5 loại lá tắm cho bé vô cùng tốt và giúp bé hạn chế các bệnh về da mà mẹ nên biết

Nuôi dạy con 02/01/2020 17:34

Làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé rất dễ bị kích ứng và nổi mẩn, dễ mắc các bệnh ngoài da. Để điều trị, mẹ có thể tham khảo các loại lá tắm cho bé dưới đây.

Làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé rất dễ bị kích ứng và nổi mẩn, dễ mắc các bệnh ngoài da như rôm sảy. Các thuốc điều trị ngoài da cho bé trên thị trường khá nhiều nhưng ở giai đoạn đầu, mẹ chưa nên dùng thuốc vì da bé khá yếu. Nếu mẹ đang lo lắng không biết điều trị bằng cách nào vừa lành tính lại vừa hiệu quả thì hãy tham khảo các loại lá tắm cho bé dưới đây.

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Các loại lá tắm cho bé tốt và an toàn, lành tính - Ảnh minh họa: Internet.

Lá vông trị lông tơ an toàn và hiệu quả cho bé

Bé sơ sinh sau khi chào đời trên người thường có rất nhiều lông tơ, hay còn gọi là lông măng, bao phủ. Nếu không làm rụng lông tơ thì lớp lông tơ này sẽ gây ngứa và khó chịu cho bé. Khi đó, lá vông sẽ là loại lá tắm cho bé giúp làn da của bé mịn màng, bé cảm thấy dễ chịu.

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Lá vông giúp bé loại bỏ lớp lông tơ trên da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách dùng lá vông tắm cho bé: Mẹ lấy 1 nắm lá vông rửa sạch và vò cho lá mềm sau đó nấu chung với nước đến khi sôi rồi pha loãng ra và cho bé tắm. Bé tắm khoảng 2-3 lần thi sẽ rụng hết lông tơ, không còn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Lá kinh giới tắm cho bé trị rôm sảy

Nếu mẹ đang băn khoăn tắm lá gì cho bé hết rôm sảy thì đừng bỏ qua kinh giới. Không chỉ là một loại gia vị, kinh giới được nhiều người nhắc đến như một loại “thần dược” điều trị rất nhiều bệnh. Kinh giới chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn.

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Lá kinh giới làm mát da, loại bỏ rôm sảy ở da của trẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, kinh giới là loại dược liệu có tính mát, giúp giảm tình trạng nóng trong, mẩn ngứa, rôm sảy ở bé rất tốt. Mẹ chỉ cần giã nát 1 nắm nhỏ kinh giới sau đó chắt lấy nước và pha vào nước tắm của bé mỗi lần tắm. Sau vài lần dùng kinh giới làm lá tắm cho bé, làn da của bé sẽ bớt nóng, giảm rôm sảy.

Ngoài ra, mẹ có thể phơi khô kinh giới, bỏ vào lọ dùng dần cho bé. Mỗi lần tắm cho bé, mẹ chỉ cần lấy một chút lá kinh giới khô và nấu sôi lên là có thể tắm cho bé.

Lá khế làm mát da

Tắm lá gì cho trẻ mát? Lá khế được biết đến như một “liều thuốc” hữu hiệu cho những bé bị nóng trong, rôm sảy, điều trị mẩn ngứa, dị ứng hiệu quả rất nhanh. Vì vậy, mẹ dùng lá khế tắm cho bé sẽ giúp điều trị dị ứng và mẩn đỏ hữu hiệu. Không những vậy, lá khế còn là loại lá tắm cho bé giúp làm mềm mượt và dịu da.

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Tắm lá khế giúp chữa dị ứng, mẩn ngứa cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: mẹ nấu 1 nắm lá khế với nước sôi. Sau khi nước sôi, mẹ chắt lấy nước và pha loãng để cho trẻ tắm. Một tuần mẹ nên tắm cho bé 2-3 lần. Vào những ngày thời tiết nóng nực, nước tắm nấu từ lá khế sẽ giúp làn da bé “hạ nhiệt” rất tốt. Mẹ sẽ không còn phải lo lắng tình trạng rôm sảy hay dị ứng.

Lá sài đất tắm cho bé để giải nhiệt

Sài đất là loại lá tắm cho bé có công dụng tốt trong giải nhiệt, làm mát và thải độc cho da nên được nhiều mẹ tin dùng. Sài đất còn giúp kháng khuẩn, giúp làn da bé khỏe mạnh, phòng tránh được nhiều căn bệnh ngoài da ở trẻ sơ sinh.

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Lá sài đất giúp bé có làn da khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet.

Để tắm cho bé bằng lá sài đất, mẹ dùng khoảng 250g lá sài đất đun lấy nước sau đó để nguội bớt và pha loãng cho bé tắm khoảng 2-3 lần một tuần. Mặc dù lá sài đất khá an toàn và lành tính nhưng mẹ cũng không nên quá lạm dụng, dễ khiến da bé nhạy cảm hơn.

Tắm cho bé bằng lá riềng

Sử dụng lá riềng tắm cho bé là bài thuốc dân gian được ưa chuộng và áp dụng cho trẻ sơ sinh. Đặc trưng của lá riềng là rất lành tính, an toàn nên không gây kích ứng cho làn da non nớt của bé. Đặc biệt, đây là loại thảo dược có tính giải nhiệt và sát khuẩn nhẹ nên được tận dụng để chữa trị các bệnh rôm sảy ở trẻ rất tốt.

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Lá riềng tắm cho bé sẽ giúp bé trị rôm sảy hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: mẹ rửa sạch khoảng 3-4 lá riềng, loại bỏ bụi và lớp lông trên bề mặt lá để tránh gây ngứa. Sau đó, mẹ cho lá vào nồi nước đun sôi cho đến khi lá ngả màu. Cuối cùng, mẹ vớt lá ra, lọc lại một lần nữa rồi pha loãng rồi cho bé tắm.

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Những lưu ý khi sử dụng lá tắm cho bé

Để đảm bảo an toàn cho làn da non nớt của bé, mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Các loại lá tắm cho bé phải được làm sạch kỹ càng, loại bỏ lông gây ngứa (nếu có).
  • Sau khi nấu nước lá xong, mẹ cần lọc sạch bã hoàn toàn, chỉ giữ phần nước để tắm cho bé không bị kích ứng.
  • Nên tắm cho bé bằng nước ấm để làn da của bé được dễ chịu.
  • Sau khi tắm, mẹ nhớ ủ ấm cho bé ngay để tránh nhiễm lạnh.
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Ủ ấm cho bé sau khi tắm để không bị nhiễm lạnh - Ảnh minh họa: Internet.
  • Không dùng lá tắm cho bé trong thời gian da bé đang bị tổn thương, trầy xước.

Trên đây là 5 loại lá tắm cho bé có công dụng tốt trong điều trị các triệu chứng rôm sảy, mẩn ngứa và dị ứng ở bé. Mẹ có thể tham khảo để tắm cho bé nhằm giữ cho làn da bé mịn màng, dễ dịu và phòng tránh các bệnh về da.

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