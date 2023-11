Bà bầu ăn chuối với những tác dụng hay không ngờ tới!

Chuối có tác dụng gì với bà bầu

Theo nghiên cứu, trong chuối có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm: Calo, Carbohydrate, Protein, đường, chất xơ, chất béo. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe như: B1, B2, B3, B6, B9, A, C, E, K. Đặc biệt không thể quên kể đến các khoáng chất: Canxi, Sắt, Phốt pho, Magiê, Kẽm. Khi bà bầu ăn chuối sẽ mang đến những lợi ích:

Giảm nguy cơ dị tật đối với thai nhi hoặc sinh non

Trong chuối có chứa axit folic là một chất cực kỳ cần thiết trong quá trình hình thành và phát triển não bộ, dây thần kinh và tủy sống của thai nhi. Nếu khi mang thai, mẹ thiếu đi chất này sẽ khiến trẻ có nguy cơ cao bị khuyết tật, sinh non. Và may mắn thay, cách bổ sung cực kỳ hiệu quả, an toàn mà lại ngon miệng cho mẹ bầu chính là ăn chuối đấy nhé.