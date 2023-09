Bà bầu không nên ăn quả gì? Các mẹ đã biết chưa?

Me có lượng vitamin C vượt quá ngưỡng cho phép, có thể ngăn chặn việc sản xuất progesterone trong cơ thể bạn. Có nguy cơ dẫn đến sảy thai, sinh non, hoặc nguy hiểm hơn là tổn thương tế bào thai nhi. Vì thế bạn không nên ăn me trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu tiên.