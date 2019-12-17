Những tác dụng của hạt đậu đen tuyệt vời cho sức khỏe

Sức khỏe 17/12/2019 14:27

Sau khi biết được những tác dụng của hạt đậu đen vô cùng tuyệt vời dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ thường xuyên sử dụng đậu đen hơn trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của mình. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với đậu đen như một loại hạt để chế biến các món ăn như chè đỗ đen, xôi đỗ đen, đặc biệt còn được rang nấu nước uống vô cùng bổ dưỡng, mát gan, giải độc. Tuy nhiên, ít ai có thể biết đậu đen ngoài tốt ra thì có những lợi ích cụ thể gì. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình xin bật mí với bạn những tác dụng của hạt đậu đen đối với sức khỏe của bạn tuyệt vời như thế nào.

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Tác dụng của hạt đậu đen đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của đậu đen

Một chén đậu đen hầm chứa 624 calo, 40g carbohydrate, 16g protein, 16g chất xơ và đặc biệt 0g cholesterol. Do đó, bạn có thể ăn nhiều đậu đen một chút mà không sợ béo, lại cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày.

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Một chén đậu đen chín có chứa 16g chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Một phần ăn thường là nửa bát, cung cấp 10% sắt, 15% magie, 9% kali, 9% đồng, 6% kẽm, 19% mangan và một số chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra, đậu đen có chứa nhiều chất chống oxy hóa như saponin, kaempferol và quercetin.

Công dụng của hạt đậu đen

Tốt cho hệ xương

Trong đậu đen có chứa hàm lượng các chất sắt, canxi, magie, photpho, đồng, kẽm giúp cho xương chắc khỏe. Canxi và photpho là 2 chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng trong cấu trúc xương, sắt và kẽm giúp duy trì sự đàn hồi cho các khớp xương, giảm đau lưng.

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Đậu đen rất tốt cho xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp

Nếu các loại thức ăn chứa nhiều muối, hàm lượng natri trong huyết tương tăng cao khiến cho huyết áp cũng tăng theo. Đậu đen là một loại thực phẩm chứa rất ít natri, thay vào đó là các chất khoáng khác như canxi, kali và magie, chúng đều có tác dụng điều hòa huyết áp. 

Kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường nên ăn những thực phẩm có nhiều chất xơ để giảm lượng đường huyết, insulin và mỡ máu. Một chén đậu đen chín cung cấp cho bạn 16g chất xơ, là một loại hạt vô cùng tốt cho bệnh nhân tiểu đường. 

Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch

Đậu đen giàu chất xơ và chứa hàm lượng cao các chất khoáng như kali, vitamin B6, selen và folate đồng thời không chứa cholesterol vô cùng tốt cho hệ tim mạch. Bên cạnh đó chất xơ có trong đậu đen góp phần làm giảm nồng độ cholesterol trong máu và ngăn ngừa các nguy cơ về bệnh tim mạch.

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Đậu đen ngăn ngừa các bệnh về tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 và folate có trong đậu đen giúp ngăn cản sự tích tụ của homocysteine, chất này nếu nhiều trong cơ thể sẽ khiến cho các mạch máu bị tổn thương và sinh ra những vấn đề về tim rất nguy hiểm.

Giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khác

Selen được tìm thấy trong đậu đen là một loại muối khoáng ít có trong các loại rau củ khác. Selen có khả năng tăng cường giải độc gan và gây ức chế lên một số chất gây ung thư. Bên cạnh đó, selen còn có tác dụng chống viêm và ngăn chặn sự phát triển của các khối u.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ cao có trong đậu đen giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể đồng thời giúp ổn định sự hoạt động của các vi khuẩn trong đường ruột.

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Đậu đen giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hiệu quả giảm cân

Trong việc giảm cân, chất xơ là một thành phần không thể thiếu. Đậu đen có chứa chất xơ giúp bạn nhanh có cảm giác no và không còn thèm ăn, từ đó lượng calo nạp vào cơ thể ít hơn giúp bạn có một vóc dáng cân đối.

Việc tiêu thụ đậu đen còn giảm nguy cơ béo phì, tim mạch, tiểu đường đồng thời cho bạn một làn da đẹp và một mái tóc khỏe mạnh.

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Tác dụng của hạt đậu đen xanh lòng

Đậu đen xanh lòng cũng có những công dụng tuyệt vời như đậu đen. Tuy nhiên, đậu đen xanh lòng có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng hơn đậu đen bình thường. Khi ăn có vịt ngọt mát và hấp dẫn hơn. Đậu đen xanh lòng vừa có thể trị bệnh, vừa tốt cho sức khỏe và giúp chị em phụ nữ làm đẹp nữa nhé.

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Đậu đen xanh lòng có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn đậu đen thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt đậu đen rang

Đậu đen rang hãm lấy nước giúp cơ thể thanh nhiệt giải độc. Nước đậu đen được coi là một vị thuốc quý có nhiều công dụng khác như bổ thận, lợi tiểu, bổ gan, bổ máu, trị thận yếu, phong thất, mặt sưng phù, sáng da, trị mụn, giảm cân... 

Hy vọng những chia sẻ trên đây về đậu đen và những tác dụng của hạt đậu đen đối với sức khỏe con người, bạn có thể tự tin sử dụng đậu đen chế biến các món ăn thanh mát giải nhiệt đồng thời thường xuyên nấu nước đậu đen rang cho các thành viên trong gia đình hơn. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những thông tin bổ ích tiếp theo các chị em nhé.

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