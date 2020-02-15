Bà bầu có ăn được hoa thiên lý không? Tác dụng của hoa thiên lý với bà bầu

Trong thời gian mang thai, mẹ bầu cần kiêng cữ rất nhiều thứ. Trong đó, hoa thiên lý là một món ăn ngày thường rất bổ dưỡng nhưng bà bầu có ăn được hoa thiên lý không vẫn là thắc mắc của rất nhiều người. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm câu trả lời cho vấn đề trên.

Dưới đây là những tác dụng hoa thiên lý mang lại cho bà bầu, từ đó bạn có thể tự trả lời câu hỏi Bà bầu có ăn được hoa thiên lý không.

Những chất dinh dưỡng trên đều rất bổ dưỡng cho mẹ và thai nhi. Mùi của hoa thiên lý rất thơm ngay cả khi chế biến thành món ăn cũng không bị mất đi mùi vị vốn có. Chính vì vậy, nó là một món dễ ăn đối với mọi người và cả với mẹ bầu.

Hoa thiên lý tốt cho người bị trĩ và sa dạ con

Hoa thiên lý không chỉ được dùng để chế biến thành món ăn ngon mà lá của nó còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh trĩ, sa tử cung hiệu quả. Mẹ bầu có thể dùng hoa thiên lý để chế biến nhiều món ăn bổ sung dinh dưỡng mà không sợ làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Món ăn từ hoa thiên lý tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện giấc ngủ cho bà bầu

Mẹ bầu nếu bị chứng mất ngủ nhiều ngày sẽ rất nguy hiểm cho giấc ngủ của mẹ và bé. Để trị dứt điểm triệu chứng này, mẹ có thể dùng lá vông nem kết hợp với hoa thiên lý để nấu thành canh. Bạn thực hiện theo cách này từ 4 đến 7 ngày sẽ thấy hiệu quả.

Hoa thiên lý cải thiện giấc ngủ cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa tiểu buốt ở thai phụ

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu rất dễ bị tiểu buốt. Mẹ bầu dùng 15 đến 20g rễ thiên lý sau đó sắc lấy nước uống. Bạn uống từ 2 đến 3 lần và uống trong vòng 5 ngày để hồi phục cơ thể.

Đề phòng rôm sảy

Khi mang thai, cơ thể người mẹ thường hay bị nóng hơn so với bình thường. Đặc biệt là vào ngày hè, chị em rất dễ bị mọc mụn và rôm sảy. Khi gặp phải tình trạng này, mẹ có thể sử dụng hoa thiên lý để tăng sức đề kháng của cơ thể và tránh được tình trạng rôm sảy khi mang thai.

Hoa thiên lý giúp mẹ bầu chữa tiểu buốt và phòng rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet

Giúp mẹ bầu giảm đau nhức xương cốt

Sức đề kháng của mẹ bầu luôn yếu hơn so với người bình thường. Vì vậy trong thời kỳ đầu của thai nhi, mẹ thường hay bị nghén dẫn đến việc cơ thể mệt mỏi đồng thời xương đau nhức. Để khắc phục tình trạng này, mẹ bầu có thể ăn hoa thiên lý để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ổn định cân nặng cho mẹ bầu

Trong hoa thiên lý có chất xơ và chất diệp lục có thể giúp cơ thể trao đổi chất thuận lợi hơn. Mẹ bầu khi ăn hoa thiên lý có thể hoàn toàn yên tâm về việc tăng cân quá đà hay béo phì do thức ăn dư thừa đưa vào cơ thể. Một lưu ý nhỏ cho chị em là hoa thiên lý có chứa thành phần kẽm. Chính vì vậy, không nên kết hợp với các loại thực phẩm chứa sắt như thịt lợn, gan, rau muống… bởi khi chế biến chúng với nhau thành phần sắt sẽ đẩy kẽm ra ngoài.

Bầu 3 tháng đầu ăn hoa thiên lý được không?

Chất dinh dưỡng trong hoa thiên lý rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Chính vì vậy ở giai đoạn đầu của thai kỳ, mẹ có thể yên tâm dùng hoa thiên lý để bổ sung chất dinh dưỡng. Dưới đây là một số món ăn từ hoa thiên lý.

Canh sò điệp hoa thiên lý

Canh sò điệp hoa thiên lý - Ảnh minh họa: Internet

Canh hoa thiên lý nấu cùng sò điệp có công dụng bổ dưỡng, làm giảm mệt mỏi, giúp mẹ bầu ngủ ngon giấc cũng như cung cấp năng lượng cho hoạt động mỗi ngày.

Nguyên liệu:

Sò điệp: 100g

Hoa thiên lý: 100g

Mùi tàu

Hành củ

Hành lá

Các loại gia vị: nước mắm, bột nêm...

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần rửa sạch sò điệp rồi để ráo nước. Hoa thiên lý bạn nhặt bỏ phần héo úa, sau đó cũng rửa sạch để ráo nước. Với hành lá, bạn rửa sạch cắt khúc vừa phải.

Tiếp theo, bạn cho hành củ vào nồi phi thơm, sau đó đổ thêm vào nồi 2 bát con nước.

Sau khi nước sôi, bạn cho sò điệp vào, đợi sôi tiếp thì nêm gia vị cho vừa ăn.

Cuối cùng, bạn cho hoa thiên lý vào và đợi sôi. Sau khi múc canh ra bát, bạn mới cho thêm mùi tàu vào để tăng phần hấp dẫn của món ăn.

Hoa thiên lý xào thịt bò

Hoa thiên lý xào thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

300g hoa thiên lý

200g thịt bò phi lê

1 củ tỏi và 1 củ hành tím

Gia vị bao gồm: hạt nêm, dầu ăn, dầu hào

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn nhặt hoa thiên lý, loại bỏ phần héo úa và cuống cứng. Sau đó, rửa sạch và để ráo nước. Tỏi và hành tím bóc vỏ sau đó băm nhỏ.

Thịt bò sau khi thái miếng mỏng đem đi ướp với một muỗng dầu hào, hạt nêm, hành tím và tỏi để ngấm gia vị trong thời gian 20 phút.

Tiếp theo, bạn cho tỏi vào chảo phi thơm sau đó cho thịt bò vào xào. Lưu ý, bạn nên để lửa to và xào sơ qua thịt bò rồi trút ra đĩa.

Cho hoa thiên lý vào xào cho đến khi thấy sắp chín thì cho thêm thịt bò đảo cùng. Cuối cùng, nêm gia vị vào để vừa ăn.

Hoa thiên lý cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cả mẹ bầu và thai nhi. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi bà bầu có ăn được hoa thiên lý không. Chúc mẹ bầu và em bé trong bụng luôn khỏe mạnh.