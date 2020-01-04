Sử dụng cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh có những công dụng gì?

Cây sài đất là loại cây mọc hoang dại ở nhiều nơi, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Một số đặc điểm của cây sài đất dưới đây có thể giúp bạn nhận biết chúng.

Cây sài đất có công dụng trị mụn, ngoài ra nó còn được dùng để chữa viêm cơ, giải độc tiêu viêm và trị viêm tuyến vú, thoái hóa đốt sống lưng rất tốt. Không chỉ với người lớn, dân gian thường sử dụng cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh vì nó mang lại những lợi ích trong việc trị rôm sảy, chàm sữa và ngứa ngáy do viêm da cơ địa ở trẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc thông tin chi tiết về loài cây này.

Cây sài đất chủ yếu mọc ở các tỉnh phía Bắc, phù hợp với khí hậu mát mẻ và ẩm ướt. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhiều người biết đến giá trị của loài cây này nên đã đem về trồng.

Cánh hoa có màu vàng tươi, cuống hoa dài hơn 5cm, mọc từ kẽ lá, khá giống với hoa đồng tiền nhưng nhỏ hơn.

Gần như không có cuống lá, mọc đối nhau, hình bầu dục, thon dài 2 đầu nhọn, có răng cưa thưa và có lông nhỏ cứng ở cả 2 mặt.

Sài đất là loại cỏ mọc lan bò ở mặt đất, sống dai, thân mọc đến đâu thì rễ mọc tới đấy.

Nhiều người có thể nhầm lẫn cây sài đất với một số loài cây khác do chúng có hình dáng và kích thước khá giống nhau. Dưới đây là một số điểm chú ý giúp bạn có thể nhận biết chính xác được cây sài đất khi tìm nó để chữa bệnh:

Cây sài đất giả: Loài cây này có cành gần như hình vuông, nhẵn và có một lớp lông mỏng phủ lên trên. Lá cây có hình bầu dục, có răng cưa bên ngoài. Hoa của cây này có màu xanh nhạt.

Cây lỗ địa cúc: Loại cây này cũng có thân nhẵn, phủ bên ngoài bằng một lớp lông mỏng. Lá ngắn hơn và hoa có màu vàng nhạt hơn so với hoa sài đất.

Bạn có thể nhầm cây sài đất và cây lỗ địa cúc - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây sài đất

Lá cây sài đất được biết đến như một loại thuốc cực kỳ tốt do nó chứa nhiều thành phần kháng sinh tự nhiên có tác dụng sát khuẩn, làm sạch da, chống viêm. Do đó, sử dụng cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh có thể chữa được các chứng rôm sảy, chàm sữa hay ngứa ngáy,… vô cùng hiệu quả tại nhà.

Theo Đông y, lá sài đất có tính mát, vị chua giúp thanh nhiệt, giải độc, chống lại vi khuẩn gây bệnh, tiêu diệt các vi khuẩn cộng sinh, nhiễm trùng hay viêm tấy ngoài da. Bên cạnh đó, lá sài đất còn được nhiều người sử dụng để giải cảm, trị viêm họng, viêm phế quản, phòng bệnh sởi,...

Cây sài đất có tác dụng trị rôm sảy, ngứa, nhiễm khuẩn ở da - Ảnh minh họa: Internet

Cây sài đất chữa rôm sảy

Cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn có công dụng chữa rôm sảy hiệu quả. Cách làm như sau:

Bước 1: Lót khăn tắm dưới đáy chậu để bé không bị trơn ngã.

Bước 2: Lá sài đất rửa sạch vò nát rồi cho vào trong chậu có nước ấm.

Bước 3: Sử dụng khăn nhúng nước lá sài đất rồi lau khắp người bé từ mặt, cổ, lưng, bụng. Ở các vùng da bị rôm sảy, mụn nhọt, mẹ chú ý lau nhẹ nhàng để tránh bị vỡ nước.

Bước 4: Tắm lại cho bé bằng nước ấm sạch. Sau đó, lau khô người bé và mặc trang phục sạch sẽ thoáng mát, rộng rãi cho bé để tránh cọ xát vào vết thương.

Cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh trị rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet

Để trị rôm sảy dứt điểm cho bé, các mẹ nên thực hiện mỗi tuần 3 lần. Không nên tắm lá sài đất cho bé quá nhiều vì nó có thể khiến làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé bị kích ứng, gây ra tác dụng ngược. Lưu ý nếu mụn nhọt chuyển qua rôm sảy đỏ, có mủ thì không nên tắm lá sài đất cho bé. Nếu bệnh có chuyển biến nặng hơn thì hãy đưa bé đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và có biện pháp phù hợp.

Cây sài đất trị ngứa

Sử dụng thang thuốc bao gồm 30g sài đất, 15g kim ngân, 10g khúc khắc, 12g ké đầu ngựa, 16g cam thảo đất, sắc uống 1 thang thuốc/ngày. Giã nát sài đất rồi đắp lên các chỗ ngứa lở.

Chữa mụn nhọt, ngứa: Sắc một thang thuốc bao gồm 30g sài đất, 15g kim ngân, 10g khúc khắc, 20g bồ công anh để uống mỗi ngày. Phần bã có thể dùng để đắp lên phần bị nhọt, bệnh sẽ nhanh khỏi hơn.

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Sài đất kết hợp với một số vị thuốc khác trị ngứa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cây sài đất tắm cho trẻ

Ngoài việc sử dụng sài đất để chữa rôm sảy, ngứa cho trẻ, bạn cũng có thể dùng nó để làm nước tắm cho trẻ hằng ngày.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một vài lá sài đất, chậu tắm và khăn lau sạch. Lấy lá sài đất rửa sạch và vò nhàu nát, cho vào nồi nước đun sôi lên. Đợi nước ấm rồi tắm cho trẻ. Phương pháp này vừa giúp trẻ phòng ngừa rôm sảy vừa làm sạch vi khuẩn trên da cho trẻ.

Trên đây là một số thông tin về cây sài đất và tác dụng của nó trong việc chữa bệnh và điều trị một số tình trạng về da. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể biết thêm cách sử dụng cây sài đất tắm cho trẻ sơ sinh đúng cũng như bảo vệ bé khỏi các vấn đề về da.