Bà bầu uống nước dừa non hay già thì tốt?

Theo quan niệm dân gian, bà bầu uống nước dừa non sẽ giúp cho em bé có da trắng hồng, nước ối trong. Ngược lại uống nước dừa già sẽ gây đục ối không tốt cho em bé. Tuy nhiên đây chỉ là truyền miệng, chưa hề có cơ sở khoa học chứng minh.

Nước dừa là một loại thức uống bổ dưỡng cho bà bầu trong suốt thai kỳ. Hiện rất nhiều bà bầu vẫn đang băn khoăn bà bầu uống nước dừa non hay già là tốt nhất cho sức khỏe trong thai kỳ. Để giải đáp thắc mắc này, bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ thông tin về sự khác nhau giữa dừa non và dừa già, đồng thời cũng chia sẻ về những lợi ích và khuyến nghị cho bà bầu khi uống nước dừa.

Trong khi đó quả dừa già có nhiều cùi dừa hơn nhưng nước dừa già lại nhạt hơn. Hàm lượng dinh dưỡng trong nước dừa già cũng ít hơn trong nước dừa non. Tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng trong cùi dừa già lại nhiều hơn trong dừa non rất nhiều. Do đó việc dùng cùi dừa già nấu trong các món ăn có thể được coi là phương án thay thế khi các mẹ bầu thấy ngán uống nước dừa.

Trên thực tế chúng ta có thể thấy có sự khác biệt giữa nước dừa non và dừa già. Trong quả dừa non có nhiều nước, và nước dừa non có vị ngọt hơn nước dừa già. Điều này là do hàm lượng chất dinh dưỡng trong đó. Theo một nghiên cứu gần đây, trong một cốc nước dừa non trung bình có 46 calo, 3 gram chất xơ và hàm lượng chất điện giải cao, đặc biệt là kali. Không chỉ vậy, nước dừa non còn chứa vitamin C và sắt.

Như vậy đáp án cho câu hỏi nước dừa non hay dừa già tốt đã được giải đáp qua thông tin ở trên. Và giờ chắc hẳn các bạn đã biết bà bầu nên uống nước dừa non hay già rồi chứ.

Nước dừa non ngọt và tốt hơn cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống nước dừa đối với bà bầu

Nước dừa là hỗn hợp của clorua, chất điện giải, Riboflavin, Canxi, Magie, Vitamin C và một số dưỡng chất khác. Ngoài việc mang đến cảm giác ngon miệng, mát mẻ và sảng khoái cho cơ thể, nước dừa còn rất tốt cho cả sức khỏe của mẹ và con vì những lý do sau:

- Duy trì lượng nước và chất điện giải trong cơ thể: Nước dừa có chứa một lượng đường, protein và natri vừa phải, do đó nó giúp duy trì lượng nước và chất điện giải hàng ngày theo nhu cầu của cơ thể.

- Bảo vệ mẹ bầu trước nguy cơ nhiễm trùng: bằng chứng đã chỉ ra rằng uống nước dừa khi mang thai giúp tăng khả năng miễn dịch, cải thiện chức năng thận, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và giảm huyết áp cao.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng thai kỳ: nước dừa có ít calo và có chứa chất xơ, axit béo omega (loại tốt cho sức khỏe), do đó được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai để bổ sung dưỡng chất mà vẫn giúp họ kiểm soát cân nặng.

- Cải thiện tiêu hóa: nước dừa có tác dụng cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng cường hệ thống tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, duy trì và điều chỉnh ph. Từ đó giúp cân bằng cơ thể, cải thiện sự trao đổi chất và giải độc cơ thể. Là một chất trung hòa axit tự nhiên, nước dừa cũng giúp làm dịu và ngăn ngừa chứng ợ nóng khi mang thai.

- Tăng cường hệ thống miễn dịch: Nước dừa giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết giúp tăng cường hệ thống miễn dịch từ đó bảo vệ mẹ và con khỏi bệnh tật. Axit lauric có trong nước dừa chịu trách nhiệm sản xuất một loại axit chống lại bệnh tật gọi là “monolaurin”, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của mầm bệnh gây hại như vi rút, nấm.

Uống nước dừa đúng cách sẽ tốt cho thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích như kể trên, việc uống nước dừa khi mang thai rất được khuyến khích, tuy nhiên vẫn cần phải chú ý những điểm sau về việc uống nước dừa cho bà bầu đúng cách.

Bà bầu nên uống nước dừa bao nhiêu là đủ?

Bà bầu chỉ nên uống nước dừa một cách điều độ. Không được uống nước dừa như một loại thức uống thay thế nước lọc. Nếu nước ối bình thường, chỉ cần 1 quả 1 ngày là đủ. Nếu mẹ bị thiếu ối, thì có thể uống nhiều hơn.

Uống nước dừa điều độ hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu uống nước dừa từ tháng thứ mấy?

Các chuyên gia khuyến nghị, trong ba tháng đầu khi bà bầu vẫn còn có các triệu chứng nghén thì không nên uống nước dừa. Hàm lượng chất béo cao trong nước dừa có thể khiến cho mẹ bầu cảm giác nghén nặng hơn.

Bắt đầu từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 7 thai kỳ là thời điểm uống nước dừa tốt nhất cho bà bầu.

Vậy bà bầu không nên uống nước dừa khi nào? Khi bà bầu bị huyết áp thấp, mệt mỏi, suy nhược, đầy hơi khó tiêu thì không nên uống nước dừa.

Gần sinh có nên uống nước dừa?

Thời điểm gần sinh, bà bầu nên uống nước dừa ở một lượng vừa phải khoảng 3-4 lần/tuần. Trong giai đoạn nước rút này, uống nước dừa có thể giúp bà bầu cải thiện được tình trạng lão hóa tóc và da, đồng thời có thể cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho em bé.

Uống nước dừa điều độ những tháng cuối thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu uống nước dừa vào thời điểm nào trong ngày?

Để tránh việc bị cảm giác no ảnh hưởng đến bữa ăn chính trong ngày, bà bầu nên uống nước dừa cách bữa ăn chính hai tiếng. Đồng thời cũng nên tránh uống vào buổi tối vì việc dậy đi tiểu đêm liên tục sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bà bầu có thể cân nhắc uống vào lúc sáng sớm hoặc giữa giờ chiều. Vì lúc này các chất điện giải và dinh dưỡng sẽ được hấp thu tốt nhất vào cơ thể mẹ, để hai mẹ con có một ngày tràn đầy năng lượng.

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Uống nước dừa có bị loãng máu không?

Một số bà bầu vẫn lo lắng vì điều này và câu trả lời của chúng tôi là không. Nước dừa có chứa clorua, chất điện giải, Riboflavin, Canxi, Magie, Vitamin C và một số dưỡng chất khác. Vậy nên có thể một số bà bầu sẽ đi tiểu nhiều hơn sau khi uống nước dừa, thế nhưng chắc chắn nước dừa không thể làm loãng máu được. Các bà bầu cứ yên tâm uống nhé!

Uống nước dừa hợp lý để có một thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp các bà bầu có được thông tin về việc bà bầu uống nước dừa non hay già thì tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng tìm ra câu trả lời về bà bầu nên uống nước dừa như thế nào để mang đến hiệu quả tuyệt vời cho con yêu trong suốt thai kỳ. Hãy áp dụng ngay để hai mẹ con cùng có một thai kỳ mạnh khỏe nhé.