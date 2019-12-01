Bà bầu uống nước vối có tốt không và có tác dụng gì?

Ở khu vực bắc bộ nước vối là một trong những loại nước uống truyền thống phổ biến nhất. Nước vối được nấu bằng nụ vối hoặc lá vối đã ủ chín rồi phơi khô hoặc dùng luôn khi còn tươi. Nước vối có vị hơi đắng, hơi chát, mùi ngai ngái nhưng rất dễ uống, nhấm nháp lâu thấy có vị ngọt.

Theo dân gian truyền miệng, mẹ bầu muốn sinh con da trắng trẻo, môi đỏ hồng thì uống nước vối. Các mẹ dù không quá tin nhưng chắc hẳn vẫn muốn biết bà bầu uống nước vối có tốt không để có một thai kỳ khỏe mạnh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công dụng của nước vối đối với bà bầu trong bài viết dưới đây.

Thoạt nghe qua, nước vối khá an toàn và nhiều công dụng. Vậy bà bầu uống nước lá vối có tốt không, và tốt như thế nào?

Về mặt dược tính, theo một số tài liệu khoa học, trong lá vối và nụ vối có tanin, một số vitamin và khoáng chất, 4% tinh dầu, một số chất kháng sinh có khả năng diệt được vi khuẩn gây bệnh bạch hầu, phế cầu, Salmonella, Bacillus subtilis, v.v.

Bà bầu uống nước vối có tốt không?

Các chuyên gia chia sẻ, bà bầu uống nước vối với lượng vừa đủ sẽ rất tốt cho sức khỏe. Một số công dụng của lá vối với bà bầu như sau:

Phòng chống tiểu đường thai kỳ

Theo thống kê cứ 7 phụ nữ mang thai lại có 1 người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hại đến sự phát triển của thai nhi. Do đó mẹ bầu cần có chế độ ăn uống khoa học và biện pháp phòng tránh phù hợp. Nước vối có thể hỗ trợ mẹ bầu trong việc này. Trong nước vối có Polyphenol và Alpha-glucosidase – làm giảm mỡ máu và giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ chức năng tiêu hóa

Theo y học dân gian, lá vối có tác dụng kiện tỳ, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt. Chất đắng trong nước vối sẽ kích thích tiết nhiều dịch tiêu hóa, chất tanin bảo vệ niêm mạc ruột, còn tinh chất dầu có tính kháng khuẩn nhưng lại không hại vi khuẩn có ích trong ruột.

Chống ô-xy hóa

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, nụ vối cũng giống như trà xanh có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh, ngăn ngừa tổn thương tuyến tụy cho mẹ bầu. Nước vối còn giúp hạn chế tình trạng rụng tóc, tụt lợi và nhăn da cho mẹ bầu.

Thanh lọc cơ thể

Vào mùa nóng, nước vối có thể sử dụng để giải khát, thanh nhiệt. Một nghiên cứu cho thấy, nếu uống nước lọc thì chỉ sau một thời gian ngắn cơ thể sẽ nhanh chóng đào thải hết, nhưng nếu uống nước vối thì trong cùng khoảng thời gian cơ thể chỉ thải loại 1/5 lượng nước đã uống, phần còn lại sẽ được đào thải từ từ.

Lợi sữa

Các mẹ hay thường rỉ tai nhau rằng muốn lợi sữa thì cứ uống nước vối. Thực tế trong nước vối có nhiều vitamin và khoáng chất, vì vậy có thể thúc đẩy tuyến sữa hoạt động.

Nụ vối khô tốt cho sức khỏe mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu uống nước vối bao nhiêu là đủ?

Nhiều người thắc mắc, với rất nhiều lợi ích kể trên thì liệu bà bầu uống nhiều nước vối có tốt không? Câu trả lời là không nên uống quá nhiều nhé! Nước vối mặc dù rất tốt tuy nhiên các mẹ bầu cũng chỉ nên uống 1 cốc 1 ngày là đủ. Ngoài ra cần nhớ không được uống khi đói hoặc ngay sau khi ăn.

Bà bầu chỉ nên uống mỗi ngày một cốc nước vối - Ảnh minh họa: Internet

Mới có thai uống nước lá vối được không?

Mẹ bầu có thể uống nước vối trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới mang thai cơ thể các mẹ khá nhạy cảm, vậy liệu bầu 3 tháng đầu có nên uống nước vối?

Nước vối rất lành tính nên các mẹ có thể yên tâm uống trong tất cả các tháng mang thai và cả sau khi sinh nhé! Tuy nhiên trong ba tháng đầu, nếu mẹ bầu bị ốm nghén và còn sợ mùi thì có thể mùi lá vối sẽ khiến triệu chứng nghén nặng thêm. Mẹ bầu nên cân nhắc theo tình trạng sức khỏe của bản thân.

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Tác hại của nước lá vối là gì?

Uống nước vối không có tác hại gì trừ khi bạn chế biến sai cách, uống quá nhiều hoặc không đúng thời điểm. Để không bị tác dụng phụ khi uống nước lá vối, các mẹ bầu cần chú ý những điểm sau:

Không uống khi đói: uống khi đói sẽ khiến cho nhu động ruột hoạt động nhiều hơn, gây cảm giác thèm ăn, xây xẩm mặt mày, mất năng lượng.

Không uống quá nhiều: uống quá nhiều gây tác động mạnh đến hệ tiêu hóa, không tốt cho dạ dày, bài tiết.

Không uống khi đang uống thuốc tây hoặc thuốc đông y khác vì có thể gây ra một số tác dụng phụ.

Không uống ngay sau khi ăn: gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn.

Không nên uống nước vối khi đang đói – Ảnh minh họa: Internet

Tổng kết lại có thể thấy rằng nước vối là một loại nước uống giải khát, thanh nhiệt rất tốt cho bà bầu. Tuy nhiên vẫn cần phải chú ý đến liều lượng và cách chế biến. Thông qua những chia sẻ trên đây chắc hẳn các bạn đã có được câu trả lời cho câu hỏi bà bầu uống nước vối có tốt không? Chúc các mẹ bầu sẽ có thêm một thức uống bổ dưỡng để cho hai mẹ con mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.