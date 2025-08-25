Bị bồ đá chồng mới mò về nhà thì vợ cười bảo: 'Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi còn đâu'

Tâm sự 25/08/2025 21:39

Nhưng thói đời luôn thế, ăn cái gì là bén mùi cái đó, đàn ông bội bạc, quen ăn vụng rồi thì khó mà bỏ. Được dăm bữa nửa tháng thì Xuân thấy chồng cặp bồ lần 2, tìm đến vui vẻ với nhân tình.

Yêu nhau 6 năm trời, đến khi tính đến chuyện cưới xin thì Hải và Xuân lại bị bố mẹ hai bên ngăn cản vì cả hai chưa có công việc ổn định. Có thời điểm Hải còn áp lực quá còn nghĩ đến chuyện đưa Xuân bỏ trốn ở một nơi xa.

Nhưng rồi lúc đó Xuân biết mình có thai thì bố mẹ hai bên cũng phải thuận tình mà chấp nhận. Hôn nhân thời gian đầu có chút khó khăn về kinh tế nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi vợ chồng Xuân thương yêu nhau. Nhất là từ khi đứa con trai chào đời thì Xuân càng được chồng cưng chiều hơn.

Nhưng rồi kể từ khi công việc của Hải lên như diều gặp gió thì hôn nhân cũng bắt đầu trở thành địa ngục. Hải suốt ngày đi sớm về khuya, đã vậy còn lạnh nhạt với vợ con. Đến khi một lần Xuân vô tình phát hiện chồng cặp bồ, lén qua lại với người phụ nữ khác

Quãng thời gian chồng có người phụ nữ khác đêm nào Xuân cũng khóc sưng cả mắt, cô gọi chồng hàng trăm cuộc điện thoại nhưng anh cố tình không nghe máy.

Bị bồ đá chồng mới mò về nhà thì vợ cười bảo: 'Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi còn đâu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bình tĩnh hơn, Xuân quyết định điều tra xem người phụ nữ kia xem cô ta hơn mình điểm gì mà khiến chồng chết mê chết mệt. Thế rồi Xuân có chút sốc khi biết cô bồ kia là mẹ đơn thân của 2 đứa con, cô ta cặp kè với rất nhiều người đàn ông để moi tiền. Xuân làm ầm lên mọi chuyện, gọi bố mẹ chồng đến giải quyết thì chồng cô cũng thề thốt sẽ cắt đứt với cô nhân tình kia.

Nhưng thói đời luôn thế, ăn cái gì là bén mùi cái đó, đàn ông bội bạc, quen ăn vụng rồi thì khó mà bỏ. Được dăm bữa nửa tháng thì Xuân thấy chồng cặp bồ lần 2, tìm đến vui vẻ với nhân tình.

Xuân từ việc níu kéo, mong chồng thay đổi nay cô thật sự ghê tởm chồng mình, đánh ghen cũng không thay đổi được gì nên cô quyết định mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.

Hải thấy vợ buông cho mình như thế thì hạnh phúc lắm. Bao nhiêu tiền của anh mang hết cho cô bồ, mấy năm trời tích góp được bao nhiêu thì Hải chẳng cho vợ con 1 xu nhưng với bồ thì mua gì anh cũng không tiếc.

Chồng sung sướng ở với bồ cả năm liền, cho đến một ngày Xuân thấy chồng mình thất thểu về nhà, quần áo thì luộm thuộm. Vừa thấy vợ thì Hải quỳ xuống:

''Vợ ơi, em cứu anh với. Giờ em mà bỏ rơi anh thì anh chỉ có chết''.

''Chính anh đã bỏ rơi mẹ con tôi mà giờ còn dám về nhà thốt lên những câu này sao? Cô bồ của anh đâu, sao để anh ra nông nỗi này?".

''Em đừng nhắc đến cô ta nữa, chỉ vì cô ta mà giờ anh mắc nợ cả tỷ đồng rồi''.

Hóa ra kể từ khi dọn sang ở luôn với nhân tình thì Hải không chịu đi làm, nghe lời dụ dỗ của bồ thì anh cắm cả xe để lấy tiền nuôi bồ. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến cả tỷ. Nghĩ đến đây mà Xuân chua xót, chồng mình đi ngoại tình cho sướng cái thân, mang nợ vì bao gái, đến khi nhẵn túi không còn chỗ nào để đi mới quay về tìm mẹ con cô. Nhưng không đời nào Xuân chấp nhận, cô nhìn chồng rồi nói:

"Thời gian qua tôi đã xem mình như góa phụ, còn con thì mồ côi bố rồi. Hơn nữa anh đi lâu quá nên tôi cũng tìm bố mới cho con rồi. Chồng mới của tôi rất mẫu mực, thủy chung chứ không như anh đâu. Khi sung sướng anh cùng bồ hưởng thì khi khó khăn đến cô ta mà ăn vạ chứ đừng về tìm gặp tôi''.

''Anh xin em mà, em cứu anh đi''.

''Cái lúc anh ngoại tình, bán rẻ vợ con theo bồ thì anh có nghĩ đến hậu quả hôm nay không? Đây chính là quả báo mà anh phải nhận, đừng cầu xin tôi. Vô ích thôi''.

Xuân quyết không mủi lòng trước người chồng bội bạc của mình. Trên hết cô đã cạn tình với chồng, giờ đây cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn để có thể sớm đến với người đàn ông khác. Chồng ngoại tình thì cô chẳng ngu gì chung thủy mãi mãi. Cô đã gặp được người đàn ông tốt, có thể che chở và yêu thương cô suốt đời.

Chồng ngoại tình, vợ đau khổ bỏ đi thì mẹ chồng nắm chặt tay: 'Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải xin lỗi'

Chồng ngoại tình, vợ đau khổ bỏ đi thì mẹ chồng nắm chặt tay: 'Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải xin lỗi'

Mẹ chồng lúc nào cũng chu đáo, đối xử với con dâu tốt còn biết cách quan tâm đến bố mẹ của con dâu nữa. Cuối tuần nào bà cũng chuẩn bị quà cáp rồi bảo Liên về thăm bố mẹ cho đỡ nhớ. Mỗi lần như thế Liên đều rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Tâm sự 14 phút trước
Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Tâm sự 19 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Tâm sự 27 phút trước
Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Tâm sự 33 phút trước
Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Tâm sự 36 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Tâm sự 40 phút trước
Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Tâm sự 45 phút trước
Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa to gió lớn

12 giờ đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa to gió lớn

Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình