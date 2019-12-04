Những lợi ích tuyệt vời khi bà bầu ăn bí đỏ

Bí đỏ là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và hàm lượng chất xơ dồi dào vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Trong giai đoạn mang thai, bất kỳ người mẹ nào cũng nên chú ý về chế độ dinh dưỡng của mình, nhất là việc nên hay không ăn những thực phẩm gì và thực phẩm nào là có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Trong chuyên mục sức khỏe mẹ bầu hôm nay, các bạn cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu về việc bà bầu ăn bí đỏ tốt như thế nào nhé.

Bí đỏ chứa nhiều chất xơ có lợi cho tiêu hóa, chống táo bón. Bí đỏ khi nấu chín thì mềm, do đó chất xơ khi vào trong cơ thể được hấp thụ và tiêu hóa nhanh hơn, không lưu lại trong ruột khiến cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.

Vitamin A và vitamin C có trong bí đỏ là chất chống oxy hóa và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Bên cạnh đó hạt bí đỏ còn chứa nguyên tố kẽm có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi quá trình oxy hóa.

Bà bầu ăn bí đỏ tốt cho tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp

Hàm lượng kali có trong bí đỏ giúp huyết áp được kiểm soát một cách ổn định. Vitamin A thúc đẩy hoạt động của tim, tăng tuần hoàn máu. Đồng thời chất xơ trong loại quả này giúp cholesterol trong máu giảm, từ đó tăng cường hoạt động của tim mạch.

Bà bầu ăn bí đỏ có tốt không?

Bà bầu có nên ăn bí đỏ không hay bí đỏ có tốt cho bà bầu không là câu hỏi mà nhiều mẹ bầu đặt ra khi chọn bí đỏ trong thực đơn bữa ăn hằng ngày. Câu trả lời bà bầu ăn bí đỏ rất tốt bởi những lợi ích tuyệt vời dưới đây.

Thai nhi phát triển trí não

Khi bí đỏ vào trong cơ thể mẹ, Acid glutamin được giải phóng giúp trí não thai nhi phát triển và trở nên thông minh hơn. Đặc biệt hơn hạt bí đỏ có chứa hàm lượng kẽm và omega 3 dồi dào giúp mắt bé sáng ngay cả trong bụng mẹ, đồng thời não bộ phát triển mạnh hơn. Quá tuyệt vời đúng không nào?

Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu

Tình trạng thiếu máu rất dễ xảy ra với phụ nữ mang thai. Hàm lượng sắt và kẽm dồi dào có trong bí đỏ có tác dụng bổ máu, ngăn ngừa thiếu máu, đồng thời bổ sung thêm sắt cho mẹ, chống đau lưng trong suốt thai kỳ.

Bà bầu nên ăn bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế biến chứng thai kỳ

Bí đỏ giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa cực mạnh, hạn chế nguy cơ bị nhiễm trùng trong khi mang thai. Acid ascorbic có trong bí đỏ còn giúp mẹ bầu giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi, không ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

Chống táo bón hay nguy cơ trĩ cho mẹ bầu

Bí đỏ cực kỳ giàu chất xơ, thần dược trong làng táo bón. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa tình trạng táo bón và giúp mẹ tránh xa nguy cơ bệnh trĩ mà các mẹ bầu phải đối mặt.

Đẹp da, cho mẹ bầu thêm tươi tắn

Khi mang thai, nội tiết tố và hormone trong cơ thể mẹ bầu thay đổi khá nhiều, khiến da sạm đi, khô và không còn hồng hào như trước nữa. Bí đỏ có chứa vitamin A (beta-caroten) giúp tái tạo tế bào da, đồng thời vitamin C có trong bí đỏ có công dụng làm chậm quá trình lão hóa, mang đến cho bạn một làn da tươi sáng, căng mịn ngay cả khi mang thai.

Bên cạnh việc ăn bí đỏ, các mẹ cũng có thể dùng bí đỏ xay nhuyễn làm mặt nạ dưỡng da cực tốt.

Bí đỏ giúp mẹ bầu có làn da đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn bí đỏ không?

Với những lợi ích tuyệt vời mà bí đỏ mang lại cho mẹ bầu ở trên thì bạn hoàn toàn yên tâm ăn bí đỏ bất kể trong giai đoạn nào của quá trình mang thai. Bởi vậy, câu trả lời ở đây là có, bà bầu 3 tháng nên ăn bí đỏ và bí đỏ cực kỳ tốt cho bà bầu nhé.

Món canh bí đỏ cực bổ dưỡng cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn bí đỏ như thế nào thì tốt cho thai nhi?

Một số lưu ý dành cho các mẹ bầu khi ăn bí đỏ như sau:

Nên ăn bí đỏ 2-3 bữa/tuần

Ăn bí đỏ hàng ngày có tốt không? Không phải vì bí đỏ tốt mà các mẹ lạm dụng và ăn quá nhiều chúng trong bữa ăn hằng ngày. Bí đỏ có chứa vitamin A dồi dào, nếu ăn quá nhiều mà bị đọng lại trong gan sẽ gây ra hiện tượng vàng da cho mẹ bầu. Do đó bà bầu chỉ nên ăn bí đỏ 2-3 bữa/tuần là được.

Mẹ bầu chỉ nên ăn bí đỏ 2-3 bữa/tuần - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn bí đỏ quá già

Bí đỏ quá già thường bị biến chất, ăn vào sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu.

Không nên ăn bí đỏ đã qua sơ chế và bảo quản trong tủ lạnh

Bí đỏ đã qua sơ chế sẽ mất một phần chất dinh dưỡng, nếu cho vào tủ lạnh sẽ có nhiều vi khuẩn hơn. Hãy dùng bí đỏ tươi để nấu các món ăn ngon cho mẹ bầu nhé.

Hy vọng những kiến thức về bà bầu ăn bí đỏ ở trên sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về công dụng của bí đỏ đối với việc dưỡng thai. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh trong suốt thời gian thai kỳ.