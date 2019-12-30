Bé 1 tuổi ăn được những gì? Thực đơn cho bé để khỏe mạnh và phát triển tốt

Khác với những ngày tháng ở độ tuổi sơ sinh, trẻ 1 tuổi đã có bước đầu hấp thụ được rất nhiều chất dinh dưỡng, mẹ cần lưu ý để bổ sung theo tháp dinh dưỡng cho trẻ 1 tuổi như dưới đây:

Bé 1 tuổi ăn được những gì là câu hỏi mà bất cứ người mẹ nào đều quan tâm. Chế độ dinh dưỡng của bé trong giai đoạn khởi đầu đóng vai trò nền tảng ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Vì vậy để bé khỏe và thông minh, mẹ hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Trong giai đoạn đầu tiên, bé chưa cần bổ sung quá nhiều lượng thực phẩm vào khẩu phần ăn. Lượng ăn của bé 1 tuổi tính ra chỉ khoảng ¼ so với khẩu phần ăn người trưởng thành. Tuy nhiên, mẹ có thể tùy thuộc vào thể trạng, hệ tiêu hóa và quá trình vận động của bé nhiều hay ít để điều chỉnh cho phù hợp. Tránh trường hợp cho bé ăn quá nhiều dẫn đến nôn, trớ, khó tiêu và cũng tránh cho bé ăn ít dẫn đến bé bị đói, uể oải.

Cháo: cháo là món ăn mẹ có thể đưa vào thực đơn 3 bữa cho bé.

Ngay từ khi ăn dặm (khoảng từ 4 tháng tuổi trở đi), bé đã có thể làm quen và thích ứng với khá nhiều món ăn. Vậy bé 1 tuổi ăn được những gì? Thực đơn cho bé 1 tuổi mẹ có thể tham khảo như sau:

Chất béo động vật và thực vật (nên ưu tiên chất béo thực vật vì nó lành mạnh với cơ thể bé). Lượng cần cung cấp khoảng 25g.

Bé 1 tuổi ăn cơm được chưa?

Thực tế đối với bé 1 tuổi, bé đã làm quen với nhiều dạng thức ăn, cơm nhão cũng là một sự lựa chọn nhưng để đảm bảo tốt nhất cho hệ tiêu hóa, cháo vẫn là món mẹ nên cho bé ăn thay cơm. Trong quá trình phát triển của bé, tùy thuộc theo thể trạng và số răng của bé mà mẹ có thể cho bé làm quen dần với cơm, bắt đầu từ cơm nhão trước để bé dễ ăn.

Bé 1 tuổi đã có thể bắt đầu biết ăn cơm nhão nhưng cháo vẫn là món ăn chính - Ảnh minh họa: Internet.

Thông thường, các bé từ 2 tuổi trở đi thì có thể để bé ngồi chung với gia đình để tập ăn cơm. Vì khi đó răng của bé và hệ tiêu hóa của bé đã phát triển đầy đủ hơn.

Thời khóa biểu ăn bé 1 tuổi và thực đơn tham khảo

Ngoài việc tìm hiểu Bé 1 tuổi ăn được những gì thì xây dựng một thời khóa biểu ăn với thực đơn khoa học cũng rất quan trọng, mẹ có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Bữa sáng

Bạn lưu ý bữa sáng bao gồm nhiều nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, vì vậy hãy cố gắng cung cấp mỗi loại một lượng vừa đủ:

Thời gian: 7h-7h30.

Món ăn: Cháo thịt bằm, mì nấu thịt và rau, bún cá lóc bỏ xương.

Món bổ sung: sữa, cho bé uống sau bữa ăn. Mẹ nên tập cho bé uống sữa từ cốc hoặc bình có ống hút để bé dần quen.

Bữa phụ sáng

Bữa phụ đầu tiên để bổ sung dinh dưỡng cho bữa sáng và cũng để cung cấp thêm năng lượng cho bé:

Thời gian: 9h-9h30.

Món ăn: hoa quả mềm như chuối tiêu, đu đủ chín, xoài chín,... Bạn nên chọn loại chín mềm hoặc có thể cắt nhỏ, nghiền nhuyễn cho bé dễ ăn.

Mẹ có thể cắt nhỏ xoài chín cho bé dễ ăn và dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa trưa

Bữa trưa của bé cần lành mạnh và đủ chất:

Thời gian: 12h trưa.

Món ăn: Cháo cua nấu rau mồng tơi, cháo lươn nấu su su, cháo thịt bò nấu khoai tây và cà rốt,...

Cháo cua bổ sung rất nhiều đạm và canxi cho bé 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet.

Món bổ sung: sữa cho bé hoặc sữa mẹ.

Bữa phụ chiều

Bữa phụ chiều cũng là bữa quan trọng để bé có năng lượng hoạt động, chơi đùa, mẹ cho bé ăn đủ sẽ không khiến bé bị uể oải:

Thời gian: 3h chiều.

Món ăn: sữa chua, nước cam ép, váng sữa,...

Bữa tối

Bữa tối là bữa chính cuối cùng trong ngày, mẹ nên cho bé ăn những món ăn dễ diêu để bé không bị đầy bụng:

Thời gian: 6h-h30 tối.

Món ăn chính: súp gà, súp cua, cháo tôm nấu nấm hương, súp đậu xanh bí đỏ, cháo sườn,...

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Bữa tối mẹ nên chọn món ăn dễ tiêu - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ tối

Bữa phụ tối mẹ nên cho bé ăn thật đơn giản, tốt nhất là để bé bú mẹ. Mẹ có thể cho bé bú mẹ vào khoảng 8h-9h tối, cho bé chơi đùa một lát rồi ru bé ngủ.

Trên đây là một số thông tin để mẹ giải đáp thắc mắc bé 1 tuổi ăn được những gì. Bé ở độ tuổi này đã làm quen được khá nhiều món nên mẹ có thể xem xét và bổ sung vào thực đơn nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh và thông minh của bé.