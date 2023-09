Tại sao bà bầu uống nước chanh rất tốt cho sức khỏe?

Bà bầu uống nước chanh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả thai nhi do trong chanh chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, bà bầu uống nước chanh sai cách thì không những không hấp thụ được các dưỡng chất từ chanh và ngược lại còn ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Vậy uống nước chanh đúng cách là như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Với những chị em phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ thì chanh là một thức uống lành mạnh. Trong 1 quả chanh bình thường chứa nhiều khoáng chất và vitamin như: vitamin B1, B2, B3, B6, magie, photpho,magie, đồng mangan. Những dưỡng chất này đều đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của thai nhi. Với lượng vitamin C dồi dào, nước chanh giúp mẹ bầu và em bé được khỏe mạnh.

Lợi ích khi bà bầu uống nước chanh

Nước chanh mang lại những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe cả mẹ và bé. Cụ thể:

Bổ sung giá trị dinh dưỡng

Nếu mỗi ngày các bà bầu uống nước chanh thì sẽ nạp vào cơ thể nhiều chất dinh dưỡng như canxi, photpho, mangan, đồng, vitamin C, giúp thai nhi phát triển tốt.

Lợi ích của bà bầu khi uống nước chanh - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin C cần thiết

Vitamin C có công dụng rất tốt trong việc các thai phụ hấp thu chất sắt hiệu quả, ngăn ngừa thiếu máu khi mang thai. Các thực phẩm như chanh, cam, quýt có nhiều vitamin C. Do đó, chỉ cần bạn ăn những thực phẩm này thường xuyên thì việc uống thuốc bổ là không cần thiết.

Phòng ngừa táo bón

Các chị em khi mang thai thường hay mắc chứng táo bón. Uống nước chanh có tác dụng kích thích gan hoạt động, tăng cường giải độc và giảm bớt lượng chất thải trong cơ thể, từ đó thúc đẩy hệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa chứng táo bón cho các mẹ bầu.

Thanh nhiệt cho cơ thể

Nước chanh là một thức uống được nhiều người yêu thích vì nó vừa ngon, chua chua, ngọt ngọt, vừa giúp cơ thể giải nhiệt trong những ngày thời tiết oi bức, ngăn ngừa tình trạng thiếu nước của cơ thể.

Nước chanh giúp thanh nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất chống oxy hóa

Trong chanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa nguy cơ lão hóa và già nua. Nước chanh thải bỏ các loại độc tố trong cơ thể giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, tránh được các bệnh viêm nhiễm và nhiễm trùng.

Rất tốt cho thai nhi

Chất Potassium có trong chanh giúp xương và não bộ thai nhi phát triển rất tốt, trẻ sinh ra rất thông minh, phản ứng nhanh nhạy với môi trường xung quanh.

Nước chanh rất tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cao huyết áp

Khi mang thai, huyết áp của các chị em thường cao hơn mức bình thường do cơ thể phải cung cấp một lượng máu để bổ sung chất dinh dưỡng nuôi thai nhi. Để tránh tình trạng tăng huyết áp đột ngột, bạn nên uống nước chanh thường xuyên.

“Sinh nở” dễ dàng

Theo kinh nghiệm dân gian, nếu bạn uống nước chanh và mật ong mỗi ngày sẽ giúp cho việc vượt cạn dễ dàng hơn.

Bà bầu uống chanh leo có được không?

Bà bầu uống chanh leo có được không - Ảnh minh họa: Internet

Theo bạn, uống nước chanh theo có tốt cho bà bầu không? Câu trả lời là Uống chanh leo mỗi ngày thực sự rất tốt cho chị em, vì:

- Tăng cường sự phát triển của thai nhi: Chanh leo có chứa nhiều chất dinh dưỡng và hàm lượng vitamin dồi dào như prolin, calin, arginin,.. rất tốt cho sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu. Vì lý do này mà các bác sĩ thường khuyên các mẹ bầu nên tăng cường uống chanh leo hàng ngày để giúp trẻ sinh ra được khỏe mạnh.

- Tốt cho xương khớp: Chanh leo còn có chứa nhiều khoáng chất như phốt pho, sắt, đồng,... nhằm giúp các chị em đang mang thai giảm nguy cơ loãng xương, gây đau xương khớp sau khi đẻ. Nếu uống chanh leo mỗi ngày, bạn không cần lo lắng về xương khớp nữa dù là trước hay sau khi sinh.

Giảm nguy cơ mắc cúm

Uống chanh leo giảm nguy cơ mắc cúm - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai, cơ thể của chị em thường suy yếu, hệ miễn dịch kém hơn bình thường nên hay đối mặt với các bệnh do vi rút, vi khuẩn. Nước chanh leo sẽ giúp chị em tăng cường hệ miễn dịch, ngăn cản các bệnh như cúm, nhiễm trùng, cảm, giúp cho chị em có một sức khỏe tốt.

Ngoài chanh, chanh leo, các bà bầu uống chanh muối cũng rất tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Bà bầu uống nước chanh thực sự rất tốt cho sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi. Bạn nên uống mỗi ngày 1 ly nước chanh để cung cấp các dưỡng chất có lợi cho cơ thể, trẻ sinh ra được khỏe mạnh, thông minh.