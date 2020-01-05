6 mẹo dân gian trị ho đờm cho trẻ sơ sinh hiệu quả nhanh chóng

Trong Đông y, quất có chứa rất nhiều tinh dầu, pectin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và giúp long đờm, giảm ho hiệu quả. Đường phèn có tính bì giúp làm dịu vùng họng, phổ tỳ và bổ phế. Mẹ dùng quất chưng với đường phèn sẽ thu được công thức trị ho có đờm cho trẻ sơ sinh dân gian rất an toàn mà hiệu quả cao.

Ho đờm là bệnh xảy ra rất phổ biến ở trẻ sơ sinh. Thời tiết ở Việt Nam thất thường, nếu không giữ ấm kỹ hoặc sức đề kháng của bé yếu thì rất dễ dẫn tới nhiễm lạnh và bị ho đờm. Vậy làm thế nào để trị ho đờm cho trẻ sơ sinh ? Mẹ hãy xem ngay 6 mẹo dân gian dưới đây.

Theo Đông y, lá hẹ có tính ấm, giúp tạo nhiệt làm ấm vùng họng và cơ thể của trẻ sơ sinh rất tốt. Ngoài ra, đây còn là liều thuốc giúp kháng viêm, kháng khuẩn và diệt vi khuẩn hiệu quả. Vì vậy, lá hẹ được sử dụng trong rất nhiều bài thuốc Đông Y trị cảm cúm, sổ mũi, ho đờm, ho khan cho bé. Lá hẹ có vị cay nhẹ giúp thông mũi ở trẻ rất tốt.

Cách làm: chưng khoảng 2-3 quả quất xanh với đường phèn. Quất mẹ có thể cắt làm tư hoặc nhỏ hơn cho dễ ngấm. Sau đó để nguyên liệu vào bát hấp cách thủy. Hoặc cách nhanh nhất là mẹ hấp trong nồi cơm điện khi cơm mới nấu xong. Mẹ cho bé dùng khi nguội khoảng 2-3 lần trong ngày.

Trị ho đờm cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ hấp đường phèn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: lá hẹ rửa sạch khoảng 10 lá sau đó hấp cách thủy với đường phèn khoảng 15 phút. Mẹ cho bé uống khoảng 2-3 lần trong ngày, mỗi lần 2-3 thìa cà phê. Sử dụng bài thuốc này, bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và dần khỏi ho sau vài ngày.

Cách trị ho có đờm cho trẻ sơ sinh bằng chanh đào ngâm mật ong

Chanh đào mật ong được coi là “thần dược” trong điều trị nhiều chứng bệnh, đặc biệt là hiệu quả trong trị ho đờm ở trẻ sơ sinh. Vỏ chanh đào chứa nhiều tinh dầu, làm dịu và giảm các triệu chứng viêm họng gây nên ho. Ruột chanh chứa nhiều vitamin A,B đặc biệt là vitamin C giúp kháng viêm và nâng cao hệ miễn dịch của trẻ.

Ngoài ra, mật ong cũng là loại nguyên liệu được ưa chuộng trong các sản phẩm trị ho. Mật ong giúp làm ấm họng và cơ thể của bé, làm dịu vùng họng và amidan, kháng viêm và kháng khuẩn rất hiệu quả.

“Thần dược” chanh đào ngâm mật ong trị ho đờm cho bé hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Mẹ chọn mua 1kg chanh đào loại tươi, ngon và 1l mật ong nguyên chất, chuẩn bị khoảng 800g đường phèn và hũ thủy tinh để đựng. Ngoài ra, dụng cụ để ngâm còn cần có thêm nan tre để tách các lớp chanh đào.

Mẹ thái chanh thành từng lát mỏng rồi trộn đều với đường phèn sau đó cho hết vào lọ thủy tinh và nén lại. Kế tiếp, mẹ đổ mật ong vào và dùng nan tre nén xuống thật chặt, có thể dùng thêm chén hoặc bát sứ để nén lại. Hũ cần được đậy kín và tránh ánh sáng trực tiếp. Sau khoảng 1 tháng, mẹ lấy ra là có thể dùng được để trị ho cho bé.

Cách chữa ho có đờm cho trẻ sơ sinh bằng lá húng chanh

Lá húng chanh có chứa một lượng tinh dầu rất có lợi trong việc trị ho. Ngoài ra, thành phần cavaron trong húng chanh giúp long đờm, kháng viêm hiệu quả.

Lá húng chanh là bài thuốc được nhiều mẹ tin tưởng để trị ho cho con - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: rửa sạch húng chanh sau đó hãm với nước sôi. Mẹ lấy lượng nước sôi có chứa tinh dầu húng chanh để nguội bớt rồi cho bé dùng trong ngày khoảng 2 lần. Ngoài ra, mẹ có thể xay nhuyễn húng chanh và hấp cách thủy cùng đường phèn. Đây cũng là cách trị ho đờm hiệu quả rất nhanh, được nhiều mẹ áp dụng.

Cách trị ho có đờm cho bé bằng tỏi

Tỏi không chỉ là một gia vị món ăn tạo mùi thơm đặc trưng mà còn là vị thuốc quý được nhiều bài thuốc Đông y tận dụng. Trong tỏi có chứa hoạt chất giúp sát khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn, vị cay trong tỏi còn giúp trẻ thông mũi và họng hiệu quả. Tỏi có thể điều chế được nhiều bài thuốc dân gian giúp làm ấm họng cho bé, giảm các cơn ho liên tục, điều trị các triệu chứng viêm họng, viêm mũi.

Tỏi hấp đường phèn sẽ giúp tình trạng ho đờm của bé thuyên giảm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Tỏi bóc vỏ, đập dập cho vào 1 chén nhỏ sau đó hấp cách thủy với đường phèn khoảng 20-25 phút. Hấp xong, mẹ bắc ra và để nguội bớt sau đó chắt lấy nước cho bé uống. Nước tỏi sẽ hơi khó uống nên mẹ cần cho bé dùng với lượng ít và nhiều lần để bé làm quen.

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Chữa ho đờm cho trẻ bằng lê

Lê là loại quả có tính ngọt và tính hàn, công dụng bổ phế, tiêu viêm và long đờm. Lê còn là nguyên liệu giúp giảm các triệu chứng rát họng, khó chịu của bé.

Lê chưng đường phèn mang lại hiệu quả tuyệt vời cho trẻ sơ sinh bị ho đờm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Lê gọt vỏ, cắt thành miếng thật nhỏ sau đó nấu nhừ cùng một chút đường phèn. Sau khi hỗn hợp nhừ, mẹ bắc ra và để nguội bớt, cho bé dùng 3 lần, mỗi lần khoảng 2 thìa cà phê.

Trên đây là 6 mẹo trị ho đờm cho trẻ sơ sinh bằng bài thuốc dân gian hiệu quả nhanh chóng. Các bài thuốc đều có nguyên liệu đơn giản, mẹ có thể tận dụng ngay trong căn bếp. Tuy nhiên, nếu trường hợp bé bị nặng, mẹ nên đưa bé đi khám bác sĩ để điều trị nhanh nhất.