Bé 8 tháng ăn được gì? Thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng

Nuôi dạy con 25/12/2019 10:09

“Bé 8 tháng ăn được gì?” là câu hỏi mà nhiều mẹ quan tâm, không biết thực phẩm nào là phù hợp với độ tuổi này và bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất cho con. Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

Bé từ 7-8 tháng tuổi đã chuyển sang chế độ ăn dặm với thực phẩm đa dạng và phong phú hơn các tháng trước. Để bé được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và phát triển tốt nhất, chế độ ăn của bé phải thay đổi. Vậy bé 8 tháng ăn được gì và thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi như thế nào, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn.

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Bé 8 tháng ăn được gì? Thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng

Giai đoạn 8 tháng tuổi là giai đoạn mà bé đã phát triển được kỹ năng nhai và nuốt. Do đó cháo không cần quá nhuyễn mịn bé cũng có thể ăn được. Đồng thời, đây là thời điểm mà mẹ có thể cho bé ăn nhiều loại thịt hơn, cua, lươn… Bên cạnh bú sữa mẹ, các chị em nên cho bé ăn dặm đều 3 bữa/ngày. Dưới đây là một vài món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi mà bạn nên thêm vào thực đơn:

Cháo thịt heo bí đao

Nguyên liệu cần chuẩn bị: cháo gạo tẻ, thịt heo, bí đao, dầu olive và các loại gia vị cần thiết.

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Cháo thịt heo bí đao cho bé 8 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Gọt vỏ bí đao, thịt rửa sạch rồi xay nhuyễn. Cháo ninh nhừ sẵn và cho hỗn hợp thịt xay vào đun đến khi chín mềm, sau đó cho bí đao vào, sôi thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Thêm chút dầu olive rồi để nguội cho bé ăn.

Cháo cá cà rốt

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cháo gạo tẻ, thịt cá (đã hấp chín, tách xương và xay nhuyễn), cà rốt (gọt vỏ, xay nhuyễn), dầu olive và gia vị.

Cách thực hiện: Cháo đã ninh nhừ, cho cá, cà rốt vào nấu chín cho mềm. Sau đó thêm 1 thìa cà phê dầu olive, chờ nguội rồi cho bé ăn. Lưu ý: Đối với món cháo cá, hãy cho bé ăn khi nó còn hơi ấm, vì nguội quá sẽ có vị hơi tanh và mất ngon.

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Cháo cá cà rốt cho bé 8 tháng ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt heo nấm rơm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cháo gạo tẻ, thịt heo (chọn loại thịt nạc ngon và xay nhuyễn, nấm rơm (rửa sạch, băm nhuyễn), dầu olive và gia vị.

Cách thực hiện: Cháo ninh nhừ rồi cho thịt heo băm nhuyễn vào sôi đến khi thịt chín mềm. Sau đó, cho nấm rơm vào đun sôi thêm khoảng 5 phút cho chín mềm. Thêm 1 thìa dầu olive cho béo, khuấy đều và để nguội. 

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Cháo gà nấu rơm cho bé 8 tháng ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân

Tình trạng nhẹ cân, còi xương suy dinh dưỡng khiến nhiều bà mẹ lo lắng và luôn tìm kiếm thực đơn cho bé 8 tháng tăng cân. Giai đoạn 8 tháng tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn chính và không thể thiếu cho trẻ. Đặc biệt, giai đoạn này hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu do đó cần cho bé ăn dặm từ từ chứ không thể tùy tiện gì cũng cho bé ăn. Hơn thế nữa, bạn chỉ nên xem ăn dặm như một bữa phụ hằng ngày cho bé. Thực đơn cho bé 8 tháng tuổi nhẹ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

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Thực đơn ăn dặm đầy đủ thành phần cho trẻ 8 tháng - Ảnh minh họa: Internet
  • Bữa ăn hằng ngày cần đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất bao gồm: tinh bột, đạm, đường và chất béo, nên cân bằng nhau để bé có thể hấp thụ dinh dưỡng tối đa. Đặc biệt là các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C và protein.
  • Đối với bé 8 tháng tuổi nhẹ cân, bạn nên xem xét lại chế độ ăn và điều chỉnh cho phù hợp. Cần cung cấp đủ 500ml sữa mẹ/ngày cho bé, 3 bữa cháo/bột và thêm 200ml sữa ngoài cho bé. Bữa ăn phụ của bé có thể là sữa chua, váng sữa hoặc phô mai.
  • Chọn thức ăn phù hợp: Mỗi khi cho bé ăn dặm, các mẹ hãy để ý xem con mình có bị dị ứng bởi thực phẩm nào không nhé. Hoặc trẻ thích ăn món nào hay ghét món nào thì mẹ nên biết để lần sau lựa chọn loại thực phẩm cho phù hợp để bé không còn kén ăn nữa.
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Nên để ý xem bé thích ăn gì để nấu cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet
  • Thay đổi thực đơn thường xuyên: Hệ tiêu hóa của trẻ 8 tháng khá ổn định. Do đó, mẹ có thể đa dạng thực đơn cho bé lên bằng nhiều loại thịt lợn, thịt bò, cá, lòng đỏ trứng, sữa chua, phô mai, dầu ăn… và chế biến chúng thành nhiều món ngon khác nhau. Đồng thời bạn nên kết hợp trang trí món ăn cho thật bắt mắt để kích thích vị giác và ham muốn ăn của trẻ hơn.

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Bé 8 tháng ăn được cá gì?

Bé 8 tháng đã biết ăn dặm nhiều món, do đó bé có thể kết hợp các món cháo với rau củ và một số loại cá để bổ sung thêm chất đạm cho bé. Bạn nên cho bé ăn cá nước ngọt vì nó lành tính, dễ tiêu hóa và không lo sợ cá nhiễm thủy ngân trong nước biển. Một số loại cá bé 8 tháng tuổi nên ăn bao gồm: cá hồi, cá lóc, cá basa, cá kèo, cá trê, cá diêu hồng.

Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp các mẹ biết thêm nhiều món ăn cho bé 8 tháng của mình thêm khỏe mạnh, tăng cân và phát triển toàn diện. Giờ đây, các mẹ đã tự trả lời câu hỏi “ Bé 8 tháng ăn được gì” rồi đúng không nào?

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