Tắm lá khế chua có tác dụng gì? Cách dùng lá khế thế nào để an toàn và hiệu quả nhất?

Khi nhắc đến cây khế, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những vùng miền quê, nông thôn Việt Nam. Không chỉ chứa đựng nhiều câu chuyện thần tiên, cổ tích mà đây là loài cây dân dã in đậm trong y học dân gian bởi mang đến những công dụng tuyệt vời.

Theo Đông y, lá khế nhất là khế chua có tính chất thanh nhiệt, khí phong

Chú ý đến nước tắm của trẻ là điều cần thiết mà các mẹ nên dành nhiều sự quan tâm. Với những trẻ khỏe mạnh, bạn chỉ cần tắm nước đun sôi và để ấm là đủ. Nếu trẻ mắc bệnh ngoài ra thì tuyệt đối không tắm cho con bằng bia, nước dừa hay nước chanh. Nhiều người cho rằng nó có tác dụng làm sạch nhưng trên thực tế lại khác, đây là những phương pháp dễ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng da. Sau đây là giải đáp cho thắc mắc Tắm lá khế chua có tác dụng gì và hướng dẫn cách tắm lá khế sao cho an toàn, hiệu quả.

Khi trời nóng, trẻ dễ bị rôm sảy, mẩn ngứa. Lúc này, do cơ chế tự làm mát cơ thể nên các lỗ chân lông giãn nở nhiều dẫn đến thoát nhiệt khiến bụi bẩn xâm nhập gây nhiễm trùng mẩn ngứa, mồ hôi ứ đọng dẫn đến rôm sảy.

Theo Đông y, lá khế nhất là khế chua có tính chất thanh nhiệt, khí phong, được chuyên dùng để trị các triệu chứng của phong. Dùng lá khế chua là cách điều trị hiệu quả các bệnh ung nhọt, dị ứng, mề đay, mẩn ngứa, rôm sảy.

Khả năng thanh nhiệt của lá khế được áp dụng cho trẻ để loại bỏ hiệu quả rôm sảy, mẩn ngứa

Ở trẻ sơ sinh, làn da vẫn còn mỏng manh và rất nhạy cảm. Do đó, trẻ rất dễ bị rôm sảy nếu mẹ không chú ý tạo không gian thoáng mát và thường xuyên lau mồ hôi cho trẻ. Chính vì điều này mà khả năng thanh nhiệt của lá khế được áp dụng cho trẻ để loại bỏ hiệu quả rôm sảy mẩn ngứa.

Theo kinh nghiệm dân gian, kiên trì dùng cách tắm cho con bằng nước lá khế mỗi khi con mọc rôm sảy trong 1 tuần sẽ giúp thuyên giảm đáng kể.

2. Cách nấu nước lá khế để tắm cho trẻ

Bước 1: Chọn lá khế

+ Chọn lá khế là khâu quan trọng nhất.

+ Mẹ lựa lấy 1 nắm lá khế chua còn tươi xanh, không úa, không bị non hay già.

Lựa lấy 1 nắm lá khế chua còn tươi xanh, không úa, không bị non hay già

+ Tránh lựa lá bị bụi nhiều, không chọn lá ở những cây đã bị phun thuốc, không có trứng sâu.

Bước 2: Sơ chế lá khế

+ Tuốt sạch gân chính và giữ lại phần lá, đem ngâm với nước muối. Sau đó, đem rửa lại vài lần với nước sạch.

+ Vò lá khế bằng tay thật đều, mẹ lưu ý không vò lá nát quá.

Bước 3: Nấu lá khế

Nấu lá khế

+ Cho lá khế đã vò vào nồi 2 lít nước và bắc nồi đun đến khi sôi. Sau khi đun được 5 phút thì tắt bếp rồi để nguội bớt.

+ Chuẩn bị sẵn một chiếc khăn xô để lọc nước lá khế. Đổ phần nước khế này ra chậu đi qua một lớp vải màn lọc để loại bỏ cặn lá ra khỏi nước.

Bước 4: Mẹ tắm tráng lại cho bé bằng nước ấm để trôi đi hết nước lá trên người rồi ủ ấm để trẻ không bị cảm lạnh.

Tắm lá khế cho trẻ

Canh nhiệt độ nước tắm phù hợp cho bé là khoảng 37 – 38 độ C. Sau khi tắm tráng cho bé để trôi đi lớp bụi bẩn và mồ hôi trên cơ thể, mẹ từ từ đặt trẻ vào chậu nước để trẻ làm quen với nhiệt độ nước và tắm. Nếu muốn cho bé tắm ngay sau khi nấu thì bạn có thể hòa loãng với nước mát. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên để quá loãng hoặc để nước lá qua đêm vì sẽ làm mất tác dụng.

3. Một số lưu ý khi tắm lá khế cho trẻ sơ sinh

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi tắm lá khế cho trẻ sơ sinh, bạn cần lưu ý:

Nên:

+ Tắm vào một khoảng thời điểm nhất định trong ngày. Tốt nhất là tắm cho con trước giờ ăn 1 -2 tiếng để tạo thói quen cho con. Một tuần chỉ cần tắm khoảng 3 lần khi trẻ bị mẩn ngứa, rôm sảy.

+ Để tránh gây tổn hại da của bé, mẹ nên tháo hết trang sức, cắt móng tay gọn gàng.

+ Nên tắm trong khoảng thời gian từ 5 – 7 phút để tránh việc trẻ bị cảm lạnh. Đồng thời, phòng tắm cần kín gió.

+ Nên tắm lá khế chua cho những trẻ sơ sinh đã rụng rốn để trẻ không bị nhiễm khuẩn đường rốn.

+ Tắm lá khế trị rôm sảy áp dụng cho những tình trạng bệnh nhẹ. Nếu sau 1 tuần áp dụng mà các dấu hiệu không thuyên giảm thì nên kịp thời đưa bé tới các phòng khám da liễu để có cách điều trị phù hợp.

Tuy rằng tắm lá khế cho trẻ rất tiện lợi nhưng cần tuân thủ đúng liều lượng thời gian để đạt hiệu quả tốt

Không nên:

+ Tránh tắm vào lúc trẻ đói bụng hoặc vừa mới ăn xong

+Trong quá trình tắm, bạn không nên chà xát vỏ lá, không để bé gãi.

+ Không ngâm bé trong chậu nước quá lâu.

+ Chọn lá tắm phù hợp và xử lý lá tắm sạch sẽ, hợp vệ sinh tránh sâu bệnh.

+ Tránh áp dụng với tình trạng bệnh nặng, rôm sâu đỏ, có mủ và viêm nhiễm nặng.

+ Không được để nước lá qua đêm hay quá loãng vì có thể dẫn đến mất tác dụng.

+ Nếu chưa có sự chỉ dẫn của chuyên gia thì tuyệt đối không thoa bất cứ một loại phấn rôm hay mỹ phẩm nào gần sát bộ phận sinh dục của con.

Tắm lá khế cho trẻ sơ sinh khi trẻ bị rôm sảy hay mẩn ngứa rất tốt

Tuy rằng tắm lá khế cho trẻ sơ sinh khi trẻ bị rôm sảy hay mẩn ngứa rất tốt. Nhưng bất cứ việc gì cũng có mặt lợi và mặt hại. Với những trẻ đang trong tình trạng nặng, những nốt sẩn, ngứa đỏ đã chuyển thành vết thương hở, nên tránh dùng bất kỳ loại lá nào, kể cả lá khế để tránh nguy cơ khiến trẻ bị nhiễm trùng.

Hiện nay, đây được biết đến là bài thuốc dân gian phổ biến được rất nhiều người học theo và áp dụng tắm cho bé tại nhà. Tuy nhiên, khó tránh khỏi việc thiếu chính xác vì chỉ mang tính chất truyền miệng.

Không ít chị em cho rằng nên nấu càng đặc càng tốt hoặc bỏ qua khâu tắm tráng cho con nhằm để nước lá ngấm lại trên da, khỏi bệnh nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế thì việc này việc này không những không đem lại hiệu quả mà còn bệnh tình của trẻ thêm nặng hơn.

Có thể áp dụng một cách khác để tắm bé nhanh chóng đó là vò lá khế tươi tắm trực tiếp

Ngoài cách tắm bằng lá khế, mẹ cũng có thể áp dụng một cách khác để tắm bé nhanh chóng đó là vò lá khế tươi tắm trực tiếp. Khi áp dụng cách tắm này, bạn cần lưu ý hết sức lưu ý khi chọn lá và rửa lá thật kỹ để đảm bảo không còn chất bẩn và trứng sâu.

So với việc đun nước rồi đợi nguội, đây là cách tắm lá khế giúp mẹ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Sau khi rửa sạch lá khế xong mẹ vò nát lá, ép lấy nước và đem hòa loãng trong nước ấm cùng với một chút muối rồi tắm ngay cho bé.

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Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được tắm lá khế chua có tác dụng gì? Nếu các mẹ áp dụng đúng cách, đúng mức độ và cẩn thận trong từng khâu thì sẽ đạt được hiệu quả tốt.

Tắm lá khế cho trẻ rất tiện lợi. Tuy nhiên, các mẹ cần tuân thủ đúng liều lượng thời gian và cách tắm bởi cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tuyệt đối tránh việc tự ý thay đổi bài thuốc theo cách riêng. Cũng không nên quá lạm dụng cách này bởi tắm bằng lá khế không phải là phương pháp thay thế chữa bệnh dứt điểm. Cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng, trang phục và phòng ngủ, nơi vui chơi của bé.

Hi vọng sau khi đọc bài viết này, mẹ có thể truyền đạt lại tác dụng của tắm lá khế chua và cách tắm lá khế đúng, hiệu quả!