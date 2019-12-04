Cách chế biến cá hồi cho bà bầu ăn mãi mà không ngán

Tuy nhiên, cá hồi có chứa một lượng nhỏ thủy ngân, có thể hấp thụ vào trong quá trình tiêu hóa. Mặc dù thủy ngân cuối cùng sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể, nhưng khi nồng độ quá cao có thể sẽ gây hại. Do đó, cách chế biến cá hồi cho bà bầu luôn phải đảm nguyên tắc sơ chế kỹ, nấu trên nhiệt độ cao trước khi thưởng thức.

Cá hồi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Bởi loại cá này giàu axit béo không no, DHA, các vitamin A, vitamin nhóm B, các dưỡng chất như canxi, kali, sắt, phốt pho, kẽm, đồng, magie cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Do đó, trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu nào luôn ăn khoảng 300g cá hồi/tuần, sẽ rất tốt cho việc hoàn thiện hệ thần kinh thai nhi, giúp bé thông minh, nâng cao sức tập trung. Bên cạnh đó, ăn các món ăn làm từ cá hồi cũng giúp bà bầu phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ổn định tâm trạng, giảm nguy cơ đau lưng do thiếu canxi.

Để nấu cháo cá hồi, mẹ bầu cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Cháo cá hồi

Bước 1: Cá hồi rửa sạch, sau đó cắt hình vuông như con cờ. Tiếp theo ướp cá với 1 muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu, ½ muỗng cà phê hạt nêm.

Bước 2: Bắc nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào đun nóng, sau đó cho tỏi băm vào phi vàng, kế đó cho lượng gạo đã chuẩn bị cả nếp lẫn tẻ vào xào. Đến khi nào hạt gạo hơi có màu đục, thơm thì cho 1,5-2 lít nước xương gà vào. Nếu không có nước xương gà có thể dùng nước lọc.

Bước 3: Đun cho cháo sôi, chú ý đừng để bị trào. Sau đó cho hành tây và vài cọng hành trắng vào cho nồi cháo để thêm ngọt nước. Tiếp tục đun cho hạt gạo mềm, nở thì cho cà rốt và gừng thái chỉ thiên vào. Bạn dùng đũa quấy cháo đều tay khi nấu để không bị dính nồi. Đợi đến khi tất cả chín mềm thì cho cá hồi vào.

Bước 4: Đun cho nồi cháo sôi lại thì tắt bếp rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Bước 5: Múc cháo ra tô, cho thêm ít hành lá, gừng và hành phi rồi thưởng thức.

Món ngon từ cá hồi cho bà bầu

Những món ăn từ cá hồi giàu dưỡng chất tốt cho cơ thể người mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. Do đó, trong thực đơn hàng ngày mẹ bầu hãy bổ sung thêm những món ngon làm từ cá hồi dưới đây, để bổ sung các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là DHA và omega-3 cho con.

Cá hồi viên chiên

Nguyên liệu cần có

500gr cá hồi

½ chén hành tây, thái nhỏ

¼ quả ớt chuông đỏ, thái nhỏ

2 thìa rau mùi, thái nhỏ

2 thìa mù tạc

1 quả trứng

1 chén vụn bánh mì

Sốt mayonnaise

Muối, tiêu

Dầu ăn

Cá hồi viên chiên

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế

Cá hồi rửa thật sạch rồi mang đi hấp chín, sau đó cắt thành những miếng nhỏ. Hành tây và ớt chuông rửa sạch, bóc vỏ rồi thái miếng thật mỏng.

Bước 2: Trộn, tạo hình thành cá hồi viên

Bạn hãy đun nóng dầu ăn trong chảo, sau đó cho hành, ớt chuông vào xào chín, rồi múc ra để riêng cho nguội. Tiếp đến bạn hãy cho thịt cá hồi, hành tây, ớt, một chút rau mùi, mù tạt và đập thêm 1 quả trứng. Trộn đều tất cả các nguyên liệu, cho hỗn hợp dẻo lại, nặn thành những viên cá hồi nhỏ.

Bước 3: Chiên cá hồi viên

Sau khi đã tạo hình xong cho cá hồi thì bạn lăn qua những miếng bánh mì vụn. Tiếp đến cho nhiều dầu ăn vào chảo đun nóng và thả viên cá vào chiên. Chú ý nhỏ lửa đến khi miếng cá vàng đều hai mặt thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Mẹ bầu hãy thưởng thức những viên cá hồi thơm ngon, có màu vàng đẹp mắt.

Cá hồi nướng cam

Nguyên liệu cần có:

4 miếng cá hồi phi lê (400 gram)

2 bát con nước cam vắt

1/3 bát con mật ong, 1/2 bát con bơ

1/2 bát con nước tương

8 nhánh tỏi, băm nhỏ, 4 lát gừng

Hành lá cắt nhỏ để trang trí.

Cơm nóng và nấm xào

Cách làm:

Cá hồi nướng cam

Bước 1: Ướp cá hồi với nước cam, mật ong, nước tương, tỏi và gừng trong khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Bước 2: Bật bếp lò ở 175 độ C, cho lên chảo một tấm giấy bạc, đặt cá lên trên rồi phết bơ lên.

Bước 3: Lấy cá ra, lật mặt, phết bơ lên.

Bước 4: Nướng cá khoảng 30 phút.

Bước 5: Trong thời gian chờ cá chín, bạn hãy cho hỗn hợp nước tẩm ướp cá vào chảo, nấu lên, đảo đều tới khi hỗn hợp có độ sệt. Sau đó khi cá đã chín, bạn hãy dưới nước xốt này lên, trang trí với hành lá và thưởng thức cùng cơm nóng, nấm xào.

Với cách chế biến cá hồi cho bà bầu theo kiểu này sẽ rất bén cơm, đặc biệt là trong mùa lạnh.

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Cá hồi sốt cà chua cho bà bầu

Nguyên liệu:

10ml dầu ăn

900 g cá hồi

4 tép tỏi

10g cà phê bột ớt

5g bột cà ri

2-3 quả cà chua

5g gừng băm nhỏ

1/2 củ hành tây nhỏ

2g bột ớt cayenne

Rau mùi

Cá hồi sốt cà chua

Đây là cách nấu cá hồi cho bà bầu vô cùng đơn giản, dù vụng về đến đâu các chị em cũng có thể làm được.

Cách làm:

Bước 1: Bạn hãy ướp cá hồi với muối, hạt tiêu. Sau đó đun nóng dầu oliu trong chảo lớn và cho cá vào. Lưu ý cho mặt có da cá vào trước, rán cho đến khi cá chuyển màu vàng. Trong quá trình rán cá cần lật đều tay.

Bước 2: Cho dầu ăn, cà chua vào chảo và xào cho đến khi mềm nhuyễn thì cho thêm hành tây, tỏi, bột cà ri, hạt tiêu, ớt bột, gừng, rau mùi đảo đều. Sau đó tắt bếp để nguội, cho toàn bộ vào máy xay để xay nhuyễn.

Bước 3: Đổ hỗn hợp nước sốt cà chua vào chảo, đun sôi nhẹ trong 5 phút rồi cho cá hồi vào, đun sôi nhỏ trong 8-10 phút hoặc cho đến khi cá chín, ngấm gia vị.

Bước 4: Thưởng thức món cá hồi sốt cà chua với với cơm hoặc bánh mì.

Canh chua cá hồi

Nguyên liệu:

1 lát cá hồi 500 hay 600 gram

1 vỉ đậu hũ

4 trái cà chua

Một vắt me

1 bó thì là

Một trái ớt cay

Muối, nước mắm, đường, bột nêm…

Canh chua cá hồi

Cách làm:

+ Cá hồi rửa sạch sau đó lóc da, rút xương, thái lát. Cà chua bỏ hạt, cắt miếng cau, tàu hũ cắt ra từng miếng vuông mỏng.

+ Cho một lít nước vào, đun sôi, nêm nếm cùng các gia vị đường, me, muối, nước mắm, nếm cho vừa ăn.

+ Tiếp theo cho cà chua vào nấu, sau đó cho thêm tàu hủ, cho cá vào, thấy có bọt, hớt ra cho nước canh được trong.

+ Khi thấy cá bắt đầu chín, nêm nếm lại một lần nữa, rồi cho thì là vào, đợi nồi canh sôi lại thì tắt bếp.

+ Múc canh ra tô, cho ớt cắt lát và thêm một ít hành lá cho đẹp mắt. Như vậy là bạn đã nấu xong món canh chua.

Trên đây là những món ăn làm từ cá hồi tốt cho bà bầu, cung cấp đạm và các hàm lượng chất dinh dưỡng khá cao. Vì vậy mẹ bầu nên ăn vào các bữa ăn chính để tăng năng lượng và sức đề kháng cho cơ thể.

Qua đây, các chị em cũng đã phần nào hiểu được cá hồi có tốt cho bà bầu không, biết được các thành phần dinh dưỡng chủ yếu. Để từ đây có cách chế biến cá hồi cho bà bầu phù hợp, bảo toàn được các thành phần dinh dưỡng tốt, loại bỏ tối đa thủy ngân, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch của mẹ và bộ gen di truyền trong tế bào của bé.