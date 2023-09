Cách chế biến cá hồi cho bà bầu ăn mãi mà không ngán

Cá hồi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Bởi loại cá này giàu axit béo không no, DHA, các vitamin A, vitamin nhóm B, các dưỡng chất như canxi, kali, sắt, phốt pho, kẽm, đồng, magie cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Do đó, trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu nào luôn ăn khoảng 300g cá hồi/tuần, sẽ rất tốt cho việc hoàn thiện hệ thần kinh thai nhi, giúp bé thông minh, nâng cao sức tập trung. Bên cạnh đó, ăn các món ăn làm từ cá hồi cũng giúp bà bầu phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ổn định tâm trạng, giảm nguy cơ đau lưng do thiếu canxi.

Cá hồi - thực phẩm tốt cho mẹ bầu

Tuy nhiên, cá hồi có chứa một lượng nhỏ thủy ngân, có thể hấp thụ vào trong quá trình tiêu hóa. Mặc dù thủy ngân cuối cùng sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể, nhưng khi nồng độ quá cao có thể sẽ gây hại. Do đó, cách chế biến cá hồi cho bà bầu luôn phải đảm nguyên tắc sơ chế kỹ, nấu trên nhiệt độ cao trước khi thưởng thức.