Giải đáp thắc mắc: Bà bầu uống ca cao có tốt không?

Giàu dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể: Ca cao chứa hàm lượng protein cao, dồi dào chất xơ giúp tăng cường hệ tiêu hóa và trao đổi chất. Đặc biệt trong ca cao còn có các nguyên tố vi lượng, magie và sắt bổ máu rất tốt cho bà bầu.

Cacao có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và là đồ uống được ưa chuộng của nhiều người. Nhưng liệu cacao có chứa thành phần nào ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Nhiều chị em khi mang thai thường lên google tìm kiếm những kiến thức liên quan tới bà bầu, nhất là tác động của thức ăn tới bà bầu. Nhiều mẹ phân vân bà bầu uống ca cao có tốt không, bà bầu có nên uống ca cao không? hay uống ca cao có tốt cho bà bầu không? Bài viết này sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của chị em về điều này.

Chống oxy hóa: Polyphenol là một chất chống oxy hóa có trong ca cao giúp ngăn ngừa sự lão hóa của các tế bào. Uống ca cao mỗi ngày giúp bạn trẻ ra trông thấy, tương tự như khi bạn uống cà phê đen hay ăn vài miếng sô cô la đen mỗi ngày giúp làn da bạn sáng mịn hồng hào hơn. Chất chống oxy hóa cũng rất tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ ung thư, giúp bạn sống khỏe hơn.

Giảm cân hiệu quả: Hàm lượng chất xơ và cafein trong ca cao giúp bạn có cảm giác no lâu. Nó cũng tương tự như khi bạn ăn một miếng socola đen khi đói, kìm hãm chứng cuồng ăn khi cơn đói ập đến, không còn cảm giác thèm ăn. Đồng thời ca cao còn chứa ít calories. Đây là cách giảm cân vô cùng tuyệt vời mà các chị em có thể áp dụng.

Cacao chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn: Ca cao có chất cafein kèm theo mùi hương dễ chịu đồng thời có vị ngọt từ sữa có thể giúp bạn giảm stress sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn được nhâm nhi một tách ca cao nóng, thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

Một tách cacao nóng giúp giảm căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp và tim mạch: Epicatechin có trong ca cao giúp sự tuần hoàn máu diễn ra dễ dàng và huyết áp ổn định, máu lưu thông trong cơ thể diễn ra nhịp nhàng khiến bạn khỏe khoắn hơn.

Ca cao giúp ổn định huyết áp và tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Đẹp da: Flavonoids có trong ca cao là một chất chống oxy hóa bên cạnh polyphenol, tăng cường cấu trúc da, giúp làn da khỏe mạnh, tươi sáng, chống các tia UV có hại cho da, giảm nguy cơ ung thư da. Bạn có thể uống ca cao hoặc dùng bột ca cao để đắp mặt.

Mặt nạ ca cao giúp trẻ hóa làn da - Ảnh minh họa: Internet

Vậy bà bầu uống ca cao có tốt không?

Những công dụng tuyệt vời của cacao ở trên chứng tỏ bà bầu uống ca cao khá tốt.

Ngoài ra, ca cao chứa hàm lượng chất sắt cao vô cùng tốt cho sự phát triển của thai nhi và bà bầu thiếu máu. Nhưng có thực sự tốt nếu bạn lạm dụng nó là thức uống mỗi ngày hoặc uống với tần suất thường xuyên.

Đối với thức uống chứa cafein nói chung, trong đó có ca cao, thì bà bầu nên cẩn thận bởi cafein được xem là một thành phần không tốt cho thai nhi. Tuy nhiên, nếu các bà bầu biết kiềm chế và sử dụng một hàm lượng ca cao vừa phải thì sẽ thấy được nhưng lợi ích mà ca cao mang lại cho sức khỏe.

Bà bầu không nên uống quá nhiều ca cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, nếu bà bầu tiêu thụ hơn 200 mg cafein mỗi ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của thai nhi, thậm chí có nguy cơ sảy thai rất cao. Như chúng ta đã biết cafein là một hoạt chất gây mất ngủ, nóng trong người và huyết áp tăng cao. Nếu bà bầu nạp nhiều cafein vào cơ thể, tim thai sẽ đập nhanh, suy hô hấp và nguy hiểm cho thai nhi.

Tuy nhiên, sẽ không đáng ngại nếu thỉnh thoảng bạn uống ca cao vì trong 1 tách ca cao chỉ chứa 8 mg cafein, trong khi đó lượng cafein trong 1 tách cafe gấp 20 lần. Do đó bà bầu nên uống ca cao, nhưng vừa phải thôi nhé.

Cách uống ca cao tốt nhất cho bà bầu

Cho 10 g bột ca cao vào cốc nước sôi khuấy đều. Ca cao nên uống lúc còn ấm nóng để tận hưởng hết được hương vị thơm ngon của nó. Thêm sữa tươi vào sẽ tăng dinh dưỡng cho bà bầu và giảm bớt vị đắng của ca cao. Không nên cho nhiều đường vào ca cao vì phụ nữ mang thai rất dễ bị tiểu đường, và điều này dẫn đến những biến chứng vô cùng có hại cho thai nhi.

Kết hợp ca cao với sữa tươi sẽ được một cốc cacao đầy dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha ca cao nóng ngon miễn chê

Bước 1: Cho bột ca cao vào ly, thêm một ít sữa đặc để giảm vị đắng nếu bạn không thích đắng quá. Rót 50ml nước nóng vào ly và khuấy đều tay để ca cao nổi bọt.

Bước 2: Rót sữa tươi vào ly ca cao, khuấy đều và thưởng thức.

Quá dễ dàng cho một cốc ca cao nóng thơm ngon tại nhà đúng không nào?

Sau khi đọc xong bài viết này, chắc hẳn các mẹ bầu đã tự trả lời cho câu hỏi liệu bà bầu uống ca cao có tốt không và uống ca cao có thực sự tốt cho bà bầu không. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn dưỡng thai tốt hơn và mang thai một cách an toàn, khỏe mạnh.