tình trạng viêm phát triển. Dịch ứ lại và chảy ra ngoài tai. Viêm tai giữa có dịch mãn tính thường sẽ ảnh hưởng đến thính lực.
  • Viêm tai giữa mãn tính: Là loại viêm tai giữa trong thời gian dài hoặc tái phát nhiều lần trong thời gian dài. Tai thường bị chảy dịch, thủng màng nhĩ và giảm hoặc mất thính lực. Khi tai chảy dịch thì người bệnh sẽ không có cảm giác đau nữa. 

Triệu chứng viêm tai giữa ở người lớn

Dấu hiệu viêm tai giữa ở người lớn bao gồm:

  • Sốt, mệt mỏi, mất nước
  • Đau đầu kéo dài, mất ngủ
  • Đau nhức trong tai, chảy dịch từ tai
  • Ù tai, thính lực kém, điếc
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Một số triệu chứng của bệnh viêm tai giữa - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng bệnh viêm tai giữa ở người lớn

  • Tiêm phòng cúm để giảm nguy cơ bị viêm đường hô hấp trên
  • Tránh xa môi trường có khói thuốc lá
  • Có thiết bị bảo hộ khi ở trong môi trường khói bụi hoặc có tác nhân gây dị ứng
  • Chế độ dinh dưỡng tốt, tập thể dục thường xuyên
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Tiêm phòng cúm làm giảm tác nhân gây viêm tai giữa - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm tai giữa ở người lớn

Các bác sĩ thường sẽ bắt đầu buổi khám bệnh bằng việc sử dụng ống soi tai để biết rõ về tình trạng màng nhĩ. Qua cách phản ứng của màng nhĩ bác sĩ sẽ chẩn đoán được bệnh trạng. Ngoài ra bác sĩ có thể dùng phương pháp đo nhĩ lượng để đánh giá tai hoạt động như nào. Sau khi đã xác định bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị viêm tai giữa phù hợp. 

Các phương pháp điều trị viêm tai giữa ở người lớn gồm:

  • Kháng sinh (uống hoặc tiêm)
  • Thuốc kháng viêm
  • Thuốc nhỏ tai tại chỗ (loại dùng cho trường hợp không thủng màng nhĩ khác với loại dùng cho bị thủng màng nhĩ)
  • Thuốc nhỏ mũi chống sung huyết, co mạch, chống viêm, giảm phù nề
  • Thuốc giảm đau, hạ sốt
  • Đặt ống thông tai cho trường hợp viêm tai giữa có dịch
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Đặt ống thông tai để điều trị viêm tai giữa có dịch - Ảnh minh họa: Internet

Việc điều trị cụ thể sẽ do bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Người bệnh khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng viêm tai giữa cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

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Như vậy ta có thể thấy rằng bệnh viêm tai giữa người lớn có thể dẫn vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như thủng màng nhĩ hoặc mất thính lực. Mong rằng bài viết này sẽ giúp cho các bạn có thêm thông tin về bệnh viêm tai giữa ở người lớn để có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu.

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