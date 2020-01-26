Bà bầu không nên ăn quả gì? Các mẹ đã biết chưa?

Đa phần mọi người đều nghĩ các loại hoa quả luôn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời kỳ bầu bí nhạy cảm, không phải loại quả nào cũng vô hại. Bà bầu không nên ăn quả gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu.

Rau hay hoa quả là nguồn cung cấp nhiều vitamin rất quan trọng cho cơ thể. Nhưng không phải loại quả nào cũng thích hợp với mẹ bầu. Bà bầu không nên ăn quả gì để tránh những rủi ro không đáng tiếc?

Bà bầu không nên ăn quả gì? - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây bà bầu không nên ăn

Bầu 3 tháng đầu ăn nho được không? Đây là câu hỏi được đặt rất nhiều nghi vấn. Đa phần các chuyên gia khuyên chị em nên hạn chế ăn nho vì lượng thuốc trừ sâu phun lên nho có thể làm ảnh hưởng đến mẹ và bé. Bên cạnh đó, nho chứa hàm lượng resveratrol rất cao - 1 chất chống oxy hoá có khả năng gây độc cho mẹ.

Bà bầu không nên ăn dứa - Ảnh minh họa: Internet

Dứa là loại trái cây mà mẹ không nên ăn trong trong thai kỳ, bởi dứa chứa nhiều bromelain - hoạt chất làm mềm tử cung và có thể gây chuyển dạ sớm. Đặc biệt 3 tháng đầu, mẹ không được ăn dứa, lúc đó dứa sẽ làm bạn thấy ốm nghén, mệt mỏi, dẫn đến nguy cơ sảy thai.

Me có lượng vitamin C vượt quá ngưỡng cho phép, có thể ngăn chặn việc sản xuất progesterone trong cơ thể bạn. Có nguy cơ dẫn đến sảy thai, sinh non, hoặc nguy hiểm hơn là tổn thương tế bào thai nhi. Vì thế bạn không nên ăn me trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu tiên.

Bà bầu không nên ăn me - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu tốt cho cơ thể khi thải ra các độc tố trong điều chỉnh hydrat hoá. Tuy vậy, khi bạn mang bầu mà ăn dưa hấu lại là vấn đề khá nghiêm trọng, vì bạn có thể tiếp xúc với các độc tố khác nhau mà dưa hấu thải ra. Dưa hấu còn khiến mẹ bầu bị cảm lạnh. Vì vậy, mẹ không nên ăn dưa quá nhiều trong thai kỳ để giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Chà là nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng lại mang tính nóng, thậm chí gây ra những cơn co thắt tử cung bằng cách kích thích các cơ tử cung của bạn. Nếu quá thèm chà là, mẹ chỉ nên ăn một chút chứ không sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.

Chuối được coi là thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe khi mang thai. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp phụ nữ bị dị ứng, mắc tiểu đường hoặc tiểu đường thai kỳ. Trong chuối có chứa chitinase - 1 chất gây dị ứng giống như latex, không tốt cho người bị dị ứng. Nó cũng làm tăng thân nhiệt và chứa nhiều đường.

Bà bầu không nên ăn chuối - Ảnh minh họa: Internet

Đào là loại quả mang tính nóng, dễ dẫn đến chảy máu bất thường hoặc là sảy thai. Lông ở vỏ đào cũng gây dị ứng, kích ứng với cổ họng sau khi ăn.

Chị em mang bầu không nên sử dụng trái cây đông lạnh trong một thời gian dài, vì tất cả các hương vị và chất dinh dưỡng ban đầu đều biến mất và có thể gây ngộ độc cho cả bạn và thai nhi.

Bà bầu nên ăn quả gì?

Bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn lựu? Chắc chắn là có. Lựu không chỉ chứa dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, lựu còn giúp ngừa rạn da rất hiệu quả. Hàm lượng chống oxy hóa trong lưu vượt trội hơn các loại quả khác. Ngoài ra, vitamin C có trong lựu sẽ tăng khả năng miễn dịch mà còn giúp sản sinh collagen, hỗ trợ phát triển xương, sụn và mạch máu cho thai nhi.

Kiwi thuộc top những loại thực phẩm giàu axit folic, dưỡng chất đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ. Bổ sung 600mcg axit folic mỗi ngày, giúp giảm 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh.

Kiwi tốt cho phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Cherry chứa hàm lượng sắt cao, gấp tới 20 lần so với cam, táo. Cherry chứa thêm melatonin - 1 chất kích thích oxy hoá mạnh mẽ phát triển các tế bào. Bà bầu ăn cherry thường xuyên vừa giúp tăng cường tuần hoàn máu, vừa giúp cải thiện chức năng tiêu hoá. Mẹ nên tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng để tránh những tác dụng phụ không đáng có.

Cherry tốt cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Bơ là loại quả bổ sung nhiều vitamin A, B, C, folate và kali, cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh của bé. Hàm lượng chất béo trong bơ cũng giúp cơ thể nang cao khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Xoài là loại quả tiêu biểu cho vùng nhiệt đới, có nhiều trong mùa hè. Xoài không chỉ ngon mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Xoài giúp hỗ trợ tốt hơn và có chứa vitamin A, vitamin C rất có lợi cho phụ nữ mang thai.

Trên đây là những tổng hợp cho vấn đề bà bầu không nên ăn quả gì, kèm theo đó là một vài loại quả bà bầu nên ăn, giúp cung cấp nhiều vitamin và dinh dưỡng cho thai kỳ. Chế độ ăn uống của bà bầu cần đặc biệt lưu ý để không gặp phải những nguy hại nào. Hy vọng mẹ bầu sẽ có thai kỳ khỏe mạnh và sinh ra những em bé đáng yêu.

Mẹ cần biết: Khi cho con bú không nên ăn gì để tránh mất sữa, ít sữa! Khi cho con, bú mẹ nên thận trọng trong việc ăn uống vì có một số loại thực phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ, ảnh hưởng tới chất lượng sữa và hương vị sữa khi cho bé bú. Vậy đâu là thực phẩm mẹ nên tránh? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây!

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