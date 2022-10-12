Tác dụng của hạt sen tươi: Những lợi ích “diệu kỳ” ẩn chứa trong loại hạt thơm ngon

Gói gọn trong một hạt sen bé nhỏ là những nguồn dưỡng chất vô cùng đáng quý với sức khỏe. Hạt sen cung cấp năng lượng cùng các dưỡng chất quan trọng thiết yếu như tinh bột, chất đạm, chất béo, các vitamin như vtamin A, vitamin B1, các khoáng chất như natri, kali, canxi, magie, phốt pho… và đặc biệt là không chứa cholesterol.

Hạt sen là một loại hạt vô cùng quen thuộc đối với người dân các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. Cây sen và các bộ phận khác như lá sen, hoa sen, hạt sen, củ sen, ngó sen đều được y học cổ truyền ghi nhận đều có tác dụng trị bệnh và mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe .

Chính nhờ thành phần chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá,nên hạt sen không chỉ là nguồn thực phẩm tươi ngon, dinh dưỡng, mà còn là "vị thuốc quý" với vô vàn công dụng như:

Trong mỗi 100gr hạt sen tươi chứa 332 Kcal Carbohydrates: 64.47g, Protein 15.41g, chỉ có 1,97g chất béo, 104 μg axit folic, 50 IU Vitamin A, 163mg canxi, 3,53mg sắt, 210g magie, 626m photpho,… Đây đều là những vitamin và khoáng chất quan trọng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể.

1. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Tác dụng của hạt sen tươi trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường như thế nào? Hạt sen ít calo, ít đường nhưng lại giàu chất xơ, lại không hề có cholesterol nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Bệnh nhân bị tiểu đường nếu dùng hạt sen với một lượng vừa đủ một cách thường xuyên để duy trì lượng đường huyết ở mức vừa phải. Chính vì vậy, hạt sen tươi hay hạt sen sấy khô có thể là một món ăn vặt ngon miệng và lành mạnh cho những người bị tiểu đường.

Hạt sen tươi là món ăn vặt thích hợp cho người bị tiểu đường!

2. Chữa chứng mất ngủ

Dùng hạt sen chữa mất ngủ là một biện pháp tự nhiên, an toàn được nhiều người biết đến.Từ lâu trong Đông y đã ghi nhận khả năng chữa mất ngủ của hạt sen tươi, đặc biệt là phần tâm sen. Đông y thường hay dùng kết hợp cả tâm sen và hạt sen vừa có tác dụng kích thích tiêu hóa, kiện tỳ, vừa chữa chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, và còn có hiệu quả an thần tốt.

Phần tâm sen trong hạt sen có công dụng giúp an thần, ngủ ngon!

Tuy nhiên, trong trường hợp hạt sen đã bỏ đi phần tâm sen thì sẽ không có tác dụng chữa mất ngủ nữa. Khi đó, hạt sen chỉ có tác dụng kiện tỳ - kích thích tiêu hóa hay chữa các bệnh đường tiêu hóa. Vì vậy, nếu chỉ chữa mất ngủ, có thể dùng tâm sen mua riêng cũng có tác dụng rất tốt.

3. Giữ vẻ đẹp cho da, hạn chế quá trình lão hóa

Trong hạt sen tươi và cả hạt sen khô đều có chứa các enzyme chống lão hóa, làm chậm quá trình lão hóa và sửa chữa các protein bị tổn thương. Vì vậy, tác dụng của hạt sen tươi có thể mang lại lợi ích cải thiện tình trạng lão hóa, tăng thêm vẻ đẹp làn da mà không cần phải sử dụng các loại kem chống lão hóa.

Ăn hạt sen là một phương pháp làm đẹp tự nhiên, an toàn cho chị em!

Dựa trên các enzyme này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và ứng dụng để sử dụng hạt sen trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và chăm sóc da. Tuy nhiên, chẳng gì bằng ăn hạt sen tươi, vừa ngon lành lại có công dụng làm đẹp, chống lão hóa hiệu quả này nhé!

4. Ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch

Chất Alcaloid và isoquinoline có trong tâm sen giúp chống co thắt và mở rộng các mạch máu giúp làm giảm huyết áp. Những người có tình trạng huyết áp cao nên kết hợp một chút hạt sen vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình để cải thiện tình trạng huyết áp cao, dần dần giúp ổn định mức huyết áp ở mức hợp lý.

Các món ăn, trà từ hạt sen và tâm sen rất tốt cho tim mạch!

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đề nghị những người có vấn đề về tim mạch nên dùng thực phẩm có natri, magie và mangan để tránh những biến chứng có thể xảy ra như đột quỵ, tai biến, tắc nghẽn mạch máu… Và hạt sen tươi chính là một loại thực phẩm có những khoáng chất này. Bạn sẽ có được đầy đủ các chất dinh dưỡng để duy trì một trái tim khỏe mạnh với hạt sen. Nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

Tác dụng của hạt sen tươi với bà bầu và thai nhi

1. Trị chứng mất ngủ ở phụ nữ mang thai

Trong quá trình mang thai, rất nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng khó ngủ, mất ngủ thường xuyên. Nguyên nhân là do sự căng thẳng và mệt mỏi khi mang thai, cộng với sự thay đổi hormone trong cơ thể thai phụ khiến những giấc ngủ không còn ngon và sâu như trước. Lúc này, sử dụng hạt sen là một biện pháp tự nhiên và an toàn giúp mẹ bầu có giấc ngủ ngon hơn.



Ăn hạt sen và uống trà tâm sen giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn!

Hạt sen được biết đến là rất tốt để điều trị chứng mất ngủ do có đặc tính an thần. Trong hạt sen có thành phần glucozit và chất kiềm giúp ổn định tinh thần, giảm căng thẳng và dễ ngủ. Các vitamin và chất chống oxy hóa trong hạt sen cũng điều chỉnh hoạt động của cơ thể để cơn buồn ngủ được kích hoạt khi đến giờ đi ngủ. Các mẹ bầu có thể dùng hạt sen bằng cách ăn một chén cháo hạt sen, ăn một bát chè hạt sen hoặc uống một ly trà tâm sen vào buổi tối nhé.

2. Cung cấp dưỡng chất cho thai nhi

Nếu bạn đang dự định có bầu hoặc đang mang thai thì hãy tận dụng nguồn lợi ích từ hạt sen để giúp bé yêu của bạn phát triển tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Loại hạt này mang đến một lượng protein khá dồi dào sự phát triển thích hợp của não và hệ thần kinh thai nhi.

Đồng thời, trong hạt sen còn giàu khoáng chất như đạm, canxi, phot pho,…và các vitamin nên có tác dụng giúp phát triển trí não, tế bào cùng hệ thần kinh, tăng cường sự phát triển thể chất của bé ngay từ khi đang trong bụng mẹ.

3. Cải thiện vòng 1 sau sinh

Sau sinh, rất nhiều mẹ bị chảy xệ vòng 1. Để cải thiện kích thước vòng 1, tăng cường độ săn chắc thì hạt sen là một gợi ý cho chị em. Thường xuyên bổ sung hạt sen vào thực đơn của mình sẽ giúp các chị em cải thiện được vòng 1 nhanh hơn.

Các chị em có thể tham khảo món chè kết hợp từ hạt sen, táo đỏ, nhân sâm và đậu nành sau đây: Hạt sen 50gr, đậu nành 100gr, nhân sâm 5g, táo đỏ 10g. Đem hạt sen, đậu, nhân sâm và táo đỏ rửa sạch rồi hầm nhừ trong khoảng 1 giờ. Khi chín thì cho thêm chút đường phèn vào cho vừa miệng.

Chè hạt sen táo đỏ kỷ tử dưỡng nhan, cải thiện vòng 1 cho chị em!

4. Hạt sen tươi bảo vệ da trước nguy cơ bị rạn

Do sự giãn nở, mẹ bầu sẽ gặp phải tình trạng da bị rạn, bong tróc và khô khi mang thai. Đừng lo lắng, tác dụng của hạt sen sẽ giúp làm tăng độ đàn hồi của da, làm giảm tình trạng rạn và xóa bớt đi các đốm và nếp nhăn trên da. Chính vì vậy, mẹ bầu thường xuyên ăn hạt sen sẽ giảm nguy cơ bị rạn da rất nhiều đó nhé.

Tác dụng của hạt sen tươi với trẻ nhỏ

- Hạt sen cung cấp protein và canxi, rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ: Hạt sen không chỉ cung cấp năng lượng mà còn mang đến một lượng canxi khá dồi dào cần thiết cho sự phát triển của xương và răng ở trẻ em, thúc đẩy quá trình phát triển sinh lý bình thường.

- Hạt sen an toàn cho trẻ: Hạt sen được nghiên cứu an toàn vì không chứa gluten nên ít gây dị ứng ở trẻ sơ sinh. Khi trẻ ăn dặm, mẹ có thể thêm hạt sen vào nghiền bột để nấu cho trẻ, hoặc nấu hạt sen với cháo cùng đỗ xanh, bí đỏ, các rau củ quả khác. Hạt sen luôn chứa nhiều dinh dưỡng nên rất tốt cho bé. Khi trẻ trên 12 tháng, mẹ có thể bổ sung hạt sen bằng cách xay sữa hạt sen cho bé uống.

Món cháo hạt sen thơm ngon, dinh dưỡng cho bé!

- Thúc đẩy tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn: Hạt sen không chỉ nhiều protein, năng lượng mà còn chứa một lượng chất xơ dồi dào. Nó sẽ giúp hệ tiêu hóa của bé làm việc thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trong quá trình tạo chất thải và đi ngoài.

Ngoài những công dụng trên thì tác dụng của hạt sen tươi còn rất nhiều như tốt cho dạ dày, chống viêm hiệu quả, bảo vệ đường tiết niệu, giúp vết thương mau lành, cải thiện khẩu vị, hạn chế gan nhiễm mỡ… Vô vàn những điều “diệu kỳ” chứa trong một hạt sen bé nhỏ phải không nào?! Các chị em còn chần chờ gì mà không thường xuyên đưa loại hạt thơm ngon, bổ dưỡng này vào thực đơn của gia đình nào?! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi nhé!