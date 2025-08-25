Chồng ngoại tình, vợ đau khổ bỏ đi thì mẹ chồng nắm chặt tay: 'Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải xin lỗi'

Mẹ chồng lúc nào cũng chu đáo, đối xử với con dâu tốt còn biết cách quan tâm đến bố mẹ của con dâu nữa. Cuối tuần nào bà cũng chuẩn bị quà cáp rồi bảo Liên về thăm bố mẹ cho đỡ nhớ. Mỗi lần như thế Liên đều rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

Yêu nhau 4 năm Liên mới dám theo Quân về ra mắt bố mẹ anh, lâu nay Liên nghe Quân kể mẹ mình khó tính nên cô sợ lắm. Ấy thế mà khi cưới về thì Liên lại được mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Lúc này, Liên mới thấy mẹ chồng tâm lý, sống biết điều và thương yêu Liên như con gái trong nhà. Hôm đầu về làm dâu mới 6 giờ sáng Liên đã dậy nấu cơm thì mẹ chồng nhỏ nhẹ: 

"Nhà mình thường ra ngoài ăn sáng nên con không cần vất vả đâu. Hôm nào cuối tuần không phải đi làm thì con cứ ngủ 9 giờ dậy cũng không sao''.

Có được mẹ chồng tốt nhưng oái ăm thay cho Liên khi chồng cô lại quá tệ bạc. Cưới nhau được 3 năm thì Quân dở chứng bồ bịch. Vốn dĩ chồng ngoại tình từ lâu rồi nhưng vì tin chồng nên Liên lại không hề hay biết.

Cho đến khi có một giai đoạn chồng suốt ngày đi sớm về muộn, đã vậy chuyện chăn gối cũng không còn mặn nồng như xưa. Đến khi linh tính mách bảo thì Liên theo dõi chồng phát hiện ra chồng cặp bồ.

Liên nói thẳng ra với chồng rồi nghĩ sẽ cho chồng cơ hội sửa sai, nào ngờ Quân không biết nhục còn vênh váo:

"Đàn ông ra ngoài bóc bánh trả tiền chút có sao mà cô cứ phải làm loạn lên?''.

''Anh nói vậy mà được à? Vậy em cũng bỏ đi ngoại tình anh xem có chịu được không?".

''Cô có giỏi ra đường xem ai ngó ngàng không? Tôi sẽ vẫn tiếp tục ngoại tình, cô ở được thì ở, không thì khăn gói về nhà mẹ cô đi''.

Liên uất ức không chịu nổi, cô lập tức thu dọn hành lý rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng nắm rõ mọi chuyện, bà nắm chặt tay Liên:

''Mẹ hiểu hết cả rồi, mẹ biết con đau khổ như thế nào, với mẹ chỉ có một mình con là con dâu. Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi''.

''Vô ích thôi mẹ ạ, chồng ngoại tình thì giờ trong mắt anh ấy chỉ có bồ thôi... anh ấy chán con thật rồi. Chắc con sẽ ly hôn mẹ ạ''.

''Đừng nói vậy mẹ đau lòng, con cứ để mẹ lo. Con về nhà bố mẹ nghỉ ngơi. Rồi đâu sẽ vào đấy''.

Liên chỉ nghĩ mẹ chồng an ủi động viên mình mà thôi, vậy mà chỉ sau chưa đầy 1 tuần thì Liên thấy mẹ chồng rồi chồng và cô nhân tình đến quỳ gối xin lỗi Liên thật. Trong khi Quân xin vợ tha thứ thì cô nhân tình cứ run rẩy hứa không dám đi giật chồng người khác nữa.

Hóa ra khi Liên về ngoại thì mẹ chồng đã lên kế hoạch để dạy dỗ Quân. Biết Quân có ý định ly hôn vợ thì mẹ chồng Liên kiên quyết:

''Mày muốn cưới bồ cũng được thôi, vợ tào khang mày không thích lại chọn cái thứ lẳng lơ, hám tiền kia thì mẹ chiều ý mày. Nhưng căn nhà này mẹ sẽ để lại hết cho cái Liên mà mẹ cũng sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mày. Với mẹ, nàng dâu duy nhất của nhà này là nó thôi''.

''Nhưng con là con trai của mẹ mà, sao mẹ có thể có người dưng nước lã được''.

''Cái Liên là con dâu của mẹ mà mày kêu là người dưng? Thế bồ của mày là gì? Cô ta có hy sinh nhan sắc, tuổi trẻ, sự nghiệp để sinh con đẻ cái cho mày như vợ mày không? Tao không có đứa con trai ngoại tình, bỏ vợ bỏ con như mày''.

Vừa nghe đến đó thì Quân sợ hãi quá, nhất là lúc cô bồ biết Quân không còn tiền nên cũng đòi chia tay luôn. Phải thế Quân mới sáng mắt ra, nghe mẹ chồng nói lại mà Liên ôm chầm lấy bà vì quá hạnh phúc. Nếu như không có mẹ chồng yêu thương thì có lẽ Liên đã ly hôn người chồng ngoại tình, nhưng vì mẹ chồng cô sẽ cho chồng cơ hội sửa sai một lần duy nhất này.

