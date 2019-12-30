Bé 1 tuổi ăn được những gì? Thực đơn cho bé để khỏe mạnh và phát triển tốt

Nuôi dạy con 30/12/2019 20:02

Bé 1 tuổi ăn được những gì là câu hỏi mà bất cứ người mẹ nào đều quan tâm. Để bé khỏe và thông minh, mẹ hãy tham khảo ngay chế độ dinh dưỡng trong bài viết dưới đây.

Bé 1 tuổi ăn được những gì là câu hỏi mà bất cứ người mẹ nào đều quan tâm. Chế độ dinh dưỡng của bé trong giai đoạn khởi đầu đóng vai trò nền tảng ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Vì vậy để bé khỏe và thông minh, mẹ hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Be 1 tuoi an duoc nhung gi
Bé 1 tuổi ăn được những gì? Thực đơn giúp bé khỏe mạnh và phát triển - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ 1 tuổi cần bổ sung chất gì?

Khác với những ngày tháng ở độ tuổi sơ sinh, trẻ 1 tuổi đã có bước đầu hấp thụ được rất nhiều chất dinh dưỡng, mẹ cần lưu ý để bổ sung theo tháp dinh dưỡng cho trẻ 1 tuổi như dưới đây:

  • Tinh bột trong cháo, bột dinh dưỡng, bún, mì,... Lượng bổ sung cần khoảng 100g-120g.
  • Protein trong trứng, thịt, tôm, cua,...cần bổ sung khoảng 100g-150g.
  • Chất béo động vật và thực vật (nên ưu tiên chất béo thực vật vì nó lành mạnh với cơ thể bé). Lượng cần cung cấp khoảng 25g.
  • Vitamin và chất xơ trong hoa quả: cần khoảng 150g-200g.
Be 1 tuoi an duoc nhung gi 1
Vitamin trong hoa quả là chất vô cùng quan trọng đối với bé - Ảnh minh họa: Internet.
  • Rau xanh: mẹ cần cung cấp cho bé khoảng 50g-100g.

Món ăn cho bé 1 tuổi

Ngay từ khi ăn dặm (khoảng từ 4 tháng tuổi trở đi), bé đã có thể làm quen và thích ứng với khá nhiều món ăn. Vậy bé 1 tuổi ăn được những gì? Thực đơn cho bé 1 tuổi mẹ có thể tham khảo như sau:

  • Cháo: cháo là món ăn mẹ có thể đưa vào thực đơn 3 bữa cho bé.
Be 1 tuoi an duoc nhung gi 2
Cháo là món ăn chính cho bé trong các bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet.
  • Sữa: 500ml-600ml, tương đương với khoảng từ 3-4 cỡ bé bú mẹ.
  • Chất đạm: khoảng 2-3 muỗng canh băm nhuyễn các loại: thịt, tôm, cá, trứng,...
Be 1 tuoi an duoc nhung gi 3
Tôm băm nhuyễn cung cấp lượng đạm dồi dào cho bé - Ảnh minh họa: Internet.
  • Rau xanh băm nhuyễn: khoảng 1 muỗng rau dền, rau cải, bí đỏ,...
  • Trái cây, sữa chua ăn theo nhu cầu của bé.

Trẻ 1 tuổi ăn bao nhiêu là đủ?

Trong giai đoạn đầu tiên, bé chưa cần bổ sung quá nhiều lượng thực phẩm vào khẩu phần ăn. Lượng ăn của bé 1 tuổi tính ra chỉ khoảng ¼ so với khẩu phần ăn người trưởng thành. Tuy nhiên, mẹ có thể tùy thuộc vào thể trạng, hệ tiêu hóa và quá trình vận động của bé nhiều hay ít để điều chỉnh cho phù hợp. Tránh trường hợp cho bé ăn quá nhiều dẫn đến nôn, trớ, khó tiêu và cũng tránh cho bé ăn ít dẫn đến bé bị đói, uể oải.

Bé 1 tuổi ăn cơm được chưa?

Thực tế đối với bé 1 tuổi, bé đã làm quen với nhiều dạng thức ăn, cơm nhão cũng là một sự lựa chọn nhưng để đảm bảo tốt nhất cho hệ tiêu hóa, cháo vẫn là món mẹ nên cho bé ăn thay cơm. Trong quá trình phát triển của bé, tùy thuộc theo thể trạng và số răng của bé mà mẹ có thể cho bé làm quen dần với cơm, bắt đầu từ cơm nhão trước để bé dễ ăn.

Be 1 tuoi an duoc nhung gi 4
Bé 1 tuổi đã có thể bắt đầu biết ăn cơm nhão nhưng cháo vẫn là món ăn chính - Ảnh minh họa: Internet.

Thông thường, các bé từ 2 tuổi trở đi thì có thể để bé ngồi chung với gia đình để tập ăn cơm. Vì khi đó răng của bé và hệ tiêu hóa của bé đã phát triển đầy đủ hơn.

Thời khóa biểu ăn bé 1 tuổi và thực đơn tham khảo

Ngoài việc tìm hiểu Bé 1 tuổi ăn được những gì thì xây dựng một thời khóa biểu ăn với thực đơn khoa học cũng rất quan trọng, mẹ có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Bữa sáng

Bạn lưu ý bữa sáng bao gồm nhiều nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, vì vậy hãy cố gắng cung cấp mỗi loại một lượng vừa đủ:

  • Thời gian: 7h-7h30. 
  • Món ăn: Cháo thịt bằm, mì nấu thịt và rau, bún cá lóc bỏ xương.
  • Món bổ sung: sữa, cho bé uống sau bữa ăn. Mẹ nên tập cho bé uống sữa từ cốc hoặc bình có ống hút để bé dần quen.

Bữa phụ sáng

Bữa phụ đầu tiên để bổ sung dinh dưỡng cho bữa sáng và cũng để cung cấp thêm năng lượng cho bé:

  • Thời gian: 9h-9h30.
  • Món ăn: hoa quả mềm như chuối tiêu, đu đủ chín, xoài chín,... Bạn nên chọn loại chín mềm hoặc có thể cắt nhỏ, nghiền nhuyễn cho bé dễ ăn.
Be 1 tuoi an duoc nhung gi 5
Mẹ có thể cắt nhỏ xoài chín cho bé dễ ăn và dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa trưa

Bữa trưa của bé cần lành mạnh và đủ chất:

  • Thời gian: 12h trưa.
  • Món ăn: Cháo cua nấu rau mồng tơi, cháo lươn nấu su su, cháo thịt bò nấu khoai tây và cà rốt,...
Be 1 tuoi an duoc nhung gi 6
Cháo cua bổ sung rất nhiều đạm và canxi cho bé 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet.
  • Món bổ sung: sữa cho bé hoặc sữa mẹ.

Bữa phụ chiều

Bữa phụ chiều cũng là bữa quan trọng để bé có năng lượng hoạt động, chơi đùa, mẹ cho bé ăn đủ sẽ không khiến bé bị uể oải:

  • Thời gian: 3h chiều.
  • Món ăn: sữa chua, nước cam ép, váng sữa,...

Bữa tối

Bữa tối là bữa chính cuối cùng trong ngày, mẹ nên cho bé ăn những món ăn dễ diêu để bé không bị đầy bụng:

  • Thời gian: 6h-h30 tối.
  • Món ăn chính: súp gà, súp cua, cháo tôm nấu nấm hương, súp đậu xanh bí đỏ, cháo sườn,...

>>> Xem thêm:

- Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp bé ăn ngon và chóng lớn

Be 1 tuoi an duoc nhung gi 7
Bữa tối mẹ nên chọn món ăn dễ tiêu - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa phụ tối

Bữa phụ tối mẹ nên cho bé ăn thật đơn giản, tốt nhất là để bé bú mẹ. Mẹ có thể cho bé bú mẹ vào khoảng 8h-9h tối, cho bé chơi đùa một lát rồi ru bé ngủ.

Trên đây là một số thông tin để mẹ giải đáp thắc mắc bé 1 tuổi ăn được những gì. Bé ở độ tuổi này đã làm quen được khá nhiều món nên mẹ có thể xem xét và bổ sung vào thực đơn nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh và thông minh của bé.

Muốn con lớn lên thành công và giàu có, cha mẹ đừng quên rèn con 3 kỹ năng này

Muốn con lớn lên thành công và giàu có, cha mẹ đừng quên rèn con 3 kỹ năng này

Mua cho con đồ chơi tốt nhất, đầu tư cho con đi học các khóa học đắt tiền, làm mọi cách để con vào được đại học danh tiếng... Nhưng bố mẹ có tự hỏi, liệu tất cả những điều này giúp con trở thành người thành đạt và giàu có trong cuộc sống tương lai hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   Trẻ 1 tuổi cần bổ sung chất gì trẻ 1 tuổi nên ăn gì nên cho bé 1 tuổi ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?