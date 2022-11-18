Bà bầu bị tiểu đường có nên ăn chuối hay không?

Bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai khiến mẹ bầu cảm thấy rất mệt mỏi và làm cho người thân lo lắng. Chính vì thế, chế độ ăn uống của họ nghiêm khắc hơn những mẹ bầu có sức khỏe bình thường và thường phải hạn chế những thực phẩm chứa nhiều đường. Vậy bà bầu bị tiểu đường có nên ăn chuối không? Bà bầu ăn gì thì tốt cho sức khỏe? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ngay câu trả lời chính xác nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chuối được xem là một trong những loại quả có nhiều chất dinh dưỡng , chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe nhưng chuối lại có hàm lượng đường cao. Vậy bị tiểu đường thai kỳ có nên ăn chuối hay không?

Tiểu đường thai kỳ là tình trạng mà phụ nữ bị tiểu đường trong quá trình mang thai. Khi bị bệnh này, các chị em phải thường xuyên kiểm tra lượng đường trong cơ thể, hạn chế ăn đồ ngọt và những món có đường hoặc giàu tinh bột, vì những thực phầm này có thể làm cho lượng đường trong máu tăng cao, khiến sức khỏe của mẹ bầu bị suy giảm.

Câu trả lời là các mẹ bầu bị tiểu đường có thể ăn chuối được nhưng với một lượng chuối hợp lý. Nếu biết bổ sung một cách hợp lý, mẹ bầu sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như:

- Trong quả chuối có chứa vitamin B6, giúp cải thiện tinh thần cho thai phụ.

- Chuối có chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mẹ bầu và thai nhi.

Chuối có hàm lượng vitamin cao, rất tốt cho mẹ và thai nhi!

- Ăn chuối giúp điều hòa huyết áp, hạn chế tình trạng bị chuột rút ở phụ nữ đang mang thai.

- Ngăn ngừa tình trạng béo phì, tránh thiếu máu khi sinh nở, tăng cường huyết cầu trong máu.

- Chuối chứa một lượng chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón khi đang mang thai cho mẹ bầu.

Bà bầu nên ăn chuối như thế nào thì hợp lý?

Mặc dù chuối rất tốt cho phụ nữ đang mang thai, nhưng với các mẹ bầu đang bị tiểu đường thì nên hạn chế ăn. Mẹ bầu chỉ ăn một lượng thích hợp, bởi trong chuối có chứa khá nhiều đường, có thể sẽ có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Mỗi ngày mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ chỉ nên ăn 1 quả chuối thôi nhé!

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích, mẹ bầu bị tiểu đường chỉ nên ăn 1 quả chuối mỗi ngày và nên lưu ý những điều này:

- Bạn nên ăn chuối sau khi ăn sáng hoặc cách bữa ăn trưa 2 tiếng là thích hợp nhất. Bởi vì khi bạn ăn chuối vào những khung giờ trên thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ các chất từ chuối hơn.

- Bạn nên ăn chuối tươi và không nên để trong tủ lạnh, bởi theo các bác sĩ, chuối chín có chứa nhiều đường hơn là chuối vừa chín tới. Lượng đường đó đa số không tốt cho người bệnh. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn chuối vừa chín tới thôi nhé.

- Bạn không nên chế biến chuối thành sinh tố hoặc nước ép, vì như vậy lượng đường trong thức uống sẽ tăng lên.

- Không ăn kèm chuối với bất kì bánh, kẹo hay loại đồ ngọt nào.

- Nếu bạn muốn ăn chuối cùng với cơm thì hãy giảm bớt phần cơm đi nhé.

Bà bầu bị tiểu đường nên ăn quả gì thì tốt cho sức khỏe?

Bên cạnh chuối, mẹ bầu bị tiểu đường cũng có thể bổ sung những loại trái cây sau vào thực đơn hàng ngày nhé:

1. Táo

Táo chứa nhiều vitamin C và chất xơ, rất tốt cho mẹ bầu bị tiểu đường!

Táo là một loại quả rất tốt cho các mẹ bầu lại với hàm lượng chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, nhưng lại rất ít đường, nên thường được các bác sĩ khuyến khích tiêu thụ để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ ở mẹ bầu.

2. Bơ

Bơ cũng là loại trái cây tốt cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ!

Trong bơ có chứa nhiều lượng carbohydrate khá thấp và lượng chất xơ cao, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mức đường huyết trong máu. Mẹ bầu có thể an tâm ăn loại trái cây thơm ngon, dinh dưỡng này nhé.

3. Lựu

Lựu chứa nhiều acid amin tốt cho mẹ bầu!

Đây là một loại quả được nhiều bà bầu ưa thích có chứa nhiều acid amin. Đặc biệt, nếu ăn lựu thường xuyên thì sẽ ngăn chặn được những biến chứng về sau của bệnh tiểu đường như động mạch vàng, tim mạch, cao huyết áp,... các mẹ bầu nhất định đừng bỏ qua loại trái cây này nhé.

4. Lê

Lê chứa nhiều khoáng chất và vitamin, rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu!

Trong các loại quả trái cây thì lê được xem là loại quả tốt cho mẹ bầu nhất. Bởi lê có chứa đến 80% nước, cùng nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Không chỉ vậy, hàm lượng acid malic có trong lê cũng rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, vác mẹ bầu nên ăn lê thường xuyên để bệnh tình thuyên giảm nhé.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi bà bầu bị tiểu đường có nên ăn chuối hay không. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ giúp mẹ bầu biết cách bổ sung chuối vào thực đơn một cách hợp lý và thu được hết những công hiệu từ loại trái cây thơm ngon này mang lại nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!