Bà bầu uống nước dừa non hay già thì tốt?

Nước dừa là một loại thức uống bổ dưỡng cho bà bầu trong suốt thai kỳ. Hiện rất nhiều bà bầu vẫn đang băn khoăn bà bầu uống nước dừa non hay già là tốt nhất cho sức khỏe trong thai kỳ. Để giải đáp thắc mắc này, bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ thông tin về sự khác nhau giữa dừa non và dừa già, đồng thời cũng chia sẻ về những lợi ích và khuyến nghị cho bà bầu khi uống nước dừa.

Mẹ bầu nên uống nước dừa non hay dừa già thì tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế chúng ta có thể thấy có sự khác biệt giữa nước dừa non và dừa già. Trong quả dừa non có nhiều nước, và nước dừa non có vị ngọt hơn nước dừa già. Điều này là do hàm lượng chất dinh dưỡng trong đó. Theo một nghiên cứu gần đây, trong một cốc nước dừa non trung bình có 46 calo, 3 gram chất xơ và hàm lượng chất điện giải cao, đặc biệt là kali. Không chỉ vậy, nước dừa non còn chứa vitamin C và sắt.

Trong khi đó quả dừa già có nhiều cùi dừa hơn nhưng nước dừa già lại nhạt hơn. Hàm lượng dinh dưỡng trong nước dừa già cũng ít hơn trong nước dừa non. Tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng trong cùi dừa già lại nhiều hơn trong dừa non rất nhiều. Do đó việc dùng cùi dừa già nấu trong các món ăn có thể được coi là phương án thay thế khi các mẹ bầu thấy ngán uống nước dừa.