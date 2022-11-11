Giải đáp thắc mắc bầu uống nước đậu đen có tốt không?

Đậu đen vốn nổi tiếng là loại hạt ngũ cốc dinh dưỡng rất được các chị em ưa chuộng, không chỉ bởi hương vị ngọt mát, thơm ngon, mà còn ở công dụng giúp làm đẹp từ sâu bên trong hiệu quả. Đặc biệt là nước đậu đen - phương pháp làm đẹp tự nhiên rất được lòng các chị em. Nhưng liệu các bà bầu uống nước đậu đen được không ? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Theo kinh nghiệm dân gian, nước đậu đen tốt cho cả mẹ và bé. Loại nước này giúp bổ huyết, giảm cân, tăng cường sức khỏe và giữ cho làn da luôn hồng hào rạng rỡ. Đặc biệt, thói quen thường xuyên uống nước đậu đen còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ khác mà chúng ta không biết đến.

Nguồn dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi

Đậu đen có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của thai nhi như sắt, kẽm, protein, vitamin và khoáng chất,...Các hợp chất này giúp cho thai nhi luôn phát triển khỏe mạnh và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết, đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển toàn diện của bé.

Bà bầu có nên uống nước đậu đen?

Ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh

Theo các nghiên cứu, việc ăn nhiều đậu đen trước khi mang thai và trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm giảm thiểu dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Lý do là vì loại đậu này có chứa rất nhiều vitamin B và axit folic - 2 loại chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở dây thần kinh và não của thai nhi.

Đậu đen rất giàu vitamin B và axit folic!

Giúp các mẹ bầu thoát khỏi tình trạng trĩ và táo bón

Đậu đen có vị ngọt và tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, bổ gan và bổ thận. Các mẹ bầu thường bị “nóng trong” chính vì thế uống nước đậu đen chính là cách thanh nhiệt hiệu quả nhất được rất nhiều chị em tin dùng.

Ngoài ra, việc sử dụng nước đậu đen còn giúp các mẹ thoát khỏi tình trạng trĩ và táo bón - 2 chứng bệnh khó chịu thường bắt gặp ở các mẹ bầu.

Nước đậu đen giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể cho mẹ bầu!

Giúp đẹp da, mịn màng

Đậu đen vốn rất giàu các chất chống oxy hóa nên sẽ giúp cho mẹ bầu có được một làn da tươi tắn, mịn màng. Loại thực phẩm này khá lành tính và rẻ hơn rất nhiều so với các loại mỹ phẩm hóa chất khác.

Nếu mẹ muốn trẻ khỏe trong suốt 9 tháng mang bầu thì đừng ngần ngại chuyện bầu uống nước đậu đennhé, hãy mạnh dạn bổ sung thêm loại nước này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Nước đậu đen giúp mẹ bầu giữ được cân nặng ổn định

Đậu đen là loại hạt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng nhưng lại có rất ít chất béo. Chính vì thế mẹ bầu dù có ăn nhiều đậu đen đến đâu cũng không lo bị tăng cân vùn vụt nhé!

Bầu uống nước đậu đen giúp cân nặng luôn ở mức ổn định!

Hướng dẫn cách làm nước đậu đen rang cho bà bầu

Một trong những cách chế biến đậu đen phổ biến nhất dành cho bà bầu chính là ngâm đậu đen qua đêm trong nước sau đó rang lên để làm nước uống.

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy ngâm đậu đen trong nước sẽ giúp loại bỏ các chất có hại như tannin và phytate, lọc bớt 1 phần tinh bột và chỉ giữ lại các chất kháng tinh bột có lợi như resistant starch.

Bà bầu có nên uống nước đậu đen rang?

Sau khi ngâm đậu trong nước thì các mẹ bầu có thể làm nước đậu đen rang theo các bước sau đây:

Bước 1: Rửa sạch lại đậu đen, loại bỏ các hạt hỏng và hạt lép.

Bước 2: Vớt đậu đen ra để ráo và cho vào chảo rang cho đến khi đậu có mùi thơm và chuyển sang màu vàng. Đậu đen sau khi rang có thể cho vào lọ đậy kín và dùng trong vòng 1 tuần.

Bước 3: Đun sôi nước và cho đậu đen đã rang vào nồi, đun lửa nhỏ cho đến khi nước sôi thì tắt bếp. Ủ nước trong khoảng 10 phút và không được mở vung.

Mỗi khi uống nước đậu đen các mẹ nên sử dụng khoảng 750ml và chia thành 3 - 4 lần.

Nước đậu đen xanh lòng cũng là thức uống rất tốt cho bà bầu!

Những lưu ý dành cho thai phụ khi uống nước đậu đen rang

Mặc dù nước đậu đen rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng khi uống các mẹ cũng cần lưu ý một vài điều sau đây:

- Đậu đen cần được ngâm và nấu chín trước khi chế biến để trung hòa các chất axit có trong đậu đen. Nếu không loại bỏ các chất có hại trước khi ăn thì cơ thể sẽ không thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng có lợi như canxi và magie. Đồng thời khi các chất có hại này tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ gây nên nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa, thậm chí là gây ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.

- Trong đậu đen có chứa một loại đường rất phức tạp có tên là oligosaccharides. Cơ thể chúng ta không có khả năng tạo ra enzym phá vỡ được loại đường này nên khi vào cơ thể nó sẽ bị vi khuẩn xâm nhập, tạo nên khí hydro và metan gây nên hiện tượng đầy hơi và khó chịu.

- Đậu đen chứa ít natri nhưng lại rất giàu kali, magie và canxi - 3 loại chất này có tác dụng làm hạ huyết áp nên trong 3 tháng đầu thai kỳ bà bầu nên hạn chế uống nước đậu đen.

Mặc dù có chứa rất nhiều công dụng nhưng không phải cứ sử dụng nhiều sẽ mang lại kết quả tốt. Đôi khi uống nhiều nước đậu đen sẽ gây nên nhiều tác hại không đáng có. Vì vậy ngoài việc băn khoăn bầu uống nước đậu đen có tốt không thì các mẹ cũng nên quan tâm đến liều lượng sử dụng sao cho hợp lý nhất để đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và bé nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!