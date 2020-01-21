Trẻ 2 tháng tuổi bị ho và nghẹt mũi là do hệ miễn dịch cũng như hệ hô hấp của các bé còn rất yếu và không đủ khả năng để chống chọi lại sự xâm nhập của vi khuẩn, vi-rút gây bệnh. Đặc biệt là khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, chớm lạnh. Chỉ cần bị nhiễm lạnh một chút là bé yêu của bạn sẽ có thể bị viêm đường hô hấp, khiến bé hai tháng tuổi bị ho và hắt hơi, thậm chí là sốt và cảm cúm. Do đó, các bà mẹ cần phải chú ý đến sức khỏe của bé trong thời kỳ này.

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch yếu hơn người lớn nên dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là bệnh ho ở trẻ 2 tháng tuổi. Thời tiết thay đổi, nhất là những khi trời lạnh, các bé càng dễ bị ho dai dẳng. Vậy có cách nào để khắc phục tính trạng này? Bài viết sau đây sẽ chia đến các gia đình cách trị ho cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi hiệu quả nhất.

Hiện nay có rất nhiều cách trị ho cho trẻ sơ sinh từ Đông y đến Tây y. Do đó, các bà mẹ không cần phải quá lo lắng nếu thấy bé yêu của mình bị ho. Bài viết này xin chia sẻ đến các bạn các cách trị ho cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi bằng phương pháp dân gian vô cùng hiệu quả sau đây.

Ngoài ảnh hưởng của thời tiết thì một nguyên nhân khác là do các bé tiếp xúc với không khí ô nhiễm, bụi bẩn khiến vi khuẩn gây bệnh xâm nhập dẫn đến các bệnh về hô hấp. Vì vậy, các bà mẹ cần phải vệ sinh môi trường sống của bé thật sạch. Các vật dụng của bé cần phải được thanh trùng trước khi cho bé yêu sử dụng. Quần áo hay các đồ dùng cá nhân khác phải được vệ sinh riêng để đảm bảo sức khỏe cho bé yêu.

Cách điều trị ho cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi bằng phương pháp dân gian

Nếu trẻ sơ sinh thỉnh thoảng bị ho hay tình trạng ho không quá nặng thì các mẹ có thể áp dụng những cách dưới đây để trị ho cho bé. Tất cả đã được kiểm chứng hợp khoa học, được nhiều các bà mẹ áp dụng và có hiệu quả rất lớn. Ngược lại, trong trường hợp trẻ sơ sinh có hiện tượng ho dai dẳng và tình trạng ho càng nặng hơn thì bạn phải đưa các bé đến gặp bác sĩ ngày để được chẩn đoán chính xác nhất.

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng cam nướng

Cùng họ với chanh quất, cam tươi cũng là một phương thuốc chữa ho cho trẻ sơ sinh một cách rất nhanh chóng. Cách làm như sau: Cam tươi rửa sạch ngâm muối rồi cho vào lò vi sóng nướng. Đun sôi với một ít nước, lấy nước cam nướng cho trẻ uống. Cách này bé dễ tiếp nhận bởi vị cam ngọt thơm khiến trẻ sơ sinh thích.

Chữa bệnh ho cho trẻ sơ sinh bằng cam nướng vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chữa ho trẻ sơ sinh bằng dầu tràm

Dầu tràm không chỉ dùng để chữa sưng, chữa cảm sốt, chống lạnh mà còn giúp chữa ho vô cùng tốt. Với trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, bạn hoàn toàn có thể dùng dầu tràm để chữa ho cho bé. Với cách này bạn cần thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Làm ấm vùng lưng, ngực, cổ cho bé

- Bước 2: Nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm vào lòng bàn tay và xoa đều hai tay với nhau

- Bước 3: Bạn xoa đều dầu tràm trên tay lên vị trí như ngực, lưng, cổ cho trẻ.

Những vị trị được bôi dầu sẽ giúp cơ thể bé ấm dần lên, hỗ trợ điều trị ho rất hiệu quả.

Tinh dầu tràm có thể trị ho cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chân cho bé bằng gừng và muối

Bằng cách này, bạn chỉ cần chuẩn bị một củ gừng rồi giã nát. Sau đó, cho một ít muối pha cùng với nước ấm. Lưu ý: Không được sử dụng nước quá nóng, tốt nhất là nhiệt độ vừa phải với thân nhiệt của bé, khoảng 38-39 độ. Sau đó bạn vừa ngâm chân cho bé vừa mát xa chân cho trẻ để duy trì nhiệt độ. Khoảng 20’ sau thì lau chân bé thật khô và xoa dầu gió dưới lòng bàn chân để giữ ấm cho cơ thể của bé. Tốt nhất là bạn nên đi tất mỏng và thoáng cho bé.

Ngâm chân với gừng và muối giúp trị ho tốt hơn cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý gì khi điều trị ho cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi?

Trên đây là những cách điều trị ho cho trẻ sơ sinh phổ biến và hiệu quả. Dù bạn có sử dụng cách làm nào đi chăng nữa thì cũng cần phải chú ý một số điểm sau đây:

- Ngoài việc điều trị ho cho bé thì các bà mẹ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể bé.

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ loại thuốc Tây nào để chữa ho cho bé khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ.

- Trong thời gian bé bị ho hay viêm đường hô hấp thì tuyệt đối không được để bé tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn,...Đặc biệt, không nên đưa trẻ tới những nơi đông người khi chưa khỏi bệnh.

- Không nên dùng mật ong chữa trị cho trẻ 2 tháng tuổi

- Không để trẻ nằm trong phòng điều hòa, nơi quạt thốc vào người hay nơi có gió

- Đưa bé đến các cơ sở ý tế nếu bé có các biểu hiện ho nặng hơn hoặc các cách trên không cải thiện được bệnh tình của bé.

Trên đây là một số chia sẻ về cách trị ho cho trẻ sơ sinh hai tháng tuổi mà các bố mẹ nên biết. Mong rằng, những thông tin này sẽ hữu ích cho các gia đình, giúp bé yêu của các bạn luôn có một sức khỏe tốt nhất.